Aandeel Porsche – update per 1 december 2023 (koersen actueel t/m 30-11-2023)

Korte ritjes en dappere pogingen!

De dalende trend blijft intact bij de aandelen van Porsche als ook bij moederconcern Volkswagen, dat is de conclusie die getrokken kan worden als u de hele update van de analyses van de aandelen Porsche en Volkswagen gelezen hebt. Kort maar krachtig, het is zoals het is.

Wat het jaar echter goed kan maken is een zogenaamde decemberrally waarbij enorme hoeveelheden aandelen worden gekocht om bonussen in de wacht te slepen. Ook de beurs kent dit fenomeen.

Wederom begin ik met het totaalplaatje over de jaren afgebeeld in een maandgrafiek, gevolgd door een weekgrafiek die overgaat in de daggrafiek om de ontwikkeling van dichtbij te zien. Nieuw is de verticale lijn in de maandgrafiek en in de weekgrafiek, welke aangeven welke periode uitvergroot wordt in de daaropvolgende weekgrafiek, dan wel daggrafiek.

Te beginnen met de maandgrafiek van het aandeel Porsche Automobil Holding SE VZ

De MAANDGRAFIEK laat het volgende zien;

Het totale plaatje laat het koersverloop over de laatste twintig (20) jaar zien. De extreem hoge koers van het topjaar 2007 is nooit meer geëvenaard.

Grafiek bovenin

De RSI laat al geruime tijd een dalend verloop zien. De voorlopige bodem is gezet met een waarde van 33 op de schaal van 0 tot 100, waarbij 0 en 100 de meest extreme waarden zijn, maar dit is waarschijnlijk nog niet het eindpunt van de daling. Het MA-5 (blauwe lijn) daalt verder al lijkt de indicator zelf alweer wat te zijn opgeveerd. Het stuk tussen 30 en 50 is een geliefd koopgebied, terwijl waarden boven 50 tot 70 als verkoopgebied aangemerkt worden en waarden hoger dan 80 extreem zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld de top in de RSI in het jaar 2007.

Grafiek in het midden

Alle MA’s zijn boven de koers te vinden. Dit is dé ultieme bevestiging van de voortdurende dalende trend. De lange termijngemiddelden (oranje en rode lijn) vertonen een vlak verloop, toch zijn de schommelingen tussen bodem en top aanzienlijk waardoor het een interessant aandeel is.

Grafiek onderin

Het MACD onderin is de indicator die volgend van aard is, langzamer zelfs dan de RSI. Het verandert echter niets aan de boodschap. De trend is en blijft dalend.

De WEEKGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ ziet er als volgt uit;

De koers van het aandeel zit stevig in een sterk dalend trendkanaal.

Grafiek bovenin

De RSI daalt tot onder de 30-lijn en komt hiermee in koopgebied terecht. Een verdere daling tot onder de 20 (de groene horizontale lijn) betekent een (technisch) koopsignaal. De notering van oktober 2023 is slechts tot 26 gekomen en niet tot het gewenste niveau onder 20. Hieruit mag geconcludeerd worden dat er nog te weinig kopers zijn, het aandeel mist de kracht om te stijgen.

Grafiek middenstuk

Op het groene MA-10 na bevinden alle Ma’s bevinden zich boven de koers. De dalende steunlijn van het trendkanaal is binnen handbereik. Een eerste poging om hogere koersen te bereiken is jammerlijk mislukt. Wellicht kan de maand december nog voor een opwaartse beweging zorgen. Vaak worden in December nog grote hoeveelheden aandelen verhandeld om de bonussen in de wacht te slepen.

Grafiek onderin.

Het MACD spreekt het bovenstaande tegen. Er is sprake van een duidelijke (positieve) divergentie. In een normaal verloop zou de indicator dieper moeten liggen maar hij ligt hoger in vergelijk met de voorgaande bodem. Het is echter nog te vroeg om hier een conclusie aan te verbinden.

Halen we de koersen nog dichterbij dan komen we op de DAGGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ

Grafiek bovenin

De RSI laat op deze daggrafiek al een technisch koopsignaal zien op het moment van de update van oktober 2023. De 20-lijn is net gehaald met een stand van 20 voor de bodem. Een stijging was het gevolg. Ondanks dit koopsignaal kunt u beter niet handelen, de trend is en blijft dalend, of…u dient er wat tijd in te steken en het aandeel dagelijks volgen.

Grafiek midden:

Het recente koopsignaal van de RSI heeft het MA10 een korte tijd onder de koers gebracht en zelfs het MA-30 is erin geslaagd om onder de koers te geraken maar het getuigd nog niet van kracht. Het MA-30 slaagt er nog niet in om te stijgen en ook het MA-10 is alweer buiten de koers. De langetermijn voortschrijdende gemiddelden zijn nog altijd boven de koers te vinden. Vooral de afstand tussen het MA-150 en de koers is zeer fors te noemen. Op korte termijn is een trendomkeer niet te verwachten.

Grafiek onderin:

Het MACD, de indicator met een volgend verloop, is net boven de nullijn gekomen en lijkt alweer aan kracht te verliezen. Op dit moment is de indicator neutraal, dat wil zeggen dat een verdere stijging net zo veel kans heeft als een verdergaande daling.

De maandgrafiek van Porsche AG VZ

Deze grafiek wordt geplaatst om de uniformiteit. Behalve dat duidelijk te zien is dat de openingskoers zich aan de linkerkant begeeft, (horizontaal streepje naar links) en de slotkoers naar rechts (horizontaal streepje naar rechts) is ook de beweeglijkheid van het aandeel in die maand zichtbaar. Met name in de tweede maand zijn er veel schommelingen geweest waardoor de verticale balk lang is.

Gezien de korte historie van het aandeel is een verdere analyse niet zinvol.

De weekgrafiek van Porsche AG VZ

Grafiek bovenin:

De RSI beleeft een kleine opleving. Te weinig en te vroeg om te spreken van een trendomkeer. Korte ritjes en dappere pogingen.

Het middenstuk.

De koers is inmiddels nogmaals op het horizontale steunniveau aanbeland. Er is nog één (horizontaal) steunniveau, wordt die lijn doorbroken is er sprake van een nieuw all time low! Lagere koersen zijn daarna binnen handbereik.

Grafiek onderin.

Het MACD zet een voorzichtige bodem en daalt niet langer. Een eerste serieus signaal van een herstel? De tijd zal het leren.

De DAGGRAFIEK van Porsche AG VZ (koers actueel tot 30-11-2023)

Grafiek bovenin:

De kleine opleving zoals aangekondigd in de analyse-update van oktober is weer tot staan gebracht. Positief is dat de huidige bodem beduidend hoger is dan de voorgaande terwijl de koers niet een dergelijk groot verschil laat zien.

Het middenstuk.

De koers is inmiddels (weer) op het steunniveau aanbeland. Er is nog één (horizontaal) steunniveau, wordt die lijn doorbroken is er sprake van een nieuw all time low! Lagere koersen zijn daarna binnen handbereik.

Grafiek onderin.

Het MACD laat een flinke stijging zien naar aanleiding van de kortstondige opleving in oktober. De nullijn is toch nog een te grote horde en de indicator buigt weer neerwaarts net onder de neutrale nullijn. Ook hier mist de overtuiging om een grotere koersbeweging tot stand te brengen.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De MAANDGRAFIEK van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 30-11-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI heeft een kleine bodem geslagen en de koers gaat (wat) omhoog, nog geen trendomkeer maar wellicht wel een decemberrally.

Het middenstuk.

Alle voortschrijdende gemiddelden nog altijd boven de koers te vinden. De koers is inmiddels alweer wat opgeveerd. Waar verleden maand een aandeel nog onder de € 100,– te koop was moet voor hetzelfde aandeel al meer dan € 106,– betaald worden.

Inderdaad, een leuk rendement van 6% in een maand tijd voor de durvers!

Grafiek onderin.

Het MACD gaat voor de laagste stand in jaren. Dit niveau is nog niet bereikt maar het heeft er alle schijn van dat dit binnenkort gehaald kan worden.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 30-11-2023, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI heeft de horizontale 20-lijn (groen) net niet gehaald, echter de indicator is wel flink opgeveerd door de recente koersbeweging. Een top lijkt alweer gezet…

Het middenstuk.

Een kleine opleving als start van een decemberrally? Over een maand weten we het antwoord. Alleen het groene MA-10 is onder de koers te vinden, de rest bivakkeert nog steeds boven de koers.

Grafiek onderin.

Ook het MACD laat nagenoeg geen verandering zien en zet een licht dalende horizontale beweging voort. Een herstel en daarmee een notering boven de neutrale nullijn lijkt nog ver weg.

Ook voor Volkswagen de DAGGRAFIEK voor het juiste perspectief.

Grafiek bovenin:

De RSI staat op neutraal in het midden. Het kan vriezen en het kan dooien om in de juiste termen te blijven. Een decemberrally is zeer waarschijnlijk.

Het middenstuk.

Indien de decemberrally al begonnen is liggen er drie weerstanden op weg naar hogere koersen. Allereerst het dalende MA-90 op € 109,– gevolgd door het dalende MA-150 op € 115,– en dan nog de dalende weerstandslijn van het dalende trendkanaal op een koers van € 125,–. al met al…toch 25 % rendement vanaf de bodem van oktober.

Grafiek onderin.

Het MACD is erin geslaagd om de nullijn te doorbreken maar dat was het dan ook. Een top op dit niveau is een teken van zwakte en een verdergaande dalende trend. Een decemberrally kan echter alles veranderen!

Winter..

Inmiddels heeft koning winter zijn intrede gedaan. Er zijn genoeg tekenen om aan te nemen dat er een decemberrally komt, ondanks een tekort van 60 miljard voor de Duitse regering. De inflatiecijfers vallen echter mee en dat zorgt voor een opleving, de start van de decemberrally?

Vanaf deze kant, wens ik prettige kerstdagen!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook van een antwoord voorzien!