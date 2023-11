Porsche verfijnt de uitstraling van de Turbo-modellen

Elegant, hoogwaardig, onmiskenbaar.

Al bijna 50 jaar genieten de Turbo-modellen de hoogste positie binnen Porsche. Zij staan voor uitzonderlijke hoge prestaties en de uitbeelding van iedere modellenlijn. Om hun superioriteit te benadrukken, verfijnt Porsche hun uitstraling opnieuw. Zo krijgen de Turbo-modellen bijvoorbeeld een speciale, exclusieve versie van het moderne Porsche-embleem, waarbij de nieuwe kleur Turbonite in plaats van goud de boventoon voert.

Deze elegante grijs-metallic kleur is door de ontwerpers speciaal voor de Turbo bedacht. Ook verschillende componenten binnen en buiten de auto worden in het Turbonite uitgevoerd waardoor de uitstraling van de Turbo-modellen nog sterker wordt. Porsche gaat dit geleidelijk invoeren op de gehele modellenlijn. De nieuwe Panamera Turbo trapt hiermee af bij zijn wereldpremière op 24 november 2023.

“In 1974 presenteerden we de eerste Porsche 911 Turbo. Sindsdien staat de Turbo synoniem voor onze high-performance topmodellen. Tegenwoordig is het zelfs min of meer een merk op zich. We willen de Turbo vandaag de dag nog exclusiever maken, en onderscheidend van andere topuitvoeringen als de GTS”, aldus Michael Mauer, Vice President Design. “Daarom hebben we stijlvolle elementen voor de Turbo ontwikkeld die alle Turbo-uitvoeringen kenmerkend zullen voeren. Elegant, hoogwaardig en heel speciaal.”

Elegant, metallic effect

De nieuwe kleur Turbonite is exclusief gereserveerd voor de Turbo-modellen. Gouden elementen zorgen voor een elegant metallic effect met een in contrasterende satijnafwerking toplaag. De letters aan de achterzijde en in de Daylight Opening (het actuele glas in een raam, zonder frames o.i.d.) en in de randen van de zijruiten zijn voorzien van een Turbonite afwerking.

Afhankelijk van de modellenlijn kunnen ook andere delen in Turbonite lak worden uitgevoerd.

Turbonite is nadrukkelijk aanwezig op alle Turbo-modellen in de toekomst. Het embleem op de neus, de velgen en het stuurwiel zijn in deze exclusieve kleur uitgevoerd. Evenals geselecteerde onderdelen in het interieur, zoals bijvoorbeeld de sierlijsten en de gordelgespen, maar ook de rijmodusschakelaar en de bediening van de klimaatregeling. Dit is wel afhankelijk van welk model het betreft.

Bij een zwart interieur wordt Turbonite als contrasterende kleur gebruikt in het stiksel van de stoelen, de deurpanelen, het dashboard en de vloerbekleding.

Op de foto’s ziet het er erg fraai uit. Ik ben heel benieuwd hoe dit er in het echt uitziet.