Wij kijken terug op een zonnig maar koud Paddock Porsche 2023

Met de jetlag nog in mijn gelederen van de dag ervoor terugkomend van een week Washington DC, kon ik het toch niet laten om zondag 29 oktober in alle vroegte weer van huis te vertrekken richting het TT circuit van Assen. Op deze dag was namelijk weer het jaarlijkse dual event Paddock Porsche georganiseerd, tegelijkertijd met de Supercar Madness. Een leuk event voor iedereen die van mooie, snelle en bijzondere auto’s houdt.

Dus met een dubbele espresso achter de kiezen stapte ik, nog voor de rest van de familie wakker was, in mijn Porsche 911 om de trip te beginnen naar Assen. Hoewel er nog weinig verkeer op de weg was, buiten misschien een aantal autofans die ook vroeg uit de veren waren gegaan, stonden er onderweg toch al heel wat carspotters her en der verspreid langs de weg en op de viaducten om bijzondere auto’s vast te leggen. Alle respect want op deze vroege ochtend leek het of de winter al was ingetreden zo koud voelde het aan.

Uiteindelijk aangekomen op het circuit was ik verbaasd hoeveel bezoekers al gearriveerd waren en zich vergaapten aan de reeds verzamelde Porsches en andere speciale auto’s. Door de organisatie werd ik richting de speciale showpaddock gedirigeerd om mijn auto op de voor 64 Porsche Portal aangewezen plek neer te zetten.



Hoewel het dus erg koud was deze ochtend leek het toch alsof de weergoden ook oog hadden voor al het moois. Want zo gauw ik uitstapte werd ik begroet door een heerlijk zonnetje die de kou voor een deel liet vergeten en de mooie auto’s van hun beste kant lieten zien. En er was ontzettend veel te zien, te veel om op te noemen en dat is nou juist het mooie van Porsche, er zit naar mijn mening voor iedereen wel wat bij. Van één van de eerste klassiekers uit de begin jaren van het 75-jarig bestaande bedrijf, tot aan een gloednieuwe 911/992 Dakar in de bijbehorende livery.

Die laatste stond trouwens in heel mooi contrast met de aanwezige reproductie van de Porsche 911 SCRS die in 1984 de Rallye Vinho da Madeira reed, welke hier in de originele Rothmans livery was te zien.

Naast deze racelegende waren nog veel meer snelle Porsches te bewonderen zoals bijvoorbeeld de prachtige strak blauwe TechArt GT Street R, een op een 992 Turbo S gebaseerde Porsche met maar liefst 150 Pk meer dan zijn standaard broertje. Deze auto viel echt op, niet zo zeer qua geluid, maar zeker bij de dragraces, die niet alleen voor Porsches was, waarbij deze veel andere auto’s ver achter zich liet, echt een heel mooie show om te zien.

Hoewel je verwacht dat de dragrace er alleen maar voor de supercars en performance kanonnen was in de strijd voor de snelste sprint, was er toch ook een “kleine” moedige Porsche Boxter 986 die het bijvoorbeeld opnam tegen Italiaans geweld. Gewoon omdat het kon en leuk was het wel.

Buiten de dragraces konden de auto eigenaren zelf verder hun lol op en in actie komen tijdens de Porsche parade, of het aangeboden programmaonderdeel track time om zelf echt vrij rond te rijden (lees racen) op het circuit. Tijdens dit laatstgenoemde onderdeel was er echt ontzettend veel motorgeweld te zien en te horen, iets wat ik van heel dichtbij heb kunnen ervaren.

Tijdens de MX5-cup kwam het geweld wel heel dichtbij, want terwijl ik foto’s aan het maken was van deze race kwam er in een van de laatste rondes plots een Mazda recht op me af en eindigde met een flinke knal in de bandenstapel, waar ik een paar seconden eerder nog achter stond. Zoals je kunt zien heb ik net voor de daadwerkelijke crash nog een foto kunnen nemen van de auto die met zijn neus niet meer helemaal de goede kant op stond, alvorens ik toch maar een stapje opzij heb gedaan.



Gerrit Jan, een van onze trouwe clubleden die eerder zijn passie voor Porsche met ons deelde en die ik achteraf sprak, beschreef dit programmaonderdeel heel toepasselijk. Het is net of je naar een nest jonge teckels kijkt, klein, speels, dicht op elkaar en vooral veel spektakel!

Naast de grote verscheidenheid aan Porsches en leuke race-events, waren er ook nog heel veel andere zeer bijzondere auto’s aanwezig die menigeen deden watertanden. Zoals bijvoorbeeld de zogenoemde megacar, de Koenigsegg Regera. Een tot 80 stuks gelimiteerde plug-in hybride grand touring sportauto met een 5 liter twin turbo v8 verbrandingsmotor en 3 elektromotoren, goed voor een totaalvermogen van 1500 pk en een maximum koppel van meer dan 2000 Nm! Zoals Gerrit Jan zei: “Wat een geweldig ding is dat, volkomen overbodig, maar dat maakt niks uit. Ik bedoel het nut van 24-karaats goud op de auto ontgaat mij enigszins.” En daar had hij helemaal gelijk in maar het zag er wel mooi uit.

Daarnaast kon je de Lamborghini Aventador SVJ Roadster ook niet missen. Je kon van veraf het geschreeuw van deze auto al aan horen komen, puur geweld en eigenlijk de publiekslieveling. Of het nu op de paddock was of op het circuit, Gercollector, de nummer 1 automotive influencer uit Duitsland en eigenaar van deze bolide gaf iedereen een waar concert.

Maar eerlijk gezegd, als het om geluid ging dan hoorde de Ferrari F12 N-Largo S toch wel bij de top, het geweld wat deze V12 produceert is een genot voor je oren, veel van de Lambo’s en R8’s hadden hier echt niet van terug.

Al met al vond ik het zelf een supergeslaagde dag vol schoonheid en geweld, en heb ik voluit genoten. Niet alleen van de meer dan 300 aanwezige Porsches overigens. Ook al was het dit jaar koud en waren er door de weerswaarschuwingen vooraf, misschien wel wat minder deelnemers en bezoekers gekomen in vergelijk met voorgaande jaren Ik zal er volgend jaar weer bij zijn. Enig verbeterpuntje voor volgend jaar dus: misschien toch weer in september organiseren, dan is het iets warmer en ook iets langer licht.

Zie verder hieronder een impressie van alles wat je had kunnen zien tijdens dit event.