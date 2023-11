Rij-impressie nieuwe Porsche Cayenne E-hybrid Coupé

Een stukje geschiedenis

Toen Porsche de Cayenne in 2003 introduceerde, was dat voor veel puristen best een controversieel model. De grote, hoge, robuuste SUV stond in schril contrast met de andere meer sportieve modellen van Porsche. Porsche lanceerde voor het modeljaar 2003 de Cayenne S en de Cayenne Turbo. Een jaar later volgde een instapmodel Cayenne. De 3,2L, 6 cilinder motor leverde 250pk. Met een acceleratie (0-100 km/u) van om en bij de 9 sec en een topsnelheid van +/- 215 km/u was deze “instapper” geen snelheidsmonster. Porsche wilde met de Cayenne op de kar springen van de steeds belangrijker wordende SUV-markt.

Mijn eerste keer

Mijn eerste ervaring met de Cayenne dateert van in 2004. Ik was lid van een onafhankelijke, lokale Porsche-club en we hadden een meerdaagse rit gepland naar de eerste uitgave van de Le Mans Classic. Een 2-jaarlijks evenement waar je alle historische deelnemende auto’s zowel van dichtbij kan bewonderen. Henry Pescarollo, Derek Bell, Johnny Herbert, Jürgen Barth, Adrian Newey, … je ziet ze op dit evenement nog met overgave racen op het legendarische circuit de la Sarthe in hun toenmalige historische bolides.

Eén van de leden reed naar het evenement met een Cayenne met aanhanger en daarop een 356 met dewelke hij vanuit het hotel naar de Classic zou rijden. Hij bood mij aan om een dag met de Cayenne te rijden om zo de kinderen op een relaxte manier van en naar het circuit te rijden. Ik herinner mij de Cayenne 3,2L nog als een zeer aangenaam rijdende, grote, luxueuze SUV die veel bekijks kreeg en die op de Porsche-parking zeer kritisch bekeken werd. You loved it or you hated it…

Gevestigde waarde

Ondertussen is de Cayenne een gevestigde waarde en samen met de Macan één van de best verkopende modellen van Porsche. De Cayenne is uitgegroeid tot een benchmark in haar segment.

Cayenne E-hybrid coupé

Vandaag, dik 19 jaar later heb ik het geluk gehad om de nieuwste generatie Cayenne e-Hybrid Coupé te mogen rijden en heel eerlijk gezegd was ik net zo onder de indruk als in 2004. Zelfs wanneer de Cayenne stilstaat, ademt deze SUV sportiviteit en snelheid uit. Het interieur is stijlvol afgewerkt.

De stoelen zijn ruim en comfortabel, je ideale zithouding is in ons testmodel met 18-voudig verstelbare adaptieve sportstoelen snel gevonden.

Het dashboard is geleend uit de Taycan en loopt tot over de middenconsole en is quasi volledig te personaliseren. Zo heb je keuze uit 5 verschillende lay-outs voor het bestuurdersdisplay. Je bedient het display volledig vanop je stuur. Via het middendisplay kan je zowat alle info vinden over de Cayenne die je je maar kan indenken.

De eerste uren dat ik onderweg was, was ik zeer geïmponeerd. Hoe kan iemand ooit alle mogelijkheden van deze wagen kennen? Al snel ondervond ik dat het hele systeem heel intuïtief opgemaakt werd en je spelenderwijs door alle ins en outs kan bladeren. Het was echt genieten in deze sublieme SUV, uitgerust met het Burmester soundsyteem.

Rij-impressies

Vanaf het moment dat je de Cayenne “aanzet” hoor je een zacht sportief gezoem. De Cayenne beweegt zich zeer sierlijk door het verkeer en laat zich eenvoudig besturen. Het is wel even wennen aan de afmetingen, zelfs wanneer je uit een Volvo XC60 komt, toch ook geen kleintje. De elektromotoren reageren zoals je dat van een Porsche mag verwachten. Wanneer nodig springt de 3,0 V6 Turbo bij, het zachte gezoem gaat dan over in een opzwepende grom en je krijgt een overschot van power onder je rechtervoet. Een minpuntje aan de Cayenne… Je hebt geen gevoel van snelheid. In de Cayenne zweef je in alle luxe over de weg. Gelukkig zijn er voldoende hulpsystemen die aangeven wanneer je de maximumsnelheid overschrijdt.

De Cayenne start steeds op in E-Power, de volledig elektrische modus. Daarnaast kon ik nog kiezen uit Hybrid, Sport en Sport-Plus modus. In de Hybrid-mode komt de V6 in actie wanneer nodig en vanaf de Sport-modus is die permanent aanwezig. De testauto was uitgerust met een adaptieve luchtvering die zich vanaf de sport-modus liet gelden, de Cayenne ging korter naar het wegdek toe en spande zich op. In geen enkele van de sport-modi heb ik de vering als te “hard” ervaren. Evenals de sportuitlaat automatisch in actie treedt en bijdraagt aan de sportieve beleving van deze SUV zonder dat die storend werd.

Prestaties

Ik heb met de Cayenne ongeveer 650 km gereden, verspreidt over meerdere dagen in verschillende omstandigheden en omgevingen. In E-Power had ik een actieradius van ongeveer 85 km. Zeker niet slecht en een afstand die in de meeste gevallen wel zal volstaan voor dagelijkse ritten. Wat mij vooral verbaasde was mijn gemiddeld benzineverbruik over de totale afstand, 7,4/100km oftewel 1 op 13,5 bij een vlotte rijstijl. Niet verkeerd denk ik voor een SUV van bijna 2500kg en een 3,0 V6 Turbo.

De 3.0 V6 heeft 304 pk en een gecombineerd vermogen van 470 pk. Je accelereert in minder dan 5 sec naar 100 km/u. De Cayenne laat zich bijzonder soepel rijden, iets wat je mag verwachten bij een gecombineerd koppel van 650Nm.

Porsche geeft een topsnelheid van 254 km/u op, iets wat ik niet heb kunnen verifiëren op de Belgische en Nederlandse wegen maar voor zover ik de wagen kon aanvoelen zal dat zeker niet gelogen zijn.

Algemene indruk

Ik ben zeer gecharmeerd door deze nieuwe Cayenne e-Hybrid Coupé. Zij maakt waar wat ze uitstraalt, stijl, sportiviteit, luxe, … . Dit alles heeft natuurlijk een prijskaartje maar blijft aanvaardbaar voor de auto die je ervoor terugkrijgt. De Cayenne situeert zich in het segment van de luxe-SUV’s. Uiteindelijk kan je je eigen Porsche zoveel personaliseren als je zelf wil. Het model dat ons ter beschikking werd gesteld heeft een basisprijs van €110.514 en had voor meer dan € 39.000 aan opties…

Foto’s Pieter Lys. Foto eerste Cayenne persfoto van Porsche AG.