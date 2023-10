Jeroen Bleekemolen terug in winnende Black Swan-Porsche op Laguna Seca

Dat Jeroen Bleekemolen niet mag ontbreken als er ergens iets met Porsches te doen is, spreekt welhaast voor zich. Zo is hij dus ook aanwezig tijdens de Porsche Rennsport Reunion op WeatherTech Raceway Laguna Seca. Zijn programma is er niet al te vol, zodat hij ook volop de tijd heeft om te genieten van al het prachtigs dat er te vinden is. En natuurlijk om even bij te praten met Vierenzestig.nl.

Jeroen Bleekemolen met de Black Swan-Porsche 911 GT3 R (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Jeroen Bleekemolen rijdt met de 911 GT3 R (991) in de karakteristieke groene en zilveren kleurstelling van Black Swan Racing. “Het is de auto waarmee ik in 2017 en 2018 samen met Tim Pappas in de Intercontinental GT Challenge gereden heb”, vertelt hij. “Ook hier op Laguna Seca, in 2017 werden we vijfde algemeen, met Pappas en David Calvert-Jones, en wonnen we onze klasse. In 2018 wonnen we de klasse in Bathurst en werden we derde algemeen en aan het eind van dat jaar reden we opnieuw op Laguna Seca, maar toen in de Pro-klasse. We werden negende algemeen. Eerder waren we in Spa helaas uitgevallen. Sinds

die laatste race op Laguna Seca heb ik niet meer met die auto gereden, ik vind het leuk om hem nu terug te zien”

De Black Swan-Porsche in 2018 in actie tijdens de Intercontinental GT Challenge op Laguna Seca (Foto: Porsche)

En er blijkt nog meer Nederlandse historie aan de auto te zitten, want met hetzelfde chassis eindigde Nicky Catsburg in 2016, ook met Black Swan Racing, nipt geslagen als tweede in de GTD-klasse tijdens de Rolex 24 At Daytona. “Ik heb destijds nog geholpen om die deal voor Nicky met Black Swan rond te maken, omdat ik zelf toen al ergens anders in het IMSA-kampioenschap reed”, vertelt Bleekemolen. “Mooie herinneringen allemaal!”

De Black Swan-Porsche 911 GT3 R (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Hij geniet zichtbaar van de uitstekende sfeer, het prachtige weer en de schitterende auto’s overal in de paddock en op de baan. “Ik reed in 2018 ook al tijdens de Rennsport Reunion, dit is echt een geweldig mooi evenement”, zegt hij enthousiast. Kwam hij destijds ook nog met een 962 en met een Porsche-tractor in actie, blijft ditmaal zijn inzet beperkt tot het rijden met de Black Swan-Porsche. “Maar dat is al prachtig, iedere gelegenheid om aan zo’n evenement deel te nemen is goed”, lacht hij.

Bleekemolen heeft dit jaar ook de smaak van het historisch racen met Porsches te pakken gekregen, want hij reed samen met Tim Pappas al enkele wedstrijden in de speciale klasse van de Franse organisatie Peter Auto voor 911’s met tweelitermotor en kwam ook tijdens de recente Goodwood Revival in de Porsche-race in actie. “Daar wordt ook echt serieus gestreden”, stelt hij vast. “Het rijden met die auto’s is ontzettend leuk en Goodwood was voor mij de eerste keer, ik was echt onder de indruk van dat hele evenement. Natuurlijk blijf ik ook gewoon modern racen, dat is mijn hoofdactiviteit, maar historisch racen geeft ook heel erg veel plezier!”