Terugblik Rennsport Reunion: Nederlandse iconen stralen op internationaal Porsche-feest

Het circuit van Laguna Seca in Californië stond de afgelopen vier dagen in het teken van een van de grootste Porsche-evenementen ter wereld: de zevende editie van de Porsche Rennsport Reunion. Zo’n 80.000 bezoekers genoten van een geweldig evenement, waarin de auto’s en de mensen uit de rijke racehistorie van Porsche centraal stonden.

Gijs van Lennep is nauwelijks uit de shuttle gestapt of er staat al een Amerikaan met een groot schaalmodel van een gele Porsche 917 bij hem, die beleefd om een handtekening vraagt. Het is de Sandeman-Porsche, waarmee Van Lennep in 1970 samen met David Piper in Le Mans reed. Hij signeert de auto en neemt de tijd om ook nog een foto te laten maken. Binnen een oogwenk staan er nog zo’n 20 mensen omheen, die ook allemaal een foto en een handtekening willen. “Ongelooflijk hoe enthousiast die mensen allemaal zijn en hoeveel geduld ze hebben. Geen geduw en getrek, iedereen houdt rekening met elkaar”, stelt de tweevoudig Le Mans-winnaar vast.

Het zijn natuurlijk de auto’s die de basis vormen voor de wereldwijde fascinatie voor het merk Porsche, die in de Verenigde Staten als een van de belangrijkste exportmarkten bijzonder groot is. Maar het zijn ook de mensen die voor de talloze Porsche-successen in de autosport zorgden, die tijdens de Porsche Rennsport Reunion in het middelpunt van de belangstelling staan. Coureurs, technici, teameigenaren. “Icons of Porsche” is het motto van het evenement, dat voor de zevende keer gehouden werd.

Oranje boven tijdens Rennsport Reunion

Het begon in 2001 op het circuit van Line Rock in de staat Connecticut, als een kleine bijeenkomst van oud-coureurs met de nodige races voor historische Porsches. De première was al gelijk een groot succes en sindsdien vindt de Porsche Rennsport Reunion eens in de zoveel jaar plaats. Na Lime Rock volgden twee edities in Daytona in Florida, sinds 2008 is Laguna Seca in Californië de vaste locatie, een circuit in een prachtige omgeving en met een plezierige ambiance, wat ook bijdraagt aan het succes.

De lijst van bekende coureurs die aanwezig zijn, is indrukwekkend. Le Mans-winnaars als Derek Bell, Jacky Ickx, Timo Bernhard, Jochen Mass en Hurley Haywood, Norbert Singer, die als technicus van Porsche Motorsport aan de basis stond van 16 Le Mans-overwinningen van het merk, motortechnicus Valentin Schäffer, inmiddels 92 jaar oud, die nog steeds tot in detail kan vertellen over de krachtbron in de legendarische Porsche 917 of de turbomotor in de Carrera RSR. “Het is echt een reünie, prachtig om al die mensen van vroeger hier weer te ontmoeten en herinneringen op te halen”, zegt Gijs van Lennep.

Arie Luyendijk is als tweevoudig winnaar van de beroemde 500-mijlsrace van Indianapolis ook een autosportlegende, zeker in de Verenigde Staten. Ook hij is aanwezig bij het Porsche-festival in Californië en geniet met volle teugen. “Ik heb zelf niet zo heel veel met Porsche geracet, maar ben wel een groot liefhebber van het merk”, vertelt hij. “Ik heb onlangs een 924 aangeschaft, uit 1977, een ‘Championship Edition’ met speciale striping in de kleuren van Martini.” Luyendijk heeft een poster meegebracht, waarop hij zoveel mogelijk handtekeningen van de aanwezige coureurs verzamelt. “En dan zet ik er meteen bij wie het is, want ik kan niet van iedereen de handtekening ontcijferen”, lacht hij. “Maar dat soort dingen bewaar ik, daar ben ik gek op!”

Rijke historie van Porsche in volle glorie te bewonderen op Laguna Seca

Op het binnenterrein van het circuit zijn nagenoeg alle sportieve modellen en raceauto’s te vinden die Porsche ooit geproduceerd heeft: legendarische winnaars als de 904, 917, 956, 962 en 919 Hybrid, maar ook alle uitvoeringen van de 911, van de brute 935 tot aan Cup-auto’s. Er wordt met de auto’s geracet in verschillende klassen, daarnaast zijn er demonstraties, onder andere met de actuele 963 uit het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship en de 911 GT3 R “rennsport”, een speciale versie voor “track days”, gelimiteerd in een oplage van 77 exemplaren, die tijdens het evenement gepresenteerd werd. Een schril contrast met de langzaamste voertuigen, die op de baan komen, want er is ook een speciale race voor Porsche-tractoren, die op heel veel belangstelling mogen rekenen.

Liefhebbers houden Porsches met originele racehistorie vaak liefdevol in stand. Een voorbeeld is Martijn van Woerkom, een Nederlander die al jarenlang in Florida woont en in actie komt met een originele 911 RSR die in 2007 deelnam aan de 24 Uur van Le Mans. “Ik was in 2015 voor het eerst als bezoeker bij de Rennsport Reunion en werd daar zo enthousiast dat ik mijn racelicentie heb gehaald, een auto heb gekocht en bij de volgende editie in 2018 als deelnemer aan de start stond. En nu ben ik er dus weer!” En hoe: samen met een aantal gelijkgestemden liet Van Woerkom zijn straat-Porsche, een blauwe 964 Carrera 4, vanuit Florida naar Aspen in Colorado transporteren, van waar hij met zijn vrienden met in totaal acht Porsches een “road trip” van ruim 3.000 kilometer naar het circuit van Laguna Seca in Californië maakte. “Door de nationale parken, een prachtige ervaring”, laat hij enthousiast weten.

Zo heeft iedereen bij het evenement wel iets met het merk Porsche. “Waar je ook loopt, overal zie je bijzondere auto’s en hoor je hoe mensen enthousiaste verhalen vertellen”, zegt ook coureur Jeroen Bleekemolen, die demonstratieronden rijdt met een 911 GT3 R, waarmee hij in 2017 op hetzelfde circuit racete en de klasse won in een acht-uurswedstrijd. “De passie voor Porsche verbindt alle mensen hier, waar ze ook vandaan komen, wat hun achtergrond ook is. En dat maakt het zo gaaf!”