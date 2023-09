Eerst een roadtrip, dan racen: Martijn van Woerkom op de Porsche Rennsport Reunion

Een mooie donkerblauwe Porsche 964 C4-widebody trekt de aandacht in de paddock van WeatherTech Raceway Laguna Seca. Niet in de laatste plaats vanwege het kenteken: “964 NL“. En dat nota bene uit Florida, dus helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten! Het is de auto van Martijn van Woerkom, een Nederlander die al jarenlang in de VS woont en dit weekeinde racet met een prachtige ex-Flying Lizard-997 GT3 RSR. We zochten hem op.

Martijn van Woerkom rijdt voor de tweede keer tijdens de Porsche Rennsport Reunion (Foto: Rebocar/R. de Boer

Vijf jaar geleden ontmoetten we Van Woerkom al een keer tijdens de vorige editie van de Porsche Rennsport Reunion. Blijkbaar viel het hem daar goed in de smaak, want ditmaal is hij terug met zijn prachtige, veelkleurige 997 RSR. Het is de auto waarmee Jörg Bergmeister, Seth Neiman en Johannes van Overbeek onder de vlag van het Amerikaanse team Flying Lizard in 2007 deelnamen aan de 24 Uur van Le Mans. Eerder dat jaar was de auto nipt als tweede geëindigd in de GT2-klasse in Sebring na een heroïsche strijd tussen Jörg Bergmeister en Jaime Melo in de Risi-Ferrari en eind 2007 won de auto met Bergmeister, Marc Lieb en Johannes van Overbeek de GT2-klasse tijdens de tien-uursrace Petit Le Mans.

De prachtige, veelkleurige 997 RSR van Martijn van Woerkom (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Van Woerkom, afkomstig uit Rotterdam en al jaren gehuisvest in Florida, kocht de auto kort voor de vorige Rennsport Reunion in 2018. “Sinds de vorige Rennsport heb ik er niet meer mee geracet”, vertelt Van Woerkom. “Ik heb best wel veel clubwedstrijden gereden, maar voornamelijk met BMW’s. Deze Porsche is toch echt een collector car, een bijzondere auto, dus daar rijd ik niet zoveel mee, maar het blijft iedere keer wel geweldig! Wat een ervaring!”

Indrukwekkende race-Porsches in de tent van Alegra Motorsports (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Net als toen zorgt het bekende team Alegra Motorsports van Carlos en Michael De Quesada ook nu weer voor het runnen van de auto. “Mijn Porsche staat ook bij het team, in Tampa in Florida, daar staat hij prima en wordt er goed voor gezorgd”, zegt Van Woerkom. Rond Alegra Motorsports is het in de moderne racerij wat rustiger geworden, terwijl er op de Rennsport Reunion wel een hele vloot prachtige Porsches onder de grote tent bij de trailer van het team in de paddock staat. “Maar er zijn wel weer plannen”, vertelt Van Woerkom. “In 2007 won het team de GT-klasse tijdens de Rolex 24 At Daytona (met Carlos De Quesada, Jean-François Dumoulin, Scooter Gabel en Marc Basseng, red.) en precies tien jaar daarna, in 2017 wonnen ze opnieuw de klasse in Daytona, (met Carlos en Michael De Quesada, Daniel Morad, Jesse Lazarre en Michael Christensen, red.), waarbij Michael toen de jongste klassewinnaar in Daytona ooit was. Nu heeft Carlos het idee opgevat dat hij nu in 2027, dus tien jaar na die laatste overwinning, weer in Daytona wil aantreden. Het plan is om vanaf 2025 weer een programma op te zetten.”

Met “NL” op het kenteken van zijn 964 maakt Van Woerkom geen geheim van zijn afkomst (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Voor zichzelf heeft Van Woerkom ook wel wat ideeën. “Nu is de volledige aandacht dit weekeinde natuurlijk gericht op de Rennsport Reunion, maar met deze auto zou je bijvoorbeeld ook de Endurance Racing Legends van het Franse Peter Auto kunnen rijden. Le Mans Classic zou ik ook wel heel gaaf vinden om een keer te doen, maar daarvoor is de auto nog te jong. Maar die Legends, dat lijkt me wel wat. En op mooie circuits als Spa.” Ambities en plannen genoeg, Van Woerkom heeft de smaak duidelijk te pakken!

Roadtrip van Colorado naar Californië met acht Porsches (Foto: Martijn van Woerkom)

Voor de Rennsport Reunion in 2018 reisde Van Woerkom met enkele gelijkgestemde Porsche-liefhebbers over de weg van Florida naar Californië, destijds een trip van zo’n 6.000 kilometer. Ditmaal maakte hij opnieuw een mooie “road trip”, al was die iets minder lang: “We hebben dit keer acht Porsches van Florida naar Aspen in Colorado laten transporteren en zijn van daar met acht man hiernaartoe gereden, via de National Parks van Yellowstone en Yosemite, opnieuw een schitterende ervaring. En toch ook weer zo’n 3.300 kilometer.” Hij deelde een aantal mooie impressies van de trip, die we hier dan ook graag laten zien.

Roadtrip panorama’s en groepsfoto: Martijn van Woerkom