Porsche presenteert 911 GT3 R rennsport als ultiem “track day tool”

Vijf jaar geleden, tijdens de vorige editie van de Porsche Rennsport Reunion, presenteerde Porsche de moderne versie van de 935. Nu, tijdens de zevende Rennsport Reunion, was er wederom een wereldprimeur in de vorm van de 911 GT3 R rennsport. Met een vermogen van 620 pk een van de krachtigste 911’s ooit. De auto voldoet aan geen enkel reglement of homologatie en is dus exclusief bedoeld voor trackdays. De gelimiteerde oplage bedraagt 77 exemplaren, de prijs bedraagt 951.000 Euro. Vierenzestig.nl was bij de introductie.

Er zijn Duitse woorden die één op één in het Engels zijn overgenomen. Kindergarten, Schadenfreude, Rucksack zijn bekende voorbeelden. Rennsport is ook zo’n woord dat je niet naar het Engels hoeft te vertalen, en zeker niet voor Porsche-liefhebbers. “RS” is in die kringen een bijna magische afkorting, en de Rennsport Reunion is uitgegroeid tot een van de grootste Porsche-evenementen ter wereld. Het was dan ook passend dat Porsche de term “rennsport” toevoegde aan de naam van de nieuwe raceauto op basis van de 911, die op donderdagavond tijdens de Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca werd gepresenteerd.

Kon de in 2018 gepresenteerde 935 nog worden gebruikt in de GT2-serie van SRO – hoewel dat slechts zeer sporadisch gebeurt, want wie er één heeft, wil natuurlijk niet het risico van schade lopen – de nieuwe 911 GT3 R rennsport (ja, heel on-Duits met een kleine letter) is uitsluitend bedoeld voor track days. Daar krijg je dan wel een heel indrukwekkend apparaat voor: de atmosferische 4,2 liter zescilinder-boxermotor is zonder restricties vanwege een reglement of een ‘balance of performance’ goed voor een vermogen van maar liefst 456 kW of 620 pk, wat 148 pk per liter betekent, het grootste specifiek vermogen in de historie van Porsche. Ter vergelijking: de basismotor, die in de 911 GT3 R wordt toegepast, is afhankelijk van de ‘BoP’ goed voor maximaal 416 kW of 565 pk. De motor is geschikt voor E25-brandstoffen, waartoe bio-ethanol, refuel en de regeneratief geproduceerde e-fuels behoren. Speciaal voor de auto ontwikkelde zuigers en nokkenassen maken meer vermogen bij E25-brandstoffen mogelijk, maar natuurlijk rijdt de auto ook met conventionele brandstoffen.

De transmissie naar de achterwielen verloopt via een sequentiele zesversnellingsbak, die als een zogeheten klauwenbak is uitgevoerd en slechts met geringe aanpassingen is overgenomen vanuit de 911 GT3 R. Geschakeld wordt met behulp van paddles aan het stuur. De overbrenging van de vierde, vijfde en zesde versnelling is identiek aan die van de GT3-raceauto in Daytona. In de zesde versnelling is bij een toerental van 9.000 omw./min. een circa 20 km/u hogere topsnelheid mogelijk dan met de kortere, door de FIA gehomologeerde overbrengingsvariant van de GT3 R.

Dankzij het centraal geplaatste dubbele eindstuk van de uitlaat is er, wanneer open wordt gereden, een geweldig motorgeluid. Waar geluidsbeperkende regels gelden, zijn er ook twee minder luide varianten met geluidsdempers en katalysatoren beschikbaar. Ook het onderstel is grotendeels identiek met dat van een GT3-auto met dubbele dwarsgeplaatste draagarmen voor en meerdere stuurelementen achter. Uniek zijn de Michelin-banden, die zich in vergelijking met de Michelin Pilot Sport M S9 beter laten opwarmen en voor betere handling zorgen. Gewichtsbesparingen werden onder andere gerealiseerd bij de remblokken en de FT3.5-veiligheidstank. Met het oog op gewicht is ook afgezien van airconditioning, de stoel van de rijders is daarentegen voorzien van koeling.

De enorme achtervleugel valt natuurlijk direct op, deze herinnert aan die van de Brumos-Porsche 935/77, waarmee Toine Hezemans, Peter Gregg en Rolf Stommelen in 1978 de 24 Uur van Daytona wonnen. Twee extra verticale elementen zorgen voor de nodige ondersteuning. Specifiek voor het model zijn ook de 18-inch BBS-wielen met speciaal “rennsport”-design. De auto wordt standaard geleverd in achatgrau metallic met bodywork van carbon. Indien gewenst kan de carbon carrosserie van de auto in zeven verschillende kleuren worden uitgevoerd.

Daar komen nog eens drie exclusieve lakdesigns bij, die verwijzen naar de rijke autosporthistorie van Porsche: het “Rennsport Reunion Design”, dat met zijn golvende vorm verwijst naar de Corkscrew-bochtencombinatie van Laguna Seca, het “Flacht Design” met de bekende Porsche-racekleuren rood en wit en het “Speed Icon Design” met verschillende varianten van blauw.

vierenzestig.nl-redacteur René de Boer met Dr. Wolgang Porsche, voorzitter van de raad van commisarissen van het merk (Foto: Holger Eckhardt) Presentatie door Mark Webber (r.) met van rechts naar links oud-coureur Patrick Long, ontwerper Grant Larson en hoofd verkoop van Porsche Motorsport, Michael Dreiser (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De onthulling op Laguna Seca vond plaats in aanwezigheid van Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen, en werd gepresenteerd door merkambassadeur Mark Webber en Patrick Long (Markenbotschafter Porsche Cars North America). Daarna reed oud-coureur Jörg Bermeister de eerste ronden met de auto.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Holger Eckhardt, Porsche AG