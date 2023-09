Verslag: op weg naar de Porsche Rennsport Reunion

Dit weekeinde is Vierenzestig.nl ter plaatse bij de zevende editie van de Porsche Rennsport Reunion, een van de grootste Porsche-evenementen ter wereld, op WeatherTech Raceway Laguna Seca. Porsche viert zijn 75-jarig bestaan als sportwagenbouwer en de Porsche 911 viert zijn 60-jarig jubileum. De races vormen in Californië slechts het decor, het gaat vooral om auto’s en mensen uit de rijke sporthistorie van Porsche. We doen verslag in blogvorm met dagelijkse updates. De actie in Laguna Seca is live te volgen via de stream op www.porscherennsportreunion.com.

De nieuwe 911 GT3 R rennsport werd op Laguna Seca gepresenteerd (Foto: Rebocar/R. de Boer

Donderdag 19.30 uur Amerikaanse tijd (vrijdag 3.30 uur Nederlandse tijd) Op het circuit, waar we al de nodige indrukken hebben opgedaan. Porsche presenteerde de nieuwe 911 GT3 R rennsport, een 620 pk sterke versie van de 911 die in het reglement van geen enkele raceserie past en derhalve uitsluitend geschikt is voor track days. Oplage 77 stuks, prijs 951.000 Euro. En naar we begrepen al zo goed als uitverkocht. Een uitgebreider verslag van de introductie van de 911 GT3 R rennsport zometeen op deze site. Verder nog een paar foto’s als impressie, en dan is het eerst eens tijd om te gaan slapen, want inmiddels zijn we al 26 uur op.

Rennsport Blog kamerkaartje

Het hele hotel is aangekleed met items die verwijzen naar de Rennsport Reunion, tot en met de kaartjes die als kamersleutel dienen aan toe.

Blog Timo Gijs

Vrijwel alle coureurs zijn in ook in dit hotel ondergebracht. Een van de eersten die we tegenkwamen, was dan ook Gijs van Lennep, hier op de foto met een andere tweevoudig Le Mans-winnaar, Timo Bernhard.

Hotel

Donderdag 17.00 uur Amerikaanse tijd (vrijdag 2.00 uur Nederlandse tijd) Eindelijk in het hotel, na tweeënhalf uur filerijden vanaf San Francisco. Portola Hotel in het centrum van Monterey is ons onderkomen voor het weekeinde.

Charmante ontvangst van hostessen in Rennsport Reunion-kleding op de luchthaven van San Francisco (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Donderdag 28 september, 15.45 uur Nederlandse tijd, ergens boven de oceaan. Je bent even onderweg naar de westkust van de Verenigde Staten. Om 8.45 uur vertrok de vlucht van Düsseldorf naar Frankfurt, maar vanwege de chronische wegwerkzaamheden op Duitse Autobahnen en het beruchte drukke ochtendspitsverkeer in het Roergebied waren we al vroeg op de luchthaven. Liever daar nog een kop koffie in alle rust dan onnodige stress in de file. De korte “Zubringerflug” naar Frankfurt verliep probleemloos – dat hadden we met de reguliere problemen en de onbetrouwbaarheid van het Duitse treinverkeer waarschijnlijk niet op tijd gered.

Op een kilometer of elf boven de oceaan (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Een beetje haasten was het in Frankfurt, waar we met een korte overstaptijd op een buitenpositie landden, met een bus naar het luchthavengebouw moesten (die er tergend lang over deed) en vervolgens flink de sprint erin moesten zetten om op tijd bij de gate voor de vlucht naar San Francisco te komen. De stappenteller gaf in totaal ruim twee kilometer aan, maar uiteindelijk kwam het toch allemaal goed. We liepen samen met Martin Raeder, samen met zijn broer Nici een van de twee directeuren van Manthey Racing, die ook op weg naar Laguna Seca was, waar Manthey een nieuwe kit voor de 911 presenteert.

Uw redacteur (l.) bleek tweevoudig Le Mans-winnaar Timo Bernhard als buurman in het vliegtuig te hebben

In het vliegtuig naar San Francisco bleek tweevoudig Le Mans-winnaar, ALMS-kampioen en FIA WEC-kampioen Timo Bernhard op stoel 10H de buurman voor de lange vlucht over de oceaan. We kennen elkaar al ruim 20 jaar en enkele jaren geleden deed ik ook de Engelse vertaling van zijn biografie “Timo Bernhard – the story of a champion”. Gespreksonderwerpen waren er voldoende, van de situatie in de Nederlandse en Duitse autosport, opkomende Nederlandse talenten, de situatie in de DTM, tot aan dubieuze praktijken in de racerij, naar aanleiding van het vorig jaar verschenen boek over dit onderwerp, getiteld ‘Driven to crime’.