Aandeel Porsche – update per 1 oktober 2023 (koersen actueel t/m 29-09-2023)

Tijd, ongrijpbaar en toch van belang in ieders leven. Ook binnen de hier getoonde Technische Analyse van de aandelen Porsche Se, Porsche Ag en de Volkswagen groep speelt tijd een belangrijke rol. Vaak wordt hier de DAGGRAFIEKevenals de WEEKGRAFIEK afgebeeld maar een andere tijdsindicatie is ook mogelijk. Zo is er in deze editie gekozen om ook de MAANDGRAFIEK op te nemen zodat u in staat bent het e.e.a. in een beter perspectief te zien. Deze grafieken geven u een prima beeld van de historie en een redelijke inkijk in wat te wachten staat.

Deze manier van analyseren en handelen wordt EOD genoemd. Handelen op basis van dagkoersen. End of Day trading. Echter, wil je actiever met je geld omgaan dan kun je ook kiezen voor het zogenaamde DAYTRADEN. Hiervoor gebruikt men dezelfde informatie alleen de factor tijd wordt anders weergegeven. Zo is de indeling voor een grafiek vaak minuten, 5 minuten, een kwartier en een half uur.

Dit komt niet uit de lucht vallen. Dagelijks zijn er vele mannen en vrouwen bezig om in zogenaamde “DEALINGROOMS” van grootbanken, zoals ING, ABNAMRO, RABOBANK, etc. daghandel te realiseren op basis van dezelfde grafieken en informatie. Enkel de snelheid is anders.

Vergelijk het maar met vervoersmiddelen, als EOD handelen als fiets gezien mag worden dan is DAYTRADEN de formule 1 onder het beleggen.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin

In de versie van augustus schreef ik over een koopsignaal van de RSI, én dat ik daar weinig waarde aan hechtte gezien de dalende trend. Inmiddels is er sprake van een “positieve” divergentie waarbij de nieuwe bodem lager ligt maar in de indicator hoger is. Ook dit is een ondubbelzinnig koopsignaal voor de korte termijn. De koers daalt nog steeds maar een tussentijds herstel lijkt mogelijk.

Grafiek midden:

De maand september liet een stabiel verloop zien waarbij de koers niet veel verder is gezakt. Pas op het einde van deze maand verslechterde de situatie weer. De steunlijn is inmiddels doorbroken.

Grafiek onderin:

De bodem van het MACD, de indicator met een volgend verloop, ligt hier hoger dan de vorige bodem. De eerdergenoemde divergentie wordt hiermee bevestigd waardoor een herstel aannemelijk is. Echter ook hier geldt; de lange termijn trend nog steeds dalend!

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 29-09-2023)

Grafiek bovenin:

De weekgrafiek toont een kleine opleving voor de RSI, om uiteindelijk toch een verdere daling in de maand september te laten zien. Actuele stand 33. Een herstel op korte termijn is niet te verwachten dit in tegenstelling tot de weekgrafiek. De trend is nog steeds dalend.

Het middenstuk.

Alle rekenkundige gemiddelden, de vloeiende lijnen oranje, rood, blauw en groen zijn allen boven de koers te vinden. Het dalende trendkanaal is intact, de koers beweegt zich de laatste tijd wat horizontaal maar de boodschap blijft onveranderd, de dalende trend duurt onverminderd voort.

Grafiek onderin.

De indicator volgt het koersverloop. Trend is en blijft dalend.

Voor het juiste perspectief, de MAANDGRAFIEK.

Een overzicht in de tijd van het aandeel Porsche SE. Helemaal onderin de jaren van links naar rechts van 1999 tot 2023. De top van 2007 is ver weg.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 29-09-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI met een waarde van 26, zelfs lager dan de stand van verleden maand. Ook de groene lijn is geraakt wat doorgaans een sterk koopsignaal blijkt te zijn. Herstel op korte termijn zeer waarschijnlijk maar nog waarschijnlijker van zeer korte duur. De boodschap is en blijft, de trend is dalend.

Het middenstuk.

Alle rekenkundige gemiddelden zijn boven de koers te vinden. Een bevestiging van wat u al wist, de trend is dalend. Een nieuw koersdoel zou de volgende (enkelvoudige) steunlijn kunnen zijn op € 82,50 en daarna op € 81,00 de laagste koers ooit. Daarna is geen steunniveau meer te bekennen wat zou kunnen betekenen dat de koers verder daalt, tot..?

Grafiek onderin.

Ook het MACD slaagt erin om een nieuw dieper niveau op te zoeken. Inmiddels de laagste stand van deze indicator in de historie van het aandeel Porsche AG.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 29-09-2023)

Grafiek bovenin:

Met een waarde van net boven de 30 heeft de RSI het 30-niveau bereikt. Een niveau onder de 30 lijn wordt gezien als koopniveau, waarbij een een waarde van 20 of minder als een sterk koopsignaal is omdat lagere niveaus nagenoeg nooit voorkomen. Maar…zeg nooit, nooit natuurlijk.

Het middenstuk.

Het steunniveau van een eerdere bodem op € 91,– is in één keer doorbroken zonder enige aarzeling. Nog twee enkelvoudige steunniveaus te gaan voordat er geen bodem meer in zicht is.

Grafiek onderin.

Behalve dat het MACD nog verder daalt, blijkt er niets te analyseren.

Voor de volledigheid ook hier een MAANDGRAFIEK maar veel valt er natuurlijk niet te zien. Toch wil ik hem niet onthouden voor de volledigheid.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De daggrafiek van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 29-09-2023)

Grafiek bovenin:

Het koopsignaal dat gegenereerd is doordat de RSI de groene lijn (RSI op 20) doorbroken was heeft geleid tot een kortstondige stijging van € 10,–. In procenten iets meer dan 9,6 %. Een calloptie ATM of ITM zou hier een prima zet geweest zijn.

Indien het fenomeen opties, Call of Put en ATM, ITM of OTM abracadabra blijkt voor u, doet u er verstandig aan om niet op eigen houtje hiermee te gaan experimenteren.

Het middenstuk.

Het laagterecord van 2023 is nog niet doorbroken al begint het aandeel wel aan een nieuwe daling naar aanleiding van het kortstondige herstel. Het aandeel hoort niet in uw portefeuille thuis, zoals vaker geschreven en ook al vaker herhaald. De trend aangegeven door de lange termijngemiddelden oranje en rood blijven dalen en nemen zelfs afstand van de koers wat beslist geen positief teken is.

Grafiek onderin.

Het MACD lijkt de stijgende lijn, welke ingeslagen is, te willen behouden. Gezien het grotere beeld dient geconcludeerd te worden dat de trend toch echt dalend is, en …blijft.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 29-09-2023, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI heeft alweer een nieuwe top gezet in negatief gebied, dus ver onder de neutrale 50-lijn. Een verdere daling ligt in het verschiet waarschijnlijk. De dalende trend is intact.

Het middenstuk.

Alle voortschrijdende gemiddelden zijn boven de koers te vinden wat de dalende trend nogmaals bevestigd. Geen verbetering zichtbaar.

Grafiek onderin.

Ook het MACD laat geen verandering zien en zet de dalende trend voort. Een herstel en daarmee een notering boven de neutrale nullijn lijkt nog ver weg.

Zoals eerder genoemd, ook voor Volkswagen de MAANDGRAFIEK voor het juiste perspectief.

Hoge toppen en diepe bodems zijn zichtbaar in de MAANDGRAFIEK van Volkswagen. De dalende trend is duidelijk zichtbaar en een herstel op korte termijn lijkt niet mogelijk. Het MACD, de grafiek onderin lijkt nog geen bodem te kunnen zetten. Al met al geen best vooruitzicht.

Winter..

De zomer is voorbij, na de herfst volgt vanzelf ook de winter. Wie met de juiste bril naar de Duitse economie kijkt ziet dat ook op de beurs de winter nadert. Indien er geen maatregelen vanuit de regering komen zoals lagere prijzen voor de energiekosten van bedrijven stevent de Duitse economie af op een koude winter op de beurs, met fors lagere koersen.

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook nog van een antwoord voorzien!