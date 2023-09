De Haan en Baguette racewinnaars op Zolder, titelstrijd Porsche Carrera Cup Benelux nog open

Robert de Haan (Richardson Racing) behaalde in de eerste van de beide races van de Porsche Carrera Cup Benelux op het Belgische Circuit Zolder zijn zesde overwinning van het seizoen, maar omdat hij in de tweede race in de achterhoede eindigde, blijft de titelstrijd in de snelste merkencup van de Benelux nog open tot de finale. Zijn naaste concurrent Glenn van Parijs (August by NGT) scoorde met de tweede en de vierde plaats flink punten. De overwinning in de tweede race ging naar Van Parijs’ land- en teamgenoot Bertrand Baguette (August by NGT). Sacha Norden (Team GP Elite) en Hans Weijs jr. (Hans Weijs Motorsport) waren de Pro-Am-klassewinnaars in de beide races, waarmee Norden voortijdig de titel in de klasse veiligstelde. Luc Vanderfeesten (RedAnt Racing) en Cédric Chassang (Team GP Elite) lieten elk één klassezege in de Am-divisie noteren.

Dat de Belg Glenn Van Parijs op eigen terrein in Zolder sterk was, liet hij al zien met de snelste tijd in de eerste vrije training op vrijdagmiddag, waarin hij met 1:29,902 minuten bovenaan eindigde en als eerste rijder ooit op het circuit in Belgisch Limburg een tijd onder de 1:30 met een Porsche in Cup-uitvoering van de 992-generatie liet noteren. Robert de Haan eindigde met 0,236 seconden achterstand als tweede en had op zijn beurt weer een marge van twee tienden op Rik Koen (JW Raceservice). Snelste Pro-Am-rijder was Sacha Norden, Cédric Chassang was de best geklasseerde rijder uit de Am-divisie.

Op zaterdagochtend realiseerde Van Parijs in de tweede vrije training opnieuw de snelste tijd, ditmaal in 1:29,885 minuten. Wederom kwam niemand anders onder de 1:30, Flynt Schuring (Huber Racing) eindigde op 0,478 seconde als tweede, voor Robert de Haan en de Duitser Etienne Ploenes (Revs Motorsport). Sacha Norden en Cédric Chassang bepaalden andermaal het tempo in respectievelijk de Pro-Am- en Am-klasse.

In de kwalificatie op zaterdagmiddag bevestigde Van Parijs en behaalde met een tijd van 1:29,469 minuten de pole-position voor de eerste race. Op 0,112 seconde eindigde Robert de Haan als tweede, voor Rik Koen, Bertrand Baguette, Dirk Schouten (Q1 Trackracing) en Sam Dejonghe (RedAnt Racing). Sacha Norden kwalificeerde zich als zevende algemeen en snelste Pro-Am-rijder, Cédric Chassang behaalde de beste startplaats in de Am-klasse met de 14e tijd algemeen. In het klassement van de op-één-na-snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, eindigde Van Parijs ook bovenaan met een tijd van 1:29,952 minuten, gevolgd door Baguette, De Haan, Schouten, Koen en Dejonghe. Norden en Chassang waren wederom de snelsten in hun respectievelijke klassen.

De Haan wint eerste race

Van Parijs kwam bij de start van de eerste race goed weg en nam de leiding voor De Haan, Koen en Baguette. Sam Dejonghe strandde in de openingsronde in de zogeheten Kleine Chicane voor het opgaan van de Sacramentsheuvel, waarop zijn Porsche vast in de grindbak kwam te staan. De wedstrijdleiding stuurde de safety-car de baan op, zodat de auto van Dejonghe zonder gevaar geborgen kon worden. In de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarbij Van Parijs aanvankelijk de eerste plaats wist vast te houden, maar in de Bolderbergbocht zijn meerdere moest erkennen in de mooi aanvallend rijdende De Haan, die daarmee de leiding overnam.

In de zesde ronde was er op dezelfde passage een flinke aanrijding tussen Ralph Poppelaars, die in de rondte was gegaan en bij de terugkeer op de baan zowel Sébastien Lajoux (DUWO Racing) als Micah Stanlet de rode vlag onderbroken. Na ruim een kwartier kon de wedstrijd worden voortgezet met nog negen minuten op de klok. De herstart volgde achter de safety-car met De Haan aan de leiding voor Van Parijs, Koen en Baguette, Norden als leider in Pro-Am en Luc Vanderfeesten als leider in de Am-klasse. Na een ronde achter de safety-car werd het veld weer losgelaten voor een spannende sprint. Van Parijs hield de druk flink op De Haan, terwijl Baguette de aanval inzette op Koen in de strijd om de derde plaats. Na 15 ronden werd De Haan voor de zesde maal dit seizoen als winnaar afgevlagd, voor Van Parijs en Koen. Norden schreef de Pro-Am-klasse op zijn naam, gevolgd door Aaron Mason (Revs Motorsport) en Joan Vinyes (Baporo Motorsport). Vanderfeesten vierde zijn eerste seizoenszege in de Am-divisie, met Chassang op de tweede en Ad Geerts (JW Raceservice) op de derde plaats.

Baguette behaalt eerste zege, Sacha Norden wint voortijdig Pro-Am-titel

Ook in de tweede race kwam Van Parijs goed weg, maar ditmaal zelfs iets té goed, want de wedstrijdleiding constateerde een valse start, waardoor de Belg een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd. Van Parijs leidde voor Baguette, Schouten en De Haan, die in de eerste linkerbocht aan de buitenkant terugviel naar de vierde positie, maar herstelde snel weer en heroverde de derde plaats. Verderop in de ronde kwamen Lucas van Eijndhoven (JW Raceservice) en Aaron Mason in de Bolderbergbocht met elkaar in botsing en belandden in het grind, wat tot een interventie van de safety-car leidde. In de zevende ronde werd de race weer vrijgegeven. De Haan zette bij de herstart Baguette onder druk in de strijd om de tweede plaats, maar Baguette verdedigde zijn positie, terwijl Van Parijs iets kon uitlopen. Even later viel De Haan terug en verloor de derde plaats aan Schouten, terwijl ook Koen en Schuring er korte tijd later voorbijkwamen. In de negende ronde ging het mis tussen Robin Knutsson (Revs Motorsport) en Rik Koen in de Villeneuvechicane. Beide Porsches strandden in de grindbak, wat opnieuw een safety-car-fase tot gevolg had. De herstart volgde in de 14e ronde, waarna Van Parijs als eerste over de eindstreep kwam, maar vanwege zijn tijdstraf als vierde geklasseerd werd. Daarmee was de overwinning voor Baguette, voor Schouten en Schuring. Hans Weijs jr. won de Pro-Am-klasse, voor Sacha Norden en Maik Rosenberg (Team GP Elite). In de Am-klasse was de winst voor Cédric Chassang, voor Ad Geerts en Luc Vanderfeesten.

Voor Norden was de tweede plaats in de klasse genoeg om met nog twee races te gaan de Pro-Am-titel binnen te halen. Zowel in de Pro- als de Am-klasse wordt de titelstrijd over twee weken beslist tijdens het afsluitende raceweekeinde van het seizoen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, van 22 tot en met 24 september.