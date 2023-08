Dubbel Nederlands succes in Porsche Mobil 1 Supercup maakt oranjefeest in Zandvoort compleet

Voor een publiek van in totaal 305.000 bezoekers gedurende het weekeinde won Max Verstappen voor het derde jaar op rij de Formule 1-Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort. Ook in de Porsche Mobil 1 Supercup was er Nederlands succes: Morris Schuring, rijdend voor het Zwitserse Fach Auto Tech, behaalde op zaterdag zijn tweede achtereenvolgende overwinning in de prestigieuze internationale merkencup, terwijl Loek Hartog, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, op zondag zijn eerste zege in de Porsche Mobil 1 Supercup liet aantekenen. Daarmee werd Hartog, in 2020 kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, de zesde Nederlandse racewinnaar in de Supercup. In de eerste race was er met Schuring en de beide GP Elite-rijders Loek Hartog en Larry ten Voorde zelfs een volledig Nederlands podium, iets wat in de Supercup nog niet eerder gebeurde.

De vrije training op vrijdag was de eerste kennismaking voor rijders en teams met het circuit. De sessie werd tweemaal onderbroken met de rode vlag nadat rijders van de baan waren geraakt. Na de tweede onderbreking in de slotfase werd de training niet meer hervat. De Brit Harry King (BWT Lechner Racing) sloot met een tijd van 1:37,854 minuten als snelste af, voor de beide Nederlanders Morris Schuring en Larry ten Voorde. Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) eindigde als achtste, Lucas van Eijndhoven (Team GP Elite) was de snelste van de Nederlandse gastrijders met de elfde tijd.

In de kwalificatie op zaterdagochtend hadden de rijders te maken met een opdrogende baan, waarop Morris Schuring met 1:44,441 minuten de snelste tijd liet noteren. Daarmee voerde hij een trio van Nederlandse rijders aan, want achter hem volgden Loek Hartog en Larry ten Voorde op de tweede en derde plaats. Huub van Eijndhoven kwalificeerde zich als tiende, Jaap van Lagen als 15e. In de rangorde van de op-één-na-snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, eindigde Loek Hartog met 1:44,860 minuten bovenaan, gevolgd door de Deen Bastian Buus (BWT Techner Racing), Larry ten Voorde en Harry King.

Schuring afgetekend naar zege op zaterdag

De eerste race van het weekeinde werd op zaterdagmiddag weer onder droge omstandigheden verreden. Pole-sitter Schuring kwam goed weg en nam de leiding, met de beide GP Elite-rijders Hartog en Ten Voorde in zijn kielzog. Voor Lucas Groeneveld (Team GP Elite) was de wedstrijd na een spin al snel ten einde, ook gastrijder Lucas van Eijndhoven (Team GP Elite) strandde voortijdig. Er waren twee safety-car-fases na incidenten, maar ook bij de herstarts wist Morris Schuring zijn leidende positie zonder problemen te verdedigen en zo kon hij uiteindelijk na 16 ronden als winnaar worden afgevlagd. De coureur was dolgelukkig met zijn succes. “Mijn auto was ongelooflijk goed vandaag”, zei Schuring. “Ik heb het gaspedaal diep ingetrapt en zo kon ik wegrijden van de rest.” Met zijn zege werd Schuring niet alleen de eerste Nederlandse winnaar van een Supercup-race op Zandvoort, maar bekroonde hij ook de 100e Supercup-wedstrijd van zijn team Fach Auto Tech.

Achter Schuring vochten de beide Team GP Elite-teamgenoten Loek Hartog en Larry ten Voorde een verbeten duel om de tweede plaats uit, waarbij Hartog alle zeilen moest bijzetten om zijn land- en teamgenoot achter zich te houden. Dat deed hij met verve en behaalde zo als tweede zijn voorlopig beste seizoensresultaat in de Supercup. Ten Voorde werd als derde geklasseerd, waarmee voor het eerst in de Supercup-historie het volledige podium in handen van Nederlandse rijders was. Huub van Eijndhoven sloot de race als zesde af en was daarmee tweede in het “rookie”-klassement voor rijders onder de 25 die hun eerste volledige seizoen in de serie rijden. Jaap van Lagen werd 13e en Flynt Schuring (Huber Racing) sloot zijn Supercup-debuut na een keurige inhaalrace als 17e en beste gastrijder af, één plaats voor Michael Verhagen (CLRT). Niels Troost (Team GP Elite) kwam na een incident in de slotfase niet aan de finish.

Hartog wint op zondag, Ten Voorde houdt met podiumplaats titelstrijd open

In de zondagsrace, voor volgepakte tribunes, kwam Loek Hartog vanaf de pole-position het beste weg en nam de leiding, maar stond direct flink onder druk van Bastian Buus, Larry ten Voorde reed op de derde plaats. Niels Troost strandde al in de eerste ronde in de Tarzanbocht, wat leidde tot een interventie van de safety-car. In de achtste ronde raakte Lucas van Eijndhoven in het Scheivlak van de baan, waarna opnieuw een safety-car-fase volgde. Na de herstart in de elfde ronde werd er nog zes ronden lang geracet, waarin Hartog geen fouten maakte en zo zijn eerste Supercup-zege naar huis reed. Larry ten Voorde eindigde achter Bastian Buus als derde en hield daarmee de beslissing in de titelstrijd open. Morris Schuring liet vanaf de negende startplaats een fraaie inhaalrace zien, die hij als vierde afsloot. Jaap van Lagen eindigde als 13e, Lucas Groeneveld werd 18e, twee plaatsen voor Huub van Eijndhoven. Flynt Schuring als 24e en Michael Verhagen als 26e sloten de klasseringen van de Nederlandse rijders af. “Ongelooflijk”, straalde Loek Hartog na afloop van zijn overwinning. “We hadden eerder dit seizoen wat problemen en mensen zeiden al dat ik er niks van kon, dat het aan mij lag, maar het was voornamelijk een technisch probleem en vandaag heb ik het laten zien. Dit maakt alles goed, dit is de beloning voor heel hard werk.”

Jubileum 60 jaar Porsche 911 gevierd met speciale parade

Ook na de race kregen de talrijke bezoekers in Zandvoort nog een mooi Porsche-spektakel te zien, want voorafgaand aan de Formule 1-race was er een speciale demonstratie van een aantal verschillende 911-modellen om het 60-jarig jubileum van deze legendarische Porsche in stijl te vieren. Zo reden er meerdere GT3 R-modellen op het Zandvoortse asfalt, de lange afstandsracer van Porsche. Maar ook straatmodellen waren goed vertegenwoordigd met de gelimiteerde 911 Sport Classic en een 911 GT3 RS. De zeldzame 935 in Gulf-livery onderstreepte tot slot de veelzijdigheid van de 911. Aanstaande zondag, 3 september, wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup afgesloten met de finale op het circuit van Monza.