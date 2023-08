Porsche Carrera Cup Benelux zorgt voor prachtige autosport tijdens Jack’s Racing Day op TT-Circuit Assen

Met twee prachtige races, die in het hele veld volop actie en strijd boden, behoorde de Porsche Carrera Cup Benelux tot de smaakmakers tijdens de Jack’s Racing Day op het TT-Circuit Assen. Gastrijder Larry ten Voorde (JW Raceservice), twee keer kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Carrera Cup, schreef beide wedstrijden op zijn naam. Robert de Haan (Richardson Racing) scoorde maximaal met de tweede plaats op zaterdag en zondag, omdat Ten Voorde als gastrijder niet voor punten in aanmerking kwam. Hans Weijs jr. (Hans Weijs Motorsport) en Sacha Norden (Team GP Elite) waren de respectievelijke winnaars in de Pro-Am-klasse, de Fransman Cédric Chassang (Team GP Elite) ging in beide races met de hoogste eer in de Am-klasse aan de haal.

Op de openingsdag van het evenement werd al duidelijk dat gastrijder Larry ten Voorde en kampioenschapsleider Robert de Haan het tempo bepaalden, want ze lieten elk eenmaal de snelste tijd noteren in een van de beide vrije trainingen, Ten Voorde in de eerste, gevolgd door Sam Dejonghe (RedAnt Racing) en Rik Koen (Revs Motorsport) en De Haan in de tweede sessie, voor Ten Voorde en Ariël Levi (Huber Racing). Sacha Norden was in beide trainingen snelste Pro-Am-rijder, telkens voor Hans Weijs jr., terwijl Joan Vinyes (Baporo Motorsport) en Aaron Mason (Revs Motorsport) de derde tijd reden. In de Am-klasse was de top drie in beide sessies identiek met Cédric Chassang als snelste, gevolgd door Ralph Poppelaars (Hans Weijs Motorsport) en Roger Grouwels (Speedlover).

Ten Voorde was ook de snelste in de kwalificatie en behaalde met een tijd van 1:37,017 minuten de pole-position voor de eerste race, op slechts 0,008 seconde gevolgd door Robert de Haan. Gastrijder Wouter Boerekamps (PG Motorsport), tien jaar niet meer actief geweest in een race, kwalificeerde zich als derde, voor Glenn van Parijs. Sacha Norden, Hans Weijs en Aaron Mason luidde de top drie in Pro-Am, Cédric Chassang was snelste Am-rijder, met Ralph Poppelaars en Roger Grouwels respectievelijk als tweede en derde. In de rangorde van de op één na snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, eindigde Ten Voorde eveneens bovenaan, voor Boerekamps en De Haan. Norden, Weijs en Vinyes bezetten de eerste drie startplaatsen in de Pro-Am-klasse, Chassang, Popelaars en Grouwels vormden de top drie in de Am-categorie.

Ideale omstandigheden voor prachtige race

Na flinke regen eerder op de dag was het in de tweede helft van de middag droog en zonnig, zodat niets een prachtige race in de weg stond. Bij de start profiteerde Larry ten Voorde van zijn optimale uitgangspositie en nam de leiding, Wouter Boerekamps schoof met een uitstekende start direct door naar de tweede plaats ten koste van Robert de Haan. Laatstgenoemde stelde in de Stekkenwal echter weer orde op zaken en haalde de tweede plaats terug. In Strubben was Sébastien Lajoux in de grindbak geraakt, waarop de wedstrijdleiding de safety-car de baan op stuurde. In de derde ronde werd de race weer vrijgegeven, met Ten Voorde voor De Haan, Boerekamps, Van Parijs en Benjamin Paque (August by NGT). Paque raakte aan het eind van de ronde van de baan en viel ver terug. Ook zijn August by NGT-teamgenoot Glenn Van Parijs was niet erg fortuinlijk: hij reed aan het einde van de zesde ronde de pits in en moest daar de strijd staken, nadat een kunststof markering door een rijder voor hem was geraakt en in de radiateur van de Porsche van Van Parijs bleef steken. Op ongeveer een derde van de race ontspon zich een mooi gevecht in het middenveld met Lucas van Eijndhoven (JW Raceservice), Sacha Norden, Hans Weijs en Dirk Schouten (Q1 Trackracing), waarbij het niet alleen ging om de plaatsen acht tot en met elf algemeen, maar tussen Norden en Weijs ook nog eens om de leiding in de Pro-Am-klasse. Naarmate de strijd voortduurde, kon ook Micah Stanley (Richardson Racing) aansluiting vinden en er waren meerdere positiewisselingen.

Vooraan wist Ten Voorde gestaag uit te lopen, ook de tweede plaats van De Haan leek veilig, maar Boerekamps moest hard werken om zijn derde positie te verdedigen tegen Ariël Levi. In de laatste ronde kwam Levi eenmaal langszij en er voorbij, maar gaf vervolgens zijn positie weer terug vanwege het overschrijden van de “track limits” en voorkwam daarmee een interventie van de wedstrijdleiding. Ten Voorde reed de overwinning naar huis, De Haan eindigde als tweede, voor Boerekamps, Koen en Sam Dejonghe, die de overhand had na een rondelang duel met Flynt Schuring (Huber Racing). Achter Schuring eindigde Schouten als zevende, voor Stanley, Weijs en Norden. Weijs eindigde daarmee bovenaan in de Pro-Am-klasse, voor Norden en Joan Vinyes. Cédric Chassang won de Am-klasse, voor Ralph Poppelaars en Roger Grouwels.

Ten Voorde op herhaling in zondagsrace

Op zondag gingen pole-sitter Ten Voorde en Boerekamps zij-aan-zij de Haarbocht in, maar Ten Voorde had aan de buitenkant de betere lijn door Madijk en nam zo de leiding. Een aanrijding tussen Horst Felix Felbermayr (Huber Racing) en Quentin Antonel (Q1 Trackracing) leidde ertoe dat de Porsches van de beide rijders strandden, wat in combinatie met schade aan de afgrenzing van de baan leidde tot een interventie van de safety-car en uiteindelijk zelfs tot een onderbreking met de rode vlag. De race werd hervat achter de safety-car met nog 20 minuten op de klok. Toen de race weer werd vrijgegeven, behield Ten Voorde de leiding, terwijl De Haan de aanval opende op Boerekamps. Opnieuw ontstond er daarna een fraai gevecht met Lucas van Eijndhoven, Sam Dejonghe, Sacha Norden en Dirk Schouten, waarbij de Porsches soms drie breed over de baan gingen! In de zesde ronde ging het echter mis tussen Van Eijndhoven en Schouten, die met elkaar in botsing kwamen, waarop voor Van Eijndhoven de race ten einde was en Schouten na een bezoek aan de pits slechts met flinke achterstand de race kon vervolgen. Opnieuw kwam de safety-car in actie vanwege de gestrande auto van Van Eijndhoven.

Bij de herstart verdedigde Ten Voorde opnieuw de eerste plaats, verderop passeerde De Haan Boerekamps in de strijd om de tweede plaats. Korte tijd later verloor Boerekamps ook de derde positie aan Van Parijs. Daarachter streden de beide Huber Racing-teamgenoten Flynt Schuring en Ariël Levi om de vijfde plek, een duel dat Schuring uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen. Na 13 ronden werd Larry ten Voorde andermaal als winnaar afgevlagd en scoorde daarmee net als daags tevoren een loepzuivere hattrick met pole-position, start-finishzege en snelste raceronde. De Haan eindigde als tweede, voor Van Parijs, Boerekamps en Schuring. Sacha Norden behaalde de winst in de Pro-Am-klasse, voor Weijs en Vinyes. Cédric Chassang won opnieuw de Am-categorie, voor Poppelaars en Grouwels.

De volgende ronde van de Porsche Carrera Cup Benelux wordt op 9 en 10 september verreden op Circuit Zolder in België als onderdeel van de Truck Grand Prix. Beelden van de races in Assen zijn vanaf woensdag aanstaande, 16 augustus, om 15.20 en 16.10 uur te zien via Ziggo Racing. In de daaropvolgende dagen worden de uitzendingen regelmatig herhaald, meer informatie is te vinden via ziggoracing.nl/programmagids.