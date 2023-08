Porsche-rijders Campbell en Nasr winnen IMSA-race Road America

Wat in het FIA WEC vooralsnog niet lukt, is in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship inmiddels al voor de tweede keer een feit: de overwinning voor het Porsche-Penske-fabrieksteam met de 963. Op het circuit van Road America in Elkhart Lake in de staat Wisconsin zegevierden Matt Campbell en Felipe Nasr met de Porsche onder het startnummer 7.

Sommigen noemen het “middle of nowhere”, maar voor velen behoort het circuit van Road America tot de mooiste racebanen in de Verenigde Staten. In het groen, tussen de bossen, een prachtig “old school”-circuit. Voor Porsche leverde het succes op, want in de race van twee uur en 40 minuten voor het IMSA WeatherTech SportsCar Championship zorgden coureurs Felipe Nasr en Matt Campbell voor de tweede overwinning van dit jaar met de nieuwe Porsche 963, nadat in april in Long Beach merkgenoten Nick Tandy en Mathieu Jaminet de eerste zege hadden binnengehaald.

In de kwalificatietraining zorgde Campbell met de op één na snelste tijd al voor een goede uitgangspositie, die voor de race zelfs veranderde in de pole-position, omdat de Cadillac, die in de kwalificatie de snelste was, na een crash in de warm-up vanuit de pitstraat startte. Campbell pakte bij de start van de race de leiding, bouwde een comfortabele voorsprong op en gaf de auto aan de leiding over aan teamgenoot Nasr, die het karwei zonder problemen afmaakte en de overwinning naar huis reed.

“Natuurlijk was het een groot voordeel dat we vanaf de pole-position mochten starten”, zei Campbell naderhand. “Op dit circuit maakt het veel uit aan welke kant je start. Onze auto was vandaag echt snel, dat was na de problemen op vrijdag niet vanzelfsprekend.” Teamgenoot Nasr verklaarde: “Ik heb aan het eind alles gegeven om onze positie te verdedigen, wat niet eenvoudig was, want de Acura achter ons had versere banden. Maar gelukkig is het gelukt, eindelijk!”

De zusterauto, de nummer 6-Porsche van Nick Tandy en Mathieu Jaminet, verloor al in de beginfase tijd als gevolg van een klapband en later moest ook de afdekking van de achterzijde gewisseld worden. Het duo kwam wel weer terug in dezelfde ronde als de winnaars en werd uiteindelijk als zevende geklasseerd.

De gele Porsche 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports met onze landgenoot Tijmen van der Helm en de Duitser Mike Rockenfeller eindigde op de vijfde plaats, opnieuw een prima score. “Eigenlijk mogen we best tevreden zijn”, zei Van der Helm tegen Vierenzestig.nl. “We kwamen van P9, we hadden wat geprobeerd met de set-up wat in feite tegenwerkte in de kwalificatie, dus we moesten er een inhaalrace van maken. Bij Mike en mij zat de pace er in de race goed in, jammer genoeg moesten we aan het eind veel brandstof sparen om het einde te kunnen halen. We komen steeds wat dichterbij en ik hoop dat we de komende weekenden alles aan elkaar kunnen knopen om meer in de buurt van het podium te komen.”

Voor het eerst stond er op Road America ook een tweede 963 van een klantenteam aan de start. De auto van het Duitse team Proton Competition, met sponsoring van WeatherTech, eindigde met de Brit Harry Tincknell en de Italiaan Gianmaria Bruni als rijders op de achtste plaats in de klasse.

In de GTD-Pro-klasse eindigde de 911 GT3 R van het Oostenrijks-Franse duo Klaus Bachler en Patrick Pilet op de vierde plaats. De best geklasseerde Porsche in de GTD-klasse was de 911 van Kelly Moss with Riley, bestuurd door de Nederlander Kay van Berlo en de Amerikaan Alan Metni, op de negende plaats. “Voor ons wederom een moeilijk weekend”, zei Van Berlo. “We hadden, denk ik, niet echt de snelheid om mee te doen voor het podium. Uiteindelijk lopen we het hele seizoen al een beetje achter de feiten aan. We moeten keihard werken om er een goed rondje uit te persen en allemaal rare dingen gaan doen met de strategie om naar voren te komen, dat is gewoon lastig. Heel frustrerend, we komen hier niet voor P9 of 10, we willen meestrijden voor het podium, maar het is niet anders helaas.”