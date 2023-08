De nieuwe Porsche 911 S/T. Een speciale uitvoering voor puristen ter ere van 60 jaar 911.

Porsche viert de zestigste verjaardag van de 911 met een speciale uitvoering. Ontwikkelt voor maximaal rijplezier biedt de Porsche 911 S/T een licht gewicht en puur rijplezier. Mede doordat de krachtige motor van de 911 GT3 RS is gekoppeld aan een handgeschakelde bak en een geheel nieuw ontwikkelde koppeling. Dit is nieuw en uniek. Tel daarbij op de beperkte oplage van 1.963 exemplaren, dus succes is verzekerd.

De ingenieurs in Weissach bundelen hiermee de krachten van de 911 GT3 met Touring Package en de 911 GT3 RS met een unieke combinatie van wendbaarheid en rijdynamiek tot gevolg. De atmosferische 525 PK leverende 4.0 liter boxermotor van de 911 GT3 RS, is gekoppeld aan een handgeschakelde bak met korte overbrenging Door de lichtgewicht constructie is de 911 S/T met zijn 1.380 kg de lichtste 992. Doel: maximaal rijplezier!

Wil je de absolute racesfeer van eind jaren 60 en begin jaren 70 beleven? Kruis dan het optionele Heritage Design Pakket aan.

De naam grijpt terug naar een speciale 911 S van de eerste 911-serie. In 1969 introduceerde Porsche een speciale raceversie van de 911 S, intern 911 ST genoemd. Aanpassingen aan chassis, ophanging, motor en carrosserie verbeterden de acceleratie, het remmen, de tractie en de wegligging aanzienlijk. De nieuwe 911 S/T blaast de geest van de originele 911 S (ST) nieuw leven in en brengt deze naar de huidige 992. Door de combinatie van elementen van de GT3 RS en die van de 911 GT3 met Touring Package en daar tevens lichtgewicht elementen aan toe te voegen, biedt de 911 S/T een unieke rijervaring binnen de 992 reeks.

Lichtgewicht

De 911 S/T dankt zijn rijdynamiek en wendbaarheid onder andere aan het lagere gewicht. De voorklep, het dak, de voorschermen en de portieren zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics), maar ook de veiligheidskooi, de stabilisator van de achteras en het ‘shear panel’, het verstevigingselement van de achteras, zijn hiervan gemaakt. Magnesium velgen, keramische remmen (PCCB), een lithium-ion startbatterij en lichtgewicht glas behoren tot de standaarduitrusting. Voeg daaraan minder geluidsisolatie, het ontbreken van achterwielbesturing en gewichtsbesparing in de aandrijflijn aan toe, en het resultaat is dat de 911 S/T nog eens 40 kg lichter is dan de handgeschakelde 911 GT3.

Lichtgewicht koppeling

Speciaal voor de 911 S/T is een nieuwe lichtgewicht koppeling ontworpen. Hiermee, en ook door hrt toepassen van een enkelmassa vliegwiel, is het gewicht van de roterende massa maar liefst 10,5 kg afgenomen. De atmosferische boxermotor reageert hiermee nog sneller en het toerental bouwt razendsnel op. Daarbij heeft de zes versnellingsbak kortere overbrengingen dan die van de 911 GT3. Al met al accelereert de 911 S/T in slechts 3,7 seconden van 0-100 km/u en bedraagt de topsnelheid 300 km/u. De ultieme rijbeleving wordt versterkt door het geluid van het lichtgewicht sportuitlaatsysteem. De 911 S/T is de enige van de 992-reeks die niet is voorzien van een meesturende achteras. Het onderstel en de schokdempers zijn aangepast voor een nog sportievere beleving.

Openbare weg

De aerodynamica van de 911 S/T is eerder geoptimaliseerd voor het gebruik op de openbare weg dan op het circuit. Standaard is de achterspoiler voorzien van een Gurney Flap, waarmee hogere snelheden in bochten kunnen worden behaald. Magnesium velgen, 20 inch voor en 21 inch achter met een centrale bout met ultra high performance banden (voor 255/35 ZR 20, achter 315/30 ZR 21) zijn standaard. Ook CFRB kuipstoelen behoren tot de standaarduitrusting. De instrumenten zijn uitgevoerd in het groen, inclusief de klok van het Sport Chrono Pakket, net als bij het instrumentenpaneel van de vroege 911-modellen.

Heritage Design Package

Je kunt jouw 911 S/T bestellen met met het exclusieve Heritage Design Pakket als optie. De nieuwe exterieurkleur Shoreblue Metallic en de wieltint Ceramica zijn exclusief ontworpen voor deze extra elegante uitvoering. Op de portieren kan een startnummer van 0-99 en een decoratieve folieafwerking worden gekozen. Het klassieke Porsche-logo van de originele 911 op de voorklep, de wielmoeren, het stuur en de hoofdsteunen benadrukken het historische karakter van de 911 S/T nog eens extra. Het centrale deel van de stoelen is met stof in Classic Cognac pinstripe-design bekleed. De zijdelen van de zittingen en de leuningen zijn bekleed in two-tone semi-aniline-leder (Black/Classic Cognac). De hemelbekleding van geperforeerd Dinamica is net als andere afwerkingsdetails afkomstig van Porsche Exclusive Manufaktur. Het Porsche-logo en de 911 S/T-aanduiding op de achterzijde zijn uitgevoerd in (klassieke) goudkleur.

Chronograaf

Een speciale Porsche kan niet zonder een speciale chronograaf. Voor kopers van een 911 S/T is de Chronograph 1-911 S/T beschikbaar. Dit horloge heeft een titanium kast, die volledig in lijn is met het unieke, puristische karakter van de 911 S/T. Om gewicht besparende redenen is de kast namelijk gestraald en niet voorzien van een coating. Het Porsche Design WERK 01.240 uurwerk met COSC-certificering en flyback-functie vormt het hart van dit exclusieve chronograafhorloge. De zichtbare rotor ervan is uitgevoerd in het design van de magnesium velgen van de 911 S/T.

De Nederlandse marktintroductie staat gepland voor oktober.

Gurney Flap

Tijdens de 1971 Indianapolis 500 race monteerde Dan Gurney een smal strookje op de achterspoiler van zijn auto. Hiermee kon hij hogere snelheden halen in de bochten. De Gurney Flap verbetert de luchtstroom over de achterspoiler, zorgt voor een grotere downforce en vermindert de weerstand. Hiermee was de Gurney Flap geboren. Bron internet.

Bron en Foto’s Porsche Newsroom