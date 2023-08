Ga je mee naar het Porsche Museum op 14-15 oktober 2023?

Beste Porscherijder(s) en Porscheliefhebbers,

Jullie zullen allemaal wel weten dat ons favoriete merk dit jaar 75 bestaat. Wij van 64 zouden deze bijzondere verjaardag graag met jullie, Porsche enthousiastelingen, vieren. Wat stellen we voor?

Porsche heeft voor deze gebeurtenis een unieke tentoonstelling samengesteld in haar museum in Stuttgart. Er zijn speciale modellen te bewonderen, zowel mijlpalen uit het verleden als de allernieuwste creaties. Reden genoeg voor 64 om daar iets mee te doen.

Ontwerp en foto Alain Feld

Ons voorstel

We spreken af nabij Stuttgart in Hotel Abacco by Rilano op 14 oktober tegen 13.00 uur. Na het inchecken nemen we de tijd om ons op te frissen. Lijkt het je leuk om daarna de Solitudering, een historisch stratencircuitcircuit op ongeveer 20 minuten van het hotel, te bezoeken. Zo rond 14.15 uur rijden we daarnaartoe. Dit circuit is vernoemd naar het slot Solitude en werd tussen 1925 en 1964 gebruikt voor zowel auto- als motorsportwedstrijden.

Foto René de Boer

Foto René de Boer

Indien het lukt zullen we ook een fotogelegenheid hebben met alle Porsches voor kasteel Solitude zelf.

’s Avonds vieren we de Porsche-verjaardag verder met een heerlijk diner in het Steakhouse bij het hotel en mogelijk daarna met enkele lekkere drankjes. Op zondag zullen we na een stevig ontbijt gezamenlijk vertrekken naar het Porsche Museum om de tentoonstelling te bewonderen.

Kriebelt het al…

..om Porsche-verhalen uit te wisselen met andere liefhebbers van het merk? Meld je dan zo snel mogelijk aan. Zo kunnen jullie mee;

Je bent vrij in het weekend van 14 en 15 oktober

Reserveer zelf voor 31 augustus een kamer in Abacco Hotel by Rilano in Korntal-Münchingen

Nou, dat is toch eenvoudig niet waar?

Hoe reserveren?

Je kunt het hotel bellen om te reserveren, +49 (0)7150 13830, of een mailtje sturen: events-korntal@gsh-hotels.com. Dus niet via een bookingsite of hun eigen website. Vierenzestig heeft een mooie prijs voor je bedongen. Noem bij je reservering de referentie “Porsche-Fahrer” om van dit aanbod te kunnen genieten. Wees er snel bij; op=op. Na reservering krijg je van het hotel een reserveringsnummer van de reservering. Vul dit reserveringsnummer in op het aanmeldingsformulier voor onze registratie. Je betaalt het hotel vooraf of ter plaatse. Let wel; jouw reservering is bindend!

Het aanmeldingsformulier

Op het aanmeldingsformulier staat de nodige informatie waaronder een tekst in het Duits die je zou kunnen gebruiken tijdens je reservering. We adviseren je het aanmeldingsformulier voor reservering door te lezen, echter het invullen kan pas na je reservering met het reserveringsnummer dat je hebt gekregen.

Kosten

Met de referentie “Porsche-Fahrer” tijdens het reserveren bedragen de prijzen:

Eenpersoonskamer; € 99,00 inclusief ontbijt

Tweepersoonskamer; € 124,00 inclusief ontbijt

Parkeren hotel: € 5,00 per dag, per auto

Abacco steakhouse; à la carte

Porsche Museum; kosteloos met de 24 app.

Brandstof; afhankelijk van je rechtervoet en de verkeersdrukte

Inschrijfkosten voor 64 Porsche Portal; geen.

Gegevens hotel

Hotel Abacco by Rilano, Stuttgarter Strasse 121, 70825 Korntal-Münchingen

tel: +49 (0)7150 13830, e.mail: events-korntal@gsh-hotels.com

Het team van 64 begroet jullie graag ter plaatse! Tot dan.

Co-auteur Jos Berkien, eindredactie Robin Groenendijk