Porsche 911 op synthetische brandstof in de Eifel Rallye Festival

In de Porsche Mobil 1 Supercup wordt al op synthetische brandstof geracet, maar ook in de historische rallysport is dit een serieuze optie. Deze week, van 27 tot en met 29 juli, rijdt de Duitser Wolfgang Inhester met zijn Porsche 911 SCRS in groep B-specificatie tijdens het Eifel Rallye Festival, het grootste historische rally-evenement van Europa, op synthetische brandstof van het merk FuelMotion. “En daarmee schoner dan welke elektrische auto dan ook”, lacht hij in gesprek met Vierenzestig.nl.

Het streven naar meer duurzaamheid is ook in de historische rallysport een belangrijk onderwerp. Vorig jaar al wilde Wolfgang H. Inhester, in 1980 winnaar van het Duits rallykampioenschap als bijrijder van Achim Warmbold en jarenlang actief in hoge PR-functies bij Opel en Mercedes, met zijn historische Porsche 911 SC-rallyauto met synthetische brandstof deelnemen aan het Eifel Rallye Festival, maar vond op korte termijn geen partij die de benodigde benzine kon leveren. Dit jaar kon Inhester zijn plan alsnog realiseren dankzij Wirtz Energie & Mineralöl GmbH in Ratingen, dat synthetische brandstof onder de naam FuelMotion voor zijn rallydeelname levert. “Bij de actuele stroommix zijn klassieke auto’s op synthetische brandstof ook onder de zware omstandigheden in de autosport schoner en duurzamer dan welke elektrisch aangedreven auto dan ook”, zegt Inhester, verwijzend naar het feit dat de meeste stroom nog steeds via kolencentrales wordt opgewekt.

“De autosport is al vanaf het begin een wegbereider voor belangrijke innovatie. Tot dusver waren die voornamelijk technisch, maar nu is het oogpunt om de aandacht te richten op de zorg voor het klimaat, zoals al in een aantal actuele raceklassen duidelijk wordt”, aldus Inhester. Otmar Anschütz, voorzitter van de Motor Sport Club Daun, die het Eifel Rallye Festival organiseert, ondersteunt het initiatief: “Het is zeker een stap in de juiste richting om ook in de historische autosport de weg voor een schone toekomst te bereiden.”

Inhester, die ook lange tijd leiding gaf aan de organisatie van de Laureus World Sports Awards, is al ruim 20 jaar actief in de historische autosport, meestal met echtgenote Rita als bijrijdster. Zijn Porsche 911 SCRS uit 1983 is gebouwd volgens Groep B-homologatie. Het is een exacte replica van de auto waarmee vroeger Henri Toivonen reed.

“Ik heb er het weekeinde mee gereden en ben super tevreden”, zegt Inhester in gesprek met Vierenzestig.nl. “Officieel zegt de fabrikant dat de brandstof overeenkomt met 98 octaan, maar de verbranding is zo goed, dat ik het gevoel heb dat we zeker ergens bij 102 octaan zitten! Bovendien is de uitlaat volledig schoon, alsof hij net uit de fabriek komt! Ook de bougies blijven schoon. Technisch hebben we helemaal niets hoeven aan te passen: alles functioneert zoals bij gebruikelijke benzine van 98 octaan, ook Porsche zelf heeft al uitvoerige tests met synthetische brandstof bij klassieke auto’s gedaan en dat werkt zonder problemen.”

Inhester is ervan overtuigd dat dit een veel betere oplossing is dan elektrische auto’s: “Elektrische auto’s werden alleen maar gebouwd en verkocht vanwege de subsidies en nu die subsidies overal worden stopgezet, zie je dat de verkoop van die auto’s afneemt. Een partij als Aramco, de grootste olieproducent ter wereld, heeft al aangegeven dat binnen vier of vijf jaar synthetische brandstof kan worden geproduceerd voor onder de één Euro per liter, in Saoedi-Arabië, waar er volop zonne-energie beschikbaar is. Daar zie ik echt de oplossing voor de toekomst in.”