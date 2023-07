Afgelopen zondag (23 juli) was het Rijkspolitie Porsche treffen. Porsche Centrum Gelderland in Heteren organiseerde met mede-initiatiefnemers/organisatoren Chris en Alinda Kruizinga, Frans Zuiderhoek (oud-politiewoordvoerder) en Mark Wegh (Porsche Centrum Gelderland) dit geweldige evenement.

Het laatste Rijkspolitie treffen was alweer een tijdje geleden en vond plaats in 2017. Ook toen wilde men een recordpoging doen om 40 Rijkspolitie Porsches bij elkaar te krijgen, en dat is gelukt. Deze keer lag de lat hoger. Het streven was om minimaal 50 van de legendarische Rijkspolitie Porsches bij elkaar te krijgen om een nieuw record te vestigen.

Maar laten we eerst even stilstaan bij de Rijkspolitie Porsche. In totaal zijn er 509 Rijkspolitie Porsches in het bezit geweest van de Nederlandse Rijkpolitie. Modellen variërende van de Porsche 356 B en C, Porsche 914 4 en 6 cilinder, Porsche 924. En wat ik niet wist dat er zelfs gereden is met de Porsche 912 Targa. Maar de Porsche waar iedereen meteen aan denkt is toch wel de Porsche 911. En daar had de Rijkspolitie verschillende modellen van, de 911 F, 911 SC, 964 cabriolet en de Targa. Denken mensen aan de Rijkspolitie Porsche dan denken de meesten aan de Porsche 911 Targa, en de wachtmeesters met de potjes op. Nu was niet alleen de Nederlandse Rijkspolitie in bezit van Porsche. Ook de Duitse Polizei en de Belgische Politie reden vroeger Porsches. Wat het extra leuk maakte was dat er ook een Belgische en een Duitse Politie Porsche aanwezig waren.

Helaas zat het weer niet erg mee. Het was na weken geweldig zomers weer ineens typisch Nederlands weer met miezerige regenbuitjes. Wat het enthousiasme van de bezoekers echter niet beïnvloedde, het tegendeel zelfs. Ondanks dat de werkplaats van het Classic Center was geopend voor het publiek waren de meeste liefhebbers buiten te vinden bij de Politie Porsches. Waar men een praatje kon maken met de huidige eigenaren van de iconische Politie Porsche. Velen hebben destijds zelf deze auto’s gereden als dienstwagen; en andere oudgedienden kwamen naar Heteren om te zien of misschien “hun” Porsche er ook bij was. Maar natuurlijk ook om weer oud collega’s te zien en te spreken. Gelukkig waren de AVD’ers / Wachtmeesters er in grote aantallen, al dan niet in uniform gewapend met foto’s en verhalen. Zo sprak ik twee oud Wachtmeesters die met enthousiasme vertelde over hun tijd bij het korps. En hoe graag ze nu zelf een Rijkspolitie Porsche in hun bezit zouden willen hebben, maar dat daar het geld helaas niet voor kunnen vrijmaken. Waarbij ik meteen moest denken dat er een periode is geweest dat als je een gebruikte Porsche kocht, er op gelet werd of het geen Politie Porsche was geweest. Vaak werd er dan van de koop afgezien of was de prijs er ook naar. Voor een oude “afgeragde” Politie Porsche (want dat was het vooroordeel) werd aanmerkelijk minder betaald. Dat is nu echt wel anders. Natuurlijk hebben wij van 64 dit evenement van te voren aangekondigd en vanuit België kreeg ik meteen een reactie van Patrick, een bevriende Porsche Specialist, dat hij bezig is met het restaureren van Politie Porsche nr 43. Dus als iemand …

Binnen in de werkplaats van het Classic Center was er ook genoeg te doen en te zien. Er waren een hapje en een drankje verkrijgbaar direct tussen de diverse Porsche op de bruggen. Aan de tafels was het dan ook een gezellig samenzijn. Tussen het publiek door liepen de de diverse Rijkspolitieagenten in uniform, ik moet eigenlijk zeggen AVD’ers of nog beter Wachtmeesters. En iedereen die op de foto met ze wilde mocht en kon dat.

Bekende Nederlanders

Maar je kon ook zomaar de tweevoudige Le Mans winnaar en legende Gijs van Lennep tegenkomen. Net zoals oud tv presentator Leo de Haas van het tv programma ‘Blik op de weg”, je weet nog wel dat programma waar ze destijds een hele aflevering nodig hadden om iemand staande te houden. En ja wij vonden dat toen het telkens weer heel spannend. En natuurlijk was er de gelegenheid zijn boek MR BLIK te bemachtigen, en bij aankoop van zijn boek kon je door hem persoonlijk laten signeren. Het boek MR BLIK kan ik je kan aanbevelen (MR BLIK artikel op 64). Maar ook bekende social media bekendheden als @carvlogger aka Amrit Hoeba en Marcella de Bie waren van de partij. Verder was iedereen van de Rijkspolitie organisatie graag bereid je uitleg te geven of een praatje met je te maken. Net zoals de team leden van Porsche Centrum Gelderland.

Het Museum

Een paar gelukkigen kregen een toer door de prive collectie van Mark Wegh. Wat door zijn Personeel liefdevol het museum wordt genoemd. En een museum is het daadwerkelijk. Hier wat foto’s voor diegene die niet in de gelegenheid waren.

Drie iconen als Rijkspolitie Porsches

Bij het Porsche Gelderland tankstation kon iedereen drie iconische Porsches bewonderen die speciaal voor deze gelegenheid door Next Level Cars in het Rijkspolitie jasje waren gestoken door Next Level en wel de Porsche 959, Porsche Carrera GT en Porsche 918. Dat dit trio de nodig spotters en fotografen aantrok is wel duidelijk en ook heel veel van de bezoekers wilden met deze auto’s op de foto.

Tussen door moest er ook door ons van 64 gewerkt worden want het is niet altijd feest… nou ja door ons…. veel meer door onze hoofdredacteur René de Boer. René moest ook de race Porsche Mobil 1 Supercup in op Hungaroring bekijken en verslaan. Tja René dat krijg je als je zo goed bent …

Een gezinsevenement

Zo mag je dit evenement best wel noemen. Er liepen niet alleen maar mannen en jongens rond. Maar heel veel gezinnen, vader en moeders met hun zoon(s) en/of dochter(s). Ook veel AVD’ers / Wachtmeesters waren er met hun kinderen en of kleinkinderen.

Zo ook onze redacteur en fotograaf Jos Berkien, die was van de partij met zijn jongste zoon Tim. Jos; “Ik denk dat hij de bewondering voor dit soort mooie auto’s al een beetje van mij heeft overgenomen want zo gauw ik een aantal dagen geleden voorstelde om hiermee naar toe te gaan zei hij direct volmondig ja graag. Bij aankomst bij PCG werden we direct verrast door de aanwezigheid van de politiehelikopter die niet alleen deel uitmaakte van de aankleding van het evenement maar zoals later zou blijken ook als speciale escorte voor de toer die de politie Porsches later zouden gaan maken. Na de toegestroomde bezoekers voor dit evenement te hebben omzeild, die overal langs de weg liepen en onze eigen auto ergens netjes in de berm te hebben geparkeerd, liepen we via de achteringang van PCG naar de parkeerplaats waar alle politie Porsches al stonden opgesteld. Na deze parkeerplaats van voor tot achter te hebben afgelopen; van de “nieuwste” (laatste) politie Porsche naar de oudste was ik toch wel een beetje verbaasd dat een van de meest favoriete Porsche van Tim de 356 was. Natuurlijk een ongekend mooie klassieker, dus ik was erg blij met hem. Via de zij ingang van het classics center liepen we naar binnen door een van de “operatiekamers” zoals Tim ze zo mooi noemde onder een 911 Turbo door waar de motor echter niet in zat.”

“Dit was een van de vele klassieke en modernere Porsches die ten toon gesteld waren in de garage van Porsche Centrum Gelderland, en deze keer dus wel op een hele bijzondere manier. Ze waren allemaal in de hoogte gezet op een brug, zodat iedereen ook eens een keer de onderkant van deze mooie modellen zou kunnen bewonderen. En dat hebben we dan ook gedaan. Tim was erg geïnteresseerd om te weten te komen wat alle verschillende onderdelen waren die we aan de onderkant konden zien. Een hele leuke andere kijk op auto’s dus die je niet elke dag krijgt. De mooie lijnen van de toch al wel klassieke 959 vielen Tim wel in de smaak, maar eerlijk is eerlijk de mooiste Porsche van de dag vond hij toch echt wel de Porsche GT. Nou ja en daar kon ik hem inderdaad persoonlijk niet ongelijk in geven. Alles bij elkaar hebben we samen een heel leuk uitje gehad en kijken we uit wat Mark als volgende event weer in petto heeft, wij zullen er dan in ieder geval weer bij zijn”.

Dus Jos mogen wij concluderen dat we Tim straks een redacteur van 64 mogen verwelkomen in ons 64 team?

Onverwacht bezoek “hoogbezoek”

Of beter gezegd bezoek uit de hoogte. Er was gevraagd of er een Politiehelikopter kon langs komen en een rondje over het evenement kon maken. Mark Wegh vertelde mij dat het voor hem ook een verrassing is dat de helikopter er is. Want het bezoek van de heli viel helaas in het water door het slechte weer…. de vlucht werd afgezegd. Dus des te groter was de verrassing toen er ineens een Politiehelikopter verscheen en een rond het Porsche Classic Centrum cirkelde. Iedereen was nog veel meer verrast toen deze ook nog eens naast het Porsche Centrum Gelderland landde. Hoe gaaf was dat …..

In colonne over de snelweg met helikopter begeleiding naar State of Art

René de Boer reed een 924 en ik mocht de 912 targa Alex 12 63 rijden. Op het eerste gedeelte werden we zelfs nog begeleid door de Politiehelikopter. Dat was echt de kers op de taart. Ik kan moeilijk omschrijven hoe het daadwerkelijk was om deel uit te mogen maken van een colonne van 52 Rijkspolitie Porsches met een Politiehelikopter als begeleiding. Onderweg niets anders dan zwaaien en duimpjes van de andere verkeersdeelnemers. Wij zijn zeker wel honderd keer op de foto gegaan en gefilmd. Ik had na afloop daadwerkelijk pijn aan mijn kaken van het constanten grijzen. Kippenvel; de hele weg.

De heenweg voerde via de snelwegen A50, A12 en A18 naar Lichtenvoorde, waar het eindpunt was voorzien bij het hoofdkwartier van State of Art. De bekende Amrit Hoeba aka @carvlogger en, zoals hij gekscherend tegen mij zei, autogek en petrolhead is een serieuze car content creator op Instagram YouTube en TikTok met een grote aantal volgers. Amrit is zelf een Porschefan en deelt daarom graag met jullie zijn video’s hier op 64. Amrit thanks! Wij hadden ook het geluk dat Dirk Groen van autopics.nl onderweg op een viaduct stond met zijn fotocamera om de colonne van de Rijkspolitie Porsches vast te leggen en zo vriendelijk was om ons die opnames ter beschikking te stellen.

Bij State of Art werden we meteen juist opgesteld voor de groepsfoto’s, want het is de locatie waar ook in 2017 een groepsfoto met toen 32 politie-Porsches gemaakt was. Ditmaal werd dat aantal ruim overtroffen: “We hebben in totaal 52 Porsches, dus het record is flink verbeterd”, kon mede-organisator Frans Zuiderhoek bekendmaken. Martijn Mateman deed het welkomswoord namens State of Art en nodigde iedereen uit om de nieuwe collectie te bekijken. Wat meer dan de moeite waard was. Naast dat iedere Porscheliefhebber sowieso helemaal blij wordt van de showroom van State of Art.

Nadat de groepsfoto in Lichtenvoorde op het terrein van State of Art was gemaakt en het sein voor de terugreis was gegeven, was er even een spannend moment voor onze hoofdredacteur René de Boer met de 924, want de motor bleek niet meer aan te slaan. Gelukkig was hulp nabij: Yuri Colman en Henk Fikse, het technisch duo met de Citroën AZU, of te wel de Besteleend in de kleuren van de ANWB Wegenwacht, bekend van vele klassiekerevenementen, wist het euvel snel te lokaliseren. Een forse tik op de brandstofpomp bleek voldoende om de motor weer zoals behoort te laten starten en zo kon zonder probleem weer de thuisbasis in Heteren worden bereikt. Geruchten dat De Boer, naast Porscheliefhebber ook fervent Citroën-adept, expres een defect had gecreëerd om voor meer positieve Citroën-aandacht te zorgen, kunnen we hier overigens met klem tegenspreken…of …hahaha

Op de heenweg naar Lichtenvoorde constateerden de deelnemers aan de overkant op de snelwegen A18 en A12 een flinke file, die niet (of niet alleen) veroorzaakt werd door mensen die in de remmen gingen bij het zien van al die prachtige politie-Porsches, maar vooral door huiswaarts kerende bezoekers van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Tijdens de terugreis met de Porsches bleken alle files als door toverhand verdwenen, zodat ook dit geen probleem meer opleverde.

Mark Wegh meldde in Lichtenvoorde al dat hij door meerdere mensen was aangesproken met het idee om zo’n bijeenkomst over vijf of zes jaar weer te organiseren, een aankondiging die met applaus werd begroet. Frans Zuiderhoek, die namens de politie officiële certificaten afgeeft aan bezitters van een Porsche die dienst heeft gedaan bij de politie, heeft al ruim 80 van dergelijke verklaringen getekend, dus potentieel voor meer is er zeker!

Als zo’n evenement weer plaatsvindt, zijn wij van Vierenzestig er heel graag weer bij. We hebben er met volle teugen van genoten, dank aan een ieder die dit mogelijk gemaakt heeft!

En voor iedereen die niet kon komen hebben we nog wat beelden samengevat

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland Mick Kok, www.autopics.nl, René de Boer, Alinda Zuiderhoek, Alain Feld

Video’s: Carvlogger aka Amrit Hoeba, Alain Feld

Tekst: René de Boer, Jos Berkien, Alain Feld

Ojaaaa een klein dingetje nog……. ja natuurlijk hadden we graag de Alex 12 64 gereden maar die is helaas naar het buitenland geëxporteerd. En nu hopen wij toch stiekem dat deze weer terug zal komen naar Nederland. Alinda Zuiderhoek dankjewel voor de foto’s