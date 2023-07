Tweede zege Harry King in Porsche Mobil 1 Supercup, Ten Voorde beste Nederlander in Hongarije

Als eerste rijder dit jaar heeft de Brit Harry King, vorig seizoen kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, twee overwinningen in de Porsche Mobil 1 Supercup op zijn naam staan. Op de Hungaroring profiteerde de rijder van het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing van de pole-position, leidde van start tot finish en behaalde zo de overwinning. Zijn Deense teamgenoot, Porsche-fabrieksjuniorrijder Bastian Buus, eindigde als derde en behield daarmee de leiding in de tussenstand van het kampioenschap, dat hij na vier van de acht races aanvoert. Larry ten Voorde (Team GP Elite) kwam minder dan vier tienden van een seconde tekort voor het podium, hij eindigde als vierde en was daarmee de beste Nederlander. Ook Morris Schuring (Fach Auto Tech) eindigde in de race in de top tien, hij werd zevende.

De vrije training op de 4,3 kilometer lange Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest liet zien hoe dicht het veld direct al bij elkaar zat, met de tijden van de eerste 15 rijders, van de Belg Benjamin Paque (CLRT) als snelste tot aan de als 15e geklasseerde Huub van Eijndhoven (GP Elite) binnen een seconde. Achter Paque, die in de slotfase de snelst tijd liet noteren, eindigde Morris Schuring (Fach Auto Tech), die lange tijd de eerste plaats in handen had, als tweede en daarmee beste Nederlander, Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) volgde op de derde plaats. De Team GP Elite-rijders Larry ten Voorde, Loek Hartog, Lucas Groeneveld en Huub van Eijndhoven lieten respectievelijk de plaatsen tien, twaalf, 14 en 15 aantekenen. Michael Verhagen (CLRT) werd als 27e geklasseerd. Een regenbui met nog vijf minuten te gaan stond verdere verbeteringen in de weg.

Hete kwalificatie met eerste pole voor King

Voor de kwalificatie, op zaterdag rond het middaguur, was de baan met een asfalttemperatuur van rond de 40 graden zo’n tien graden warmer dan de dag ervoor, zodat de tijden, anders dan gebruikelijk, niet noemenswaardig sneller waren dan in de vrije training. Op de eerste vier plaatsen wisselden rijders van het Oostenrijkse BWT Lechner Racing en het onder Belgische vlag rijdende CLRT elkaar af, met de snelste tijd voor de Brit Harry King, die met een tijd van 1:45,933 minuten zijn eerste pole-position in de Porsche Mobil 1 Supercup binnenhaalde. De Fransman Dorian Boccolacci (CLRT) eindigde als tweede, voor de Deen Benjamin Buus en de Belg Benjamin Paque, die daarmee bewees dat zijn snelste tijd van de vrijdag geen toevalstreffer was. Larry ten Voorde was als zesde de best geklasseerde Nederlander, Morris Schuring en Lucas Groeneveld behaalden respectievelijk de achtste en de tiende startplaats. Huub van Eijndhoven kwalificeerde zich als 17e, een plaats voor Loek Hartog. Jaap van Lagen behoorde tot de vele rijders van wie een rondetijd geschrapt werd vanwege het overschrijden van de ‘track limits’, waarna hij geen vrije ronde meer had en niet verder kwam dan de 23e plaats. Michael Verhagen eindigde als 29e.

Op zondag startte de race op het middaguur voor volgepakte tribunes en de heuvels rondom het circuit, onder zomerse omstandigheden. Bij de start nam King de leiding, terwijl Ten Voorde als vijfde de eerste bocht door kwam, maar al direct daarna de vierde plaats wist te veroveren van de Belg Benjamin Paque. Ook in de openingsronde was er een carambolage waarin Jaap van Lagen, de Italiaan Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport) en Lucas Groeneveld betrokken waren. Voor Quaresmini en Groeneveld was de race daarmee ten einde. In de tweede ronde kwamen de Italiaan Amati en de Belgische Team GP Elite-rijder Cordeel met elkaar in botsing, waarop de safety-car in actie kwam. In de zesde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarna King direct weer iets kon uitlopen op de rest van het veld. Ten Voorde bleef vierde, Morris Schuring reed op de zevende plaats en Huub van Eijndhoven was 13e, drie plaatsen voor Loek Hartog. Jaap van Lagen was 22e, maar begon aan een gestage opmars, waarin hij ondermeer een spannend deur-aan-deur-duel met oud-F1-coureur Timo Glock uitvocht.

Drie Nederlandse coureurs in de punten

In de 13e ronde kwam opnieuw de safety-car in actie, nadat de Spaanse oud-MotoGP-coureur Jorge Lorenzo, dit jaar bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup, van de baan geraakt was. Zijn auto moest geborgen worden. In de 15e ronde kon de strijd worden hervat, maar omdat de beschikbare maximale tijd van 30 minuten verstreken was, werd de race aan het einde van die ronde ook afgevlagd. Harry King won, voor Dorian Boccolacci en Bastian Buus. Larry ten Voorde eindigde op de vierde plaats, terwijl ook Morris Schuring als zevende en Huub van Eijndhoven als elfde punten voor het kampioenschap scoorden. Loek Hartog werd na een tijdstraf van drie seconden vanwege een aanrijding als 16e geklasseerd. Michael Verhagen volgde als 20e, Jaap van Lagen werd eveneens na een tijdstraf 21e.

Komend weekeinde al staat de volgende wedstrijd op het programma: dan beginnen de deelnemers in de Porsche Mobil 1 Supercup op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen aan de tweede helft van het seizoen.

Results race 4 Porsche Mobil 1 Supercup, Budapest (Hungary)

1. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 29:59.869 minutes

2. Dorian Boccolacci (F/CLRT), +0.670 seconds

3. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), +0.993 seconds

4. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +1.334 seconds

5. Benjamin Paque (B/CLRT), +1.994 seconds

6. Harri Jones (AUS/BWT Lechner Racing), +2.435 seconds

Standings 2023 Porsche Mobil 1 Supercup (after four races)

1. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 64 points

2. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 57 points

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 54 points

4. Dorian Boccolacci (F/CLRT), 52 points

Full results and points standings:

https://motorsports.porsche.com/international/en/category/mobil1supercup/pmsc-2023-results

Foto’s tekst Porsche e.a.