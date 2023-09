Iconisch racebeest passeert veilinghamer: Martini-Porsche 911 RSR

Een van de meest markante Porsche’s uit de autosport historie van het merk passeert komende zaterdag de veilinghamer. In dit iconische racebeest in de beroemde Martini Racing livery stuurden Herbert Müller en onze eigen legende Gijs van Lennep naar een vierde plaats overall in de 24 uur van Le Mans in 1973. Een knappe vierde plaats want het duo in de Porsche 911 werd voorafgegaan door drie open cockpit prototype racewagens met een 3 liter 12 cilinder krachtbron.

Frisse start

Een nieuw Europees GT kampioenschap begin jaren ’70 betekende een frisse start voor de Porsche 911. In plaats van een forse investering van mankracht, productie en financiën voor het ontwikkelen van een nieuw prototype voor het seizoen 1972-’73, koos Porsche ervoor voort te borduren op het reeds bestaande succes van de 911 en dit verder uit te bouwen. Met de introductie van de nieuwe Carrera RS 2.7, oktober ’72, werd de basis gezet voor nieuwe lichtgewicht race uitvoeringen van de 911. Het idee was om slechts 500 exemplaren te bouwen om de auto gehomologeerd te krijgen als Group 4 Special GT auto. De auto bleek, tot verrassing van Porsche, een succes want eind november dat jaar waren alle 500 exemplaren al aan de man gebracht. Maar Porsche bouwde verder en tegen juli ’73 waren de verkoopcijfers verdrievoudigd. Naast de Carrera RS 2.7 Leightbau en Touring varianten was er nog een ultieme raceversie, de RSR. De 911 Carrera RSR, met aanzienlijk verbrede carrosserie, maakte zijn racedebuut in november 1972 en daarmee begon een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de 911. In 1973 zou de RSR echt zijn kunnen tonen. Februari kende een geweldige start, Peter Gregg en Hurley Haywood stuurden een RSR als eerste over de finish met 22 ronden voorsprong bij de 24 uur van Daytona. Maar ook Gijs van Lennep en Herbert Müller zegevierden in een RSR in de Targa Florio dat jaar. De 911 RSR was de verrassing in wat een memorabel seizoen zou gaan worden.

Le Mans

De 24 uur van Le Mans werd een uitdaging. Het team kwam uit in dezelfde klasse als de 250 kg lichtere prototype wagens van Matra-Simca, Ferrari, Alfa Romeo en Gulf-Mirage. Maar Porsche kon bouwen op snelheid en betrouwbaarheid. Aangepaste remmen en een achterspoiler over de volledige breedte, die de bijnaam Mary Stuart kreeg, maakten de 911 RSR erg snel en wendbaar. De 911 RSR, bij het fabrieksteam beter bekend als R7, bemand door Gijs van Lennep en Herbert Müller kwam als vierde over de streep in Le Mans en het duo moest daarbij alleen de lichtere prototype wagen van Matra-Simca en Ferrari voor zich dulden. En zo wist Porsche wederom voor een verrassend fraai resultaat te zorgen.

Veiling

Na het afronden van het seizoen voor Martini Porsche, kwam 911 R7 in handen van de Mexicaanse coureur Hector Rebaque die er in ’74 nog enkele races mee reed waaronder Le Mans. Beste resultaat was een elfde plaats in de 1000 km van Mexico. Daarop volgden omzwervingen bij onder meer een Italiaanse verzamelaar die de Porsche meer dan dertig jaar in bezit had. Na een inspectie op authenticiteit door Norbert Singer, in ’73 Martini Porsche team manager, passeert de auto nu de veilinghamer. 911 RSR R7 gaat 9 september geveild worden door Bonhams bij de Goodwood Revival Sale op het beroemde Goodwood Estate. Zoals te verwachten is het geen koopje, de richtprijs voor deze bijzondere Porsche is £3,750,000 – £5,750,000, omgerekend ruim 4 tot bijna 7 miljoen euro.

