Zondag a.s. in Heteren: Rijkspolitie-Porsches!

Ze zijn al een kwart eeuw niet meer in gebruik, maar ze spreken nog steeds enorm tot de verbeelding: Porsches van de Rijkspolitie. Aanstaande zondag tussen 10.00 en 13.30 uur komt een groot aantal van deze bijzondere Porsches bijeen rondom het Porsche Centrum Gelderland in Heteren. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Begin jaren zestig leverde de Haagse Porsche-dealer Wittebrug de eerste 356’s af voor surveillance aan wat toen nog de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van de Rijkspolitie heette. Die was gestationeerd in de Alexanderkazerne in Den Haag, op de hoek van de Van Alkemadelaan en de Waalsdorperweg, de reden waarom de centrale ook na de verhuizing naar Driebergen, direct aan de A12 en in het midden van het land, via het mobilofoonverkeer altijd “Alex” genoemd werd.

De Porsche 356’s in cabrio-uitvoering waren uitstekend geschikt voor wat “inhalend surveilleren” op de Nederlandse autosnelwegen genoemd werd. In de beginjaren was het netwerk nog maar net 500 kilometer lang, maar dat werd allengs meer, en zo nam ook het aantal Porsches bij de Rijkspolitie toe. De 356 maakte plaats voor de 911 , een model dat bij de Algemene Verkeers Dienst, zoals de tak later heette, tot medio jaren negentig dienst zou doen.

In de beginjaren met de 356 en de vroegste 911’s, en ook in de laatste jaren waarin de Porsches dienst deden bij de Rijkspolitie, werden er cabrio’s gebruikt, maar het merendeel van de politie-Porsches waren Targa’s. Er werd steevast met het dak open gereden en indien nodig kon de agent (witte jas, oranje pothelm, Laimböck-handschoenen en Ray-Ban-pilotenbril) op de rechter stoel zich verheffen om via het open dak een vermanend handgebaar te tonen om automobilisten die zich niet aan de regels hielden, tot de orde te roepen. Vaak was het zien van de bekende oranje-witte Porsche in de achteruitkijk- of zijspiegel al voldoende om een gedisciplineerd rijgedrag aan de dag te leggen.

De agenten waren vriendelijk en het uitdelen van bekeuringen gebeurde pas als dat echt noodzakelijk was. Mede daardoor had de Porsche-brigade gezag: het ging er niet om, via slinks opgestelde camera’s zoveel mogelijk bonnen te scoren, zoals dat nu soms wel een doel op zich lijkt. Een wereld van verschil… De agenten met de Porsches – die in de beginjaren gehuwd moesten zijn – waren echt “baas van de snelweg”, zoals ook de titel van een prachtig, volledig uitverkocht en zeer gezocht boekwerk uit 2013 over dit onderwerp luidt.

In totaal zijn er in Nederland 509 Porsches bij de Rijkspolitie in gebruik geweest. Aan het einde van hun surveillance-loopbaan werden de Porsches verkocht. Een behoorlijk aantal is inmiddels in handen gekomen van echte liefhebbers, die de auto’s vaak met veel liefde voor detail in originele staat hebben teruggebracht.

In 2017 was er een evenement met Rijkspolitie-Porsches, waaraan zo’n dertig auto’s met hun eigenaren deelnamen. Dat was een enorm succes. Vorig jaar werden Rijkspolitie-Porsches gebruikt voor de paraderonde van de Formule 1-coureurs voorafgaand aan de Grand Prix op Zandvoort, voor bestuurders én coureurs een unieke ervaring die ook internationaal heel veel aandacht trok.

Nu staat er wederom een evenement op het programma, aanstaande zondag (23 juli) bij het Porsche Centrum Gelderland in Heteren. De locatie is natuurlijk geen toeval: eigenaar Mark Wegh heeft zelf een aantal originele Rijkspolitie-Porsches in zijn collectie en op het terrein is er voldoende ruimte om de Porsches te kunnen parkeren. De stuwende krachten achter het geheel zijn Mark Wegh, Frans Zuiderhoek, vroeger als surveillant lid van de Porsche-groep en later persvoorlichter van de Algemene Verkeers Dienst, en de familie Kruizinga, die een aantal Porsches in Rijkspolitie-uitvoering in bezit heeft.

Het streven van de organisatie is om zo’n 40 originele Rijkspolitie-Porsches bijeen te brengen. Belangstellenden zijn van harte welkom om de auto’s van nabij te bewonderen en van de eigenaren de nodige details te horen. Ook vroegere medewerkers van de AVD zijn uitgenodigd, wat ongetwijfeld mooie verhalen van vroeger gaat opleveren! Liefhebbers willen dit niet missen! De auto’s staan tot circa 13.30 uur in Heteren, daarna staat een route op het programma, want met Porsches moet je natuurlijk ook gewoon rijden, daarin onderscheiden de politieauto’s zich niet van hun civiele soortgenoten.

Aanmelden tickets

Porsche-rijders die er van 10.00 tot 13.30 uur in Heteren bij willen zijn, kunnen zich aanmelden via de Porsche24-app.

Niet in het bezit van de Porsche24 app dan kun jij je aanmelden via deze link hier.

Tekst: René de Boer

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Porsche Centrum Gelderland e.a.

Video: Porsche Centrum Gelderland