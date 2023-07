Robert de Haan bekroont sterk debuut Porsche Mobil 1 Supercup met podiumplaats

Wie bij de Britse bookmakers op deze uitslag had gewed, had goed geld kunnen verdienen: nadat de toppers in de tussenstand, inclusief Larry ten Voorde (Team GP Elite), bij een carambolage in de startronde hun kansen in rook zagen opgaan, was de weg vrij voor de Zwitser Alexander Fach (Fach Auto Tech) om zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup op Silverstone binnen te halen. De Nederlander Robert de Haan, die op Silverstone als gastrijder voor het eerst in de Supercup in actie kwam, klom op van de tiende naar de tweede plaats, die hij de hele race wist vast te houden. Daarmee bekroonde hij een zeer sterk debuut in de prestigieuze merkenraceklasse. Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) als vijfde, Morris Schuring (Fach Auto Tech) als negende en Loek Hartog (Team GP Elite) als tiende scoorden punten.

Na de heuvels van Oostenrijk van vorige week vormde ditmaal de vlakte van het Britse graafschap Northamptonshire het decor voor de Porsche Mobil 1 Supercup. Op vrijdagavond was de Deense Porsche-fabrieksjunior Bastian Buus het snelst in de vrije training, voor de Brit Harry King en de Australiër Harri Jones. Larry ten Voorde was met de vierde tijd de best geklasseerde Nederlander, twee plaatsen voor Morris Schuring. Lucas Groeneveld en Jaap van Lagen eindigden respectievelijk als 13e en 14e, Loek Hartog was 17e en Robert de Haan 19e. Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) en Michael Verhagen (CLRT) sloten de sessie als 27e en 28e af.

De Porsche-kwalificatie op zaterdag kon op een droge baan verreden worden, nadat het in de Formule 1-kwalificatie eerder op de middag nog deels nat was. De Fransman Dorian Boccolacci (CLRT) liet de snelste tijd aantekenen, op 0,048 seconde gevolgd door Loek Hartig. Morris Schuring kwalificeerde zich als zesde, Jaap van Lagen behaalde de negende startplaats en Robert de Haan realiseerde de tiende tijd voor zijn Supercup-debuut. Verderop in het 32 rijders sterke veld: Huub van Eijndhoven 16e, Loek Hartog 17e, Lucas Groeneveld 21e en Michael Verhagen 26e.

Race voor volle tribunes en met volop spektakel

Voor volgepakte tribunes ging op zondag rond het middaguur de race van start. Daarbij was er direct na de start volop spektakel: pole-sitter Boccolacci nam de leiding, voor Ten Voorde en King, maar bij het aanremmen van de tweede bocht raakte King de auto van Ten Voorde, die daarop Boccolacci raakte, terwijl ook Buus in de mêlee betrokken werd. Zo waren de eerste vier rijders uit de startopstelling gelijk uit de kopgroep verdwenen, waarop Alexander Fach de leiding kon overnemen, voor de uitstekend gestarte Robert de Haan en de Fransman Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras). Jaap van Lagen reed op de vijfde plaats, Schuring was negende en Hartog tiende.

In de vijfde ronde ging het mis voor Huub van Eijndhoven, die in de rondte werd getikt door de Italiaan Simone Iaquinta, die voor die actie van de wedstrijdleiding een tijdstraf van tien seconden kreeg opgelegd. Van Eijndhoven was niet de enige Nederlander die het slachtoffer werd van een actie van de concurrentie: Bastian Buus, bezig aan een inhaaljacht na het incident in de openingsronde, raakte in de zevende ronde Lucas Groenbeveld, die daarop terrein verloor. Ook de Belgische GP Elite-rijder Ghislain Cordeel werd later in de race door Buus geraakt en moest uiteindelijk de strijd staken. Datzelfde gold voor Larry ten Voorde, die teveel schade had opgelopen en zijn auto ook voortijdig in de pits parkeerde.

Vooraan hield Robert de Haan Alexander Fach als leider in de wedstrijd constant onder druk, maar de Zwitser maakte geen fouten en reed geroutineerd zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup naar huis. De Haan eindigde als tweede en bekroonde daarmee een zeer sterk optreden bij zijn debuut in de Supercup. “Een geweldige race”, berichtte De Haan. “Ik kon meteen in de eerste ronde de tweede plaats pakken en had daarna dezelfde snelheid als de nummer één. Het was heel moeilijk om nog een aanval te plaatsen, maar om als gastrijder hier in de Supercup mee te kunnen doen en zonder vooraf te hebben getest op het podium te eindigden, dat is echt geweldig!”

Jaap van Lagen kwam als vijfde over de eindstreep en scoorde zelfs de punten voor de vierde plaats, omdat De Haan als gastrijder niet voor kampioenschapspunten in aanmerking komt. Morris Schuring en Loek Hartog eindigden respectievelijk als negende en tiende, Lucas Groeneveld werd 18e, Huub van Eijndhoven 21e en Michael Verhagen 22e. De volgende Supercup-race wordt op 23 juli op de Hungaroring in Mogyoród nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest verreden.