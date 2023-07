Acht Nederlanders op jacht naar Porsche Mobil 1 Supercup-succes op Silverstone

Niet alleen de Formule 1, maar ook de Porsche Mobil 1 Supercup kent in de maand juli een intensief programma met maar liefst drie races in vijf weekeinden. Aanstaande zondag wordt in de prestigieuze internationale merkencup van Porsche de derde race van het seizoen verreden op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië. Daar gaan maar liefst acht Nederlandse coureurs op jacht naar succes, het hoogste aantal van het seizoen tot dusver en het grootste contingent van de in totaal 15 nationaliteiten die op Silverstone in het veld vertegenwoordigd zijn.

Naast de zeven reguliere Nederlandse deelnemers, Huub van Eijndhoven, Lucas Groeneveld, Loek Hartog en Larry ten Voorde (allen Team GP Elite), Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport), Morris Schuring (Fach Auto Tech) en Michael Verhagen (CLRT), maakt de net 17 jaar geworden Robert de Haan (Richardson Racing) op Silverstone zijn debuut in de Porsche Mobil 1 Supercup. De Haan komt dit seizoen regulier uit in de Porsche Carrera Cup Benelux, waarin hij na drie van de zes raceweekeinden het rijdersklassement aanvoert, en in de Porsche Carrera Cup Great Britain, waarin hij na acht van de 16 races op de vierde plaats staat. Onlangs kwam hij bij een eerste gastoptreden in de Duitse Carrera Cup op CM.com Circuit Zandvoort ook al goed voor de dag met de vierde plaats op zaterdag en de derde plaats op zondag. Dat hij ook in de Supercup de internationale confrontatie aan kan, daaraan twijfelt niemand.

De Haan debuteert, Van Lagen senior in het veld

Waar De Haan dit weekeinde zijn Supercup-debuut maakt en de jongste deelnemer in het veld is, is routinier Jaap van Lagen de senior in het veld. De coureur uit Ede kan zich zijn Supercup-debuut nog goed herinneren: “Dat was in 2007 op het circuit van Magny-Cours in Frankrijk. Het was de vierde race van het seizoen, want de eerste drie races had Michael Bleekemolen gereden, daarna kon ik bij Team Bleekemolen instappen. En dat ging al vrij snel goed, een paar races erna op de Nürburgring was ik al zesde en in Boedapest werd ik vierde, dus daarmee trok ik ook de aandacht van andere teams. Ik kreeg een mooie aanbieding voor het jaar erna, wat mijn eerste volledige seizoen in de Supercup werd.”

“Dat geldt nu ook voor Robert de Haan”, vervolgt Van Lagen. “Ik ken hem nog niet persoonlijk, maar op Zandvoort heeft hij al wel een paar heel mooie dingen laten zien. En als hij daar de strijd aan kan gaan met jongens als King en Buus, dan kan hij dat in de Supercup ook!” Wat zijn eigen kansen op Silverstone betreft is Van Lagen ook positief gestemd: “Ik ben qua sponsoring niet in de positie dat ik regelmatig van tevoren kan testen, zoals de meeste andere rijders wel doen, maar op Silverstone hebben we eerder dit jaar gereden en dat ging heel goed, dus dat geeft wel vertrouwen voor het komende weekeinde. Helaas heb ik wel sinds afgelopen weekeinde in Spielberg veel last van mijn rug. Dat schoot er op vrijdag ineens in en dat is nog niet over. Ik ga nu voor Silverstone een stoeltje laten schuimen, waardoor ik hopelijk wat beter zit en ook wat meer kracht kan zetten bij het remmen.”

Jaap van Lagen: “Cupracen is het mooiste wat er is!”

Van Lagen voelt zich, 16 jaar na zijn debuut in de Supercup, nog steeds zeer goed thuis in de klasse. “Cupracen is gewoon het mooiste wat er is”, zegt hij met hoorbaar enthousiasme. “Ik merk ook dat ik voor de Supercup gemakkelijker ondersteuning kan krijgen. We rijden altijd in het voorprogramma van de Formule 1, waardoor ik mooie kaarten kan aanbieden en dat is iets wat bij bedrijven wel in de smaak valt.” De Gelderse coureur komt dit jaar voor het eerst in actie voor het Italiaanse team Dinamic Motorsport. Hij toont zich bijzonder tevreden over die keuze: “Ja, dat was een goede stap, vooral omdat ik hier samenwerk met de Duitser Frank Funke als engineer. Die heeft al 30 jaar ervaring met Porsches, er is bijna geen betere. Natuurlijk is hij soms wel eens wat eigenwijs, het botst ook wel eens, maar dat komt vooral omdat hij altijd het maximale eruit wil halen, dus eigenlijk zitten we ook wat dat betreft op één lijn, want dat wil ik natuurlijk ook!”

Vierenzestig sprak zelf ook nog met Jaap: Ik kijk mega uit naar het weekend op Silverstone, ook vanwege de mooie lay-out van de baan, maar ook omdat wij hier anderhalve maand geleden getest hebben en een goeie balans gevonden hebben in mijn auto, dus dat belooft nog wat ! Het is een hele prettige samenwerking met het team Dinamic motorsport en we zijn allemaal mega gemotiveerd om dit jaar een podiumplaats te scoren!

Ondanks dat wij niet de mogelijkheden hebben om zoveel te testen wat de andere teams wel doen. Ook rijden 80-90% van de rijders 2 kampioenschappen, dus zitten wekelijks achter het stuur van de Porsche 992 cup. Maar we zijn strijdbaar en gaan dit jaar voor minimaal een podiumplaats 💪🚀.

Na twee van de acht races staat de Deen Bastian Buus, die dit seizoen als juniorrijder door Porsche ondersteund wordt, met 42 punten aan de leiding in de stand van het rijderskampioenschap. Larry ten Voorde volgt met twee punten achterstand als tweede, Harry King staat acht punten achter Ten Voorde op de derde plaats. Huub van Eindhoven (vijfde), Loek Hartog (zevende), Jaap van Lagen (achtste) en Morris Schuring (tiende) staan ook in de top tien van het klassement. Huub van Eijndhoven was in beide tot dusver verreden races de beste nieuwkomer en heeft daarmee ook de leiding in het “rookie-klassement” in handen. Team GP Elite staat op de tweede plaats in de tussenstand van het teamkampioenschap.

Op vrijdag 7 juli begint het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup op Silverstone met de vrije training van 18.40 tot 19.25 uur (Nederlandse tijd). Op zaterdag is er van 17.45 tot 18.15 uur de kwalificatie, bepalend voor de startposities in de race. De race begint op zondag om 12.55 uur en gaat over 14 ronden of maximaal 30 minuten. De race is te zien op Viaplay, Ziggo Racing, Eurosport en F1TV. Informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden op Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram (@PorscheSupercup) en Facebook (@PorscheSupercup).