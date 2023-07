Twee Porsches in de top vijf in 24H Spa – en de mooiste foto‘s

Twee 911’s in de top vijf was het resultaat voor Porsche in de 75e editie van de CrowdStrike 24 Hours of Spa. In een zware race met een relatief hoog uitvalpercentage waren Lautens Vanthoor, Kévin Estre en Julien Andlauer met de Porsche van het Manthey-EMA-team op de vierde plaats de best geklasseerde Porsche-rijders, één plek voor Thomas Preining, Laurin Heinrich en Dennis Olsen in de Rutronik-Porsche.

Als 13e algemeen wonnen Antares Au, Tim Heinemann, Matteo Cairoli en Jannes Fittje in de 911 van Huber Motorsport de Bronze Cup. Heinemann, afkomstig uit het simracen en dit seizoen voor het eerst actief in de DTM, reed bovendien de snelste raceronde.

Vierenzestig.nl kan wederom beschikken over de omvangrijke totale fotoproductie van Porsche Motorsport door het team van Gruppe C onder leiding van Tim Upietz. We laten wederom je dan ook graag weer een selectie van de mooiste foto’s zien.