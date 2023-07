Genoegdoening voor Jaap van Lagen in de Porsche Mobil 1 supercup

Persbericht: protest brengt Jaap van Lagen alsnog top 10-resultaat voor de Porsche Supercup race op Red Bull Ring

Ede/Spielberg, 2 juli 2023 – ‘Jammer, dat je spinde’, roept het team tegen Jaap van Lagen als hij zich na de Porsche Supercup race op Red Bull Ring weer bij Dinamic Motosport meldt. “Pas toen kon ik uitleggen dat ik was aangetikt en daardoor zover terugviel.” Met die wetenschap dient zijn Italiaanse team meteen protest in, waarna de wedstrijdleiding in actie komt en straffen uitdeelt. Plaats 12 wordt plaats 9. “Een beetje genoegdoening.”

Tijdens de tweede ronde van de bekendste Porsche cup behoort de 46-jarige Edenaar het hele weekeinde tot de snelsten. Op de Oostenrijkse piste met het opvallende hoogteverschil opent Jaap met een tiende tijd in de vrije training. “Vijf coureurs reden hun rondjes op volledig nieuwe banden. Ik heb gekozen een nieuwe set te bewaren.”

Tijdens de kwalificatie zorgt het weer voor een interessante puzzel. Van droog naar zoveel water dat regenbanden nodig zijn, naar droog met een snel opdrogende baan. Op ervaring en intuïtie kiest Jaap ervoor als eerste weer naar slicks te wisselen. “Om te zorgen dat mijn banden op temperatuur zouden zijn als de baan op z’n droogst is.”

Het plan slaagt: p4 in de kwalificatie en dus een plek op de 2e rij. “Het had eerste rij kunnen zijn. Ik reed een rondje met 2 snelste sectortijden en 1 evenaring van de sectortijd, maar net voor de finishlijn ging het op code rood. Daarna had ik de pech dat ik als laatste de baan weer op mocht na het vrijgeven en zo nog maar 1 snelle ronde kon maken. Toch is p4 echt een prima resultaat.”

In de race over 18 ronden kent de coureur van Dinamic Motorsport een geoliede start. Na drie ronden maakt Keagan Masters een foutje, waarna Jaap erlangs piept naar plaats drie. Een safety car volgt, waarbij de herstart niet helemaal ideaal verloopt en Jaap de vierde plek weer inneemt.

Een ronde later komt de routinier ineens door als 14e. Op TV is de aanleiding niet te zien en ook het team weet op dat moment niet wat er is gebeurd. “Het was geen eigen fout, maar Harry King tikte me aan in bocht 3. Precies op het moment dat ik instuurde en weer gas begon te geven. Toen ik merkte dat ik de tik niet kon opvangen, hield ik het gas erop om een 360 graden spin te maken. Dat lukte, maar zo kort na de herstart zit iedereen megadicht achter elkaar. Dus viel ik ver terug.”

In de resterende ronden weet Jaap nog twee plaatsen terug te veroveren, waarna hij aanvankelijk als 12e wordt geklasseerd. Totdat zijn team protest aantekent en de wedstrijdleiding de onboardbeelden en racedata bekijkt. Harry King wordt bestraft met 15 seconden voor twee aanrijdingen en ook andere rijders krijgen sancties opgelegd. Het zorgt dat Jaap van Lagen promoveert naar plaats 9.

“Met dank aan de alertheid van het team. Het voelt als een beetje genoegdoening. Een beetje, want een top 5-finish was heel reëel”, aldus de ervaren Nederlander die inmiddels 8e staat in het rijdersklassement. Komend weekeinde racet Jaap alweer in de Porsche Supercup tijdens de afspraak op Silverstone in Groot-Brittannië. “Tijdens de test eerder dit jaar zat het goed met de snelheid. Dus ik heb er alvast zin in!”