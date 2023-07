Ten Voorde tweede, Van Eijndhoven beste rookie in geweldige Porsche Mobil 1 Supercup-race Spielberg

De tienduizenden in oranje gehulde Nederlandse bezoekers en alle overige aanwezigen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg kregen in de Porsche Mobil 1 Supercup een geweldige race voorgeschoteld, waarin tot aan het einde toe gestreden werd om de overwinning. Uiteindelijk moest Larry ten Voorde (Team GP Elite) na een zinderende strijd genoegen nemen met de tweede plaats achter de Deense Porsche-Junior-rijder Bastian Buus. Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) reed lange tijd op de derde plaats en werd na 18 ronden als vijfde algemeen geklasseerd, waarmee hij voor de tweede keer op rij de beste rookie was. Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) werd negende, waarmee drie van de zeven Nederlandse rijders in het veld in de punten eindigden.

De vrije training op vrijdagavond leverde voor de wedstrijdleiding heel wat werk op, want maar liefst 30 van de 32 rijders kregen minstens één van hun rondetijden geschrapt vanwege het overschrijden van de afgrenzingen van de baan, de zogeheten “track limits”. Alleen Harri Jones en Loek Hartog bleven binnen de witte lijnen. Bastian Buus eindigde met een tijd van 1:31,120 minuten als snelste, voor de Fransman Dorian Boccolacci en de beide Nederlanders Loek Hartog en Huub van Eijndhoven. Met Lucas Groeneveld (Team GP Elite), Morris Schuring en Jaap van Lagen eindigden er drie Nederlanders op de plaatsen negen tot en met elf. Ten Voorde sloot als 15e af, Verhagen als 29e.

Ten Voorde opnieuw op pole-position

In de kwalificatie op zaterdag was het Larry ten Voorde, die net als bij de seizoensstart in Monte Carlo de pole-position voor zich opeiste. De sessie werd tweemaal met de rode vlag onderbroken, nadat deelnemers op de opdrogende baan het spoor bijster geraakt waren. Al na acht minuten was er de eerste interruptie omdat de Porsche van Aldo Festante in de grindbak vast stond. Met drie minuten te gaan was er opnieuw een onderbreking nadat Honkavuori in de grindbak gestrand was. In de weinige tijd die resteerde na de hervatting waren er maar een paar rijders die hun rondetijden nog wisten te verbeteren. Eén daarvan was Ten Voorde, die met een tijd van 1:32,186 minuten de pole-position voor zich opeiste. Jaap van Lagen kwalificeerde zich als vijfde en mocht zelfs als vierde starten, omdat Leon Köhler vanwege een incident in de vorige race nog een gridstraf van drie plaatsen te pakken had. Huub van Eijndhoven reed de zesde tijd en mocht ook één plek naar voren, Loek Hartog werd als negende geklasseerd. Morris Schuring, die kort voor de laatste onderbreking nog bovenaan de ranglijst stond, werd tijdens zijn laatste ronde flink opgehouden en kwam daardoor niet verder dan de 16e startplaats. Drie plaatsen verderop stond Lucas Groeneveld, Michael Verhagen sloot de kwalificatie als 28e af.

Voor de race op zondag waren de omstandigheden perfect en dat resulteerde in een prachtige wedstrijd, die de talrijk aanwezige toeschouwers op de banken hield. Ten Voorde nam bij de start de leiding, Buus schoof met een goede start gelijk op naar de tweede plaats ten koste van de Zuid-Afrikaan Keagan Masters, Jaap van Lagen sloot als vierde aan en won al snel een positie door ook Masters in te halen. Aan het eind van de eerste ronde ging Morris Schuring in de laatste bocht in de rondte na te zijn geraakt door Harry King, waardoor hij flink terugviel. In de derde ronde kwamen Groeneveld en Masters met elkaar in botsing. Een ronde later kwam de safety-car de baan op, nadat de auto van Harri Jones naast de baan tot stilstand gekomen was.

Spannende strijd

In de zevende ronde werd de race weer vrijgegeven, waarna zich een spannende strijd ontspon. Ten Voorde behield de leiding, maar had Buus vlak achter zich. Huub van Eijndhoven zette Jaap van Lagen onder druk in de strijd om de derde plaats en passeerde de routinier in de derde bocht. Verderop in het veld tikte Burton Hartog in de rondte, waardoor Hartog uiteindelijk zou uitvallen. Groeneveld kwam in botsing met de Italiaan Quaresmini. In de negende ronde werd Van Lagen in het strijdgewoel in de derde bocht in de rondte getikt, opnieuw door King, waardoor hij flink terugviel. Buus hield de druk op Ten Voorde hoog en wist in de 14e ronde voor het eerst kortstondig de leiding te veroveren, maar Ten Voorde haalde snel zijn plek weer terug. Een ronde later wisselden de twee opnieuw tweemaal van positie, terwijl ook King en later Leon Köhler de aansluiting vonden bij de strijdende kopgroep. In de 16e ronde passeerde King Van Eijndhoven en veroverde zo de derde plaats, even later was ook Köhler voorbij onze langenoot. Vooraan werd de strijd in de voorlaatste ronde beslist toen Ten Voorde een klein gat liet vallen, waarvan Buus profiteerde en de leiding overnam.

Vervolgens reed Buus de overwinning naar huis, voor Ten Voorde en King. Voor zijn beide acties tegen Schuring en Van Lagen kreeg King naderhand echter een tijdstraf van 15 seconden opgelegd, waardoor hij in de definitieve uitslag op de twaalfde plaats genoteerd staat. Van Eijndhoven eindigde als vijfde en was daarmee voor de tweede keer in evenzovele races de beste nieuwkomer. Morris Schuring, die zich goed hersteld had na zijn spin in de beginfase, kwam als tiende over de eindstreep, maar incasseerde op zijn beurt ook nog een straf vanwege contact met een andere rijder, waardoor hij uiteindelijk als 19e geklasseerd werd. Van Lagen werd uiteindelijk negende, Groeneveld 17e en Verhagen 21e.

Jaap van Lagen: P12 in de race. Helaas werd ik in bocht 3 van achter aangereden door king of Koehler op het moment dat ik instuurde en daardoor spinde ik en viel ik terug naar 14. King 10 sec penalty. Vorig jaar Zandvoort vanaf P2 en nu weer vanaf P4. 😡

Door de penalty’s: Harry King 10+5 sec, Morris Schuring 10 sec, Benjamin Paqué 5 sec, Is het eindresultaat van mij P9 geworden.

GP Elite: Spannende gevechten om de leiding in de Supercup

Dit is waarvoor wij racen. Wát een battles vandaag op de Red Bull Ring. Larry ten Voorde was goed weg, maar raakte na een safety car in gevecht met de nummer 2. Ze hadden tot aan het einde mega spannende battles. Uiteindelijk moest Larry genoegen nemen met de tweede plaats. Hiermee pakt hij goede punten voor het kampioenschap.

Larry: “Ik heb de deur denk ik iets te veel open gelaten. Buus was laat waardoor ik net niet goed terug kon kruisen en we elkaar even raakten. Ik heb gevochten als een leeuw. Volgende week Silverstone, dus time for redemption!”

Huub van Eijndhoven kon op P3 even aanhaken in de strijd om de overwinning. Uiteindelijk kwam hij onder druk te staan en finishte hij als 5e. Toch pakt hij hiermee een prachtige overwinning in de Rookie klasse en breidt hij zijn leiding in het Rookie kampioenschap verder uit.

Huub: “Ik heb bijna de gehele race op P3 rondgereden en kon een gat trekken naar de jongens achter mij. P1 en P2 waren hard in gevecht en daardoor kon ik snel inlopen en meedoen in dat gevecht. Dit heeft mij alleen veel te veel tijd gekost waardoor de jongens achter mij ook weer op mij konden inlopen. Mijn banden waren na al die gevechten er helemaal aan. Uiteindelijk een goed weekend gehad met iedere sessie in de top 5!

We zitten dichtbij een overall podium en we blijven daarvoor pushen.” Het middenveld zat erg dicht op elkaar en overal werd volop gevochten. Ghislain en Lucas vielen in deze gevechten, mede door contact, terug. Ze bleven pushen en kwamen zo als 16e (P6 Rookie) en P17e over de streep. Sören finishte zijn gastrace als 24e. Ondanks een goede start en meerdere plekken winst kon Loek Hartog de race helaas niet uitrijden. In de strijd om P5 werd hij hard geraakt en werd zijn race vroegtijdig beëindigd.

Loek: Een pijnlijk weekend voor ons waarbij we hele dure punten hebben verloren in het kampioenschap. 😓Tijdens de race had ik de snelheid om naar voren te vechten. Per ronde kon ik één a twee plekken naar voren vechten vanaf startplek P9. Een podium was zeker in zicht. Een grote hit op mijn achterwiel van een rijder achter mij zorgde ervoor dat ik uitviel doordat mijn achterband van de velg raakte tijdens de impact. De nodige lessen stoppen we in de tas. In autosport ben je van meerdere factoren afhankelijk: de rijder, de auto en mazzel. Het een kan je meer afdwingen dan het ander. Ja een DNF doet pijn. Ik werk samen met mijn team om mij heen dag en nacht om mijn dromen te kunnen verwezenlijken. Toch houden we ons kop omhoog en zetten onze schouders eronder. Het seizoen is nog maar net begonnen.

De Porsche Mobil 1 Supercup gaat gelijk door naar Silverstone, waar volgend weekend ronde 3 in het kampioenschap gereden wordt. Wij blijven in de tussentijd hard doorwerken voor de hoogst haalbare resultaten. Wij zijn klaar voor een mooie strijd!

Tekst Porsche Pon, GP Elite

Photo’s Porsche AG