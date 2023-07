Aandeel Porsche – update per 1 juli 2023 (koersen actueel t/m 30-06-2023)

Kijken, kijken en kopen!

Koop- en verkoopsignalen wisselen elkaar in een hoog tempo af. Dat is in het kort het beursklimaat van vandaag de dag. Winsten zijn te behalen maar het blijken allemaal korte ritjes. Even niet opletten en de winst verdwijnt als sneeuw voor de zon. Stabiliteit blijkt ver te zoeken op de beurs, uitzonderingen daargelaten zoals Apple dat weer een nieuw record vestigt met de beurswaarde van het bedrijf.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin

Een nieuwe bodem lijkt gezet te zijn. In vergelijking met de laatste bodem is deze lager in plaats van hoger, zoals verwacht zou mogen worden. Hier loopt de indicator dus niet in de pas met de koers. De stand van de RSI is nu neutraal en staat ongeveer in het midden van de grafiek terwijl het MA-5 naar boven wijst, waardoor hogere koersen verwacht mogen worden. Forse schommelingen worden echter niet verwacht.

Grafiek midden:

Momenteel zijn alle vier de voortschrijdende gemiddelden onder de koers te vinden. Dit is dé voorwaarde voor het beleggen in aandelen. Garanties worden ook hier niet gegeven maar het is zonder meer het best uitgangspunt dat een aandeel hebben kan. Steun komt nu van de lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen en dat zijn sterke steunniveaus. Bovendien lijken deze belangrijke indicatoren een meer stabiel verloop te laten zien wat een mooie indicatie is van aankomende betere tijden.

Grafiek onderin:

Het MACD, de indicator met een volgend verloop, bevestigd nog steeds de daling maar het einde van de daling lijkt in zicht. Indien de indicator afbuigt naar boven en boven de nullijn blijven kan is aankoop verantwoord, zo is de verwachting.

Handel NIET tegen de trend in.

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 30-06-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; heeft een huidige waarde van 49. Een eerste doorbraak van de neutrale 50-lijn laat zien dat er verandering aanstaande is. De afgelopen maanden bevond de koers zich in een bandbreedte van minder dan 10 euro, grofweg schommelingen van 12 %. De lange termijn gemiddelden blijven echter dalen!

Het middenstuk.

Het dalende trendkanaal (van mei/juni 2021) is nog steeds intact en actueler dan ooit. De koers beweegt zich aan de onderzijde van dit trendkanaal. Daarnaast is er nog een kleiner dalend trendkanaal (start oktober/november 2022) waar de koers zich bovenin begeeft. De twee lange termijn gemiddelden (de oranje en rode lijn) over 90 en 150 dagen begeven zich rotsvast boven de koers. Zolang deze lijnen boven de actuele koers verblijven is beleggen in dit aandeel alles behalve zinvol! De korte termijn gemiddelden over 10 en 30 dagen zitten dan wel in de koers maar hebben ook nog steeds een dalend verloop. Hier wijkt de weekgrafiek beduidend af van de meer zonnige daggrafiek.

Grafiek onderin.

Het MACD stijgt langzaam, conform de koersschommelingen van de laatste tijd. De indicator volgt het koersverloop, maar helaas, nog steeds en vooral al geruime tijd in negatief gebied. Trend is en blijft dalend.

Het nieuwe aandeel Porsche AG.

Nog even ter herinnering: De cijfers A t/m C in de grafiek hier beneden. A. Deze lijn verbindt de eerdere toppen van de dagkoers en heet daarom weerstandslijn. B, deze lijn verbindt de bodems van de dagkoers en noemt men de steunlijn. C.De horizontale lijn is de laagste koers ooit van het aandeel Porsche AG, het zogenaamde All time low. Voorts geldt, hoe meer raakpunten, des te betrouwbaarder is de lijn.

Verkoopsignaal, de rode lijn, gemarkeerd met het cijfer 1.

Koopsignaal, de groene lijn, gemarkeerd door het cijfer 2.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 30-06-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI met een waarde van 50 staat neutraal in het midden. Net zoals een maand geleden, echter het verschil is dat de indicator destijds een dalend verloop liet zien en nu een stijgend verloop. Een korte termijn koopsignaal is gegeven op 27-06-2023 met een RSI onder de 30-lijn; hét koopgebied!

Het middenstuk.

Een klein uitstapje boven het All-time high was inderdaad een uiterste krachtinspanning. De weerstandslijn (gemarkeerd met A) is een serieuze weerstand gebleken. De recente stijging van het groene MA-10 is weer een korte termijn KOOPSIGNAAL. De bevestiging hiervan zien we wanneer de blauwe lijn erin slaagt om de groene lijn van onderuit te doorkruisen.

Grafiek onderin.

Het MACD stijgt, en staat hierbij in negatief gebied, ver onder de nullijn. Toch is er een korte termijn koopsignaal gegenereerd door de recente stijging van de afgelopen paar dagen. Een mooi koopmoment voor de korte termijn. Zie ook de periode december 2022/januari 2023 van dezelfde indicator om te zien wat nog komen kan.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 30-06-2023)

Grafiek bovenin:

De weinige historie beperkt de analyse. De RSI heeft een bodem gezet waarna de koers inderdaad wat omhoog is gegaan. RSI is in positief gebied maar het ontbreekt aan data voor een goede analyse.

Het middenstuk.

Een nieuw all time high op € 120,00. De laatste stijging heeft dit niveau niet bereikt. De horizontale steun (lijn B) biedt enig houvast.

Grafiek onderin. Behalve dat het MACD daalt, blijkt er niets te analyseren.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De daggrafiek van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 30-06-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI staat op 47 en staat naar boven gericht. Een stijging mag verwacht worden, echter, de trend is nog steeds dalend, anders dan bij dochter Porsche op de daggrafiek.

Het middenstuk.

Drie van de vier rekenkundig gemiddelden BOVEN de koers. De dalende trend is intact en duurt voort. Het aandeel Volkswagen hoort NIET in uw portefeuille thuis. Wacht met aankoop totdat de lange termijn gemiddelden (de rode lijnen) ONDER de koers zijn, dan is het risico minimaal, maar nooit weg…

Grafiek onderin.

Het MACD daalt, het MACD stijgt, en staat neutraal in het midden. Een kleine uitbraak naar boven is meest waarschijnlijk. Overtuigend is het allerminst.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

Met slechts drie incidentele momenten waarbij de koers boven het neutrale 50 niveau is uitgekomen is de RSI al geruime tijd onder de 50-lijn te vinden. Geheel conform de dalende trend. De actuele waarde is 46.

Het middenstuk.

Ook hier is de DALENDE trend geheel intact. Lichtpuntje is wel dat de laatste bodem hoger is dan de voorlaatste. Alle rekenkundig gemiddelden zijn BOVEN de koers te vinden. De dalende trend laat minder grote bewegingen zien, een eerste indicatie voor een beter beursklimaat. Beleggers wachten nog af of het elektrisch rijden geaccepteerd wordt. NIETkoopwaardig.

Grafiek onderin.

Het MACD daalt, het MACD stijgt licht, maar zit nog steeds negatief gebied! En dat al geruime tijd, vanaf september 2021!

Aandelen van de autofabrikanten laten weinig rendement zien. Rendement, koersstijgingen zijn te vinden in de Techaandelen met Apple die de kroon spant met een nieuw record op de beurs, zoals ik deze editie begon. Wie rendement wil doet er verstandig aan zich te laten informeren. Laat de zon maar schijnen!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

