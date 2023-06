Le Mans bracht voor Porsche niet het succes waarop was gehoopt

Voor Porsche bracht de jubileumeditie van de 24 Uur van Le Mans niet het succes waarop zo vurig was gehoopt. Terwijl Ferrari met de overwinning aan de haal ging, kwamen de Porsches in de hoogste klasse om uiteenlopende redenen (onvoldoende betrouwbaarheid, rijdersfouten) niet uit de verf. In de GTE-klasse was de derde plaats van het Britse team GR Racing met de 911 GTE het enige tastbare resultaat, al mochten ook de Iron Dames trots zijn op hun prestatie.

“Niemand heeft ons een cadeau gegeven voor onze verjaardag”. De paginagrote advertentieruimte in de maandagse uitgave van de Franse sportkrant L’Équipe was toch al geboekt, dus dan kun je hem maar beter creatief gebruiken. Porsche toonde zich van zijn sportieve kant en feliciteerde met een paginagrote advertentie, met bovenstaande kopregel, de winnaar van de 24 Uur van Le Mans. De afgebeelde 963 was van de achterkant te zien, terug naar Weissach, om wat huiswerk te doen. “Afspraak voor volgend jaar”, kondigde Porsche alvast aan.

Sportieve advertentie met een lach van Porsche in de maandagse uitgave van L’Équipe (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Natuurlijk, de resultaten van de voorgaande races in het FIA WEC gaven weliswaar aanleiding tot voorzichtig optimisme, maar favoriet voor de overwinning was Porsche zeker niet. Ferrari had in de aanloop naar Le Mans een betere snelheid, Toyota de combinatie van betrouwbaarheid en jarenlange ervaring en ook de Cadillac bleek bij tijd en wijle goed voorin mee te kunnen rijden. Een gewichtsverhoging voor Toyota in de aanloop naar Le Mans zorgde voor een slechte stemming bij de Japanners.

In de kwalificatie boden de vierde plaats voor de nummer 75-Porsche van Felipe Nasr, Mathieu Jaminet en Nick Tandy, de zevende plaats voor de nummer 5 van Dane Cameron, Michael Christensen en Fred Makowiecki en de negende tijd voor de nummer 6 met Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor enig perspectief, vooral omdat Nasr in de hyperpole-kwalificatie in de laatste sector van het circuit, waarin Porsche tot dan toe niet helemaal de snelheid had, opeens de snelste tijd van alle rijders liet noteren. In de GTE-Am-klasse was de nummer 77-Dempsey-Proton-Porsche van Christian Ried, Mikael Pedersen en Julien Andlauer met de negende tijd de snelste 911.

De eerste helft van de race werd gekenmerkt door vele incidenten, safety-car-fases en “slow zones”, waardoor het moeilijk was om een goed ritme te vinden. Bovendien zorgde een heel lokale, maar wel zware regenbui aan het begin van de avond voor tumult. De nummer 75-Porsche kwam in de loop van de avond sterk voor de dag en reed een tijdlang aan de leiding. Om kwart voor elf was het feest over: met Jaminet aan het stuur viel de auto stil, weggevallen benzinedruk was de oorzaak van de uitval en het voortijdige einde van de race voor het trio.

In de nacht verloor de Porsche met het startnummer 5 zo’n 20 minuten in de pits vanwege reparatie van het koelsysteem, waarmee ook de kansen van dit team op een goede klassering verkeken waren. De nummer 6 moest vervolgens de Porsche-eer verdedigen en reed ook inderdaad lange tijd in de top drie, maar de auto belandde meerdere malen naast de baan en met Kévin Estre zelfs in de vangrails, waardoor er zo’n 40 minuten verloren gingen voor reparatie. Nog eens een half uur was er nodig voor het wisselen van de accu van het hybridesysteem. Uiteindelijk kwam de Porsche met nummer 6 met 22 ronden achterstand op de winnende Ferrari als 22e algemeen en elfde in de klasse aan de finish.

De best geklasseerde 963 was uiteindelijk de nummer 5-Porsche, die in de slotfase nog veel tijd verloor vanwege een gebroken aandrijfas en ternauwernood nog de laatste ronde naar de finishvlag kon afleggen. De auto werd 16e algemeen en negende in de klasse.

De Porsche van het Britse klantenteam Hertz Team Jota, met Will Stevens, António Félix da Costa en Yifei Ye als rijders, zorgde op zaterdagavond voor sensatie toen Ye zelfs aan de leiding reed, maar korte tijd later raakte hij in de Porsche-bochten van de baan en sloeg hard in de bandenstapels, wat forse schade tot gevolg had. De reparatie en het wisselen van een sensor duurden lang en een tweede ongeval op zondagochtend zorgde voor nog meer achterstand, zodat er uiteindelijk niet meer in zat dan de 13e en laatste plaats in de klasse met 98 ronden achterstand.

In de GTE-Am-klasse klommen de diverse Porsches na matige kwalificatieresultaten in de race gestaag op. Op een bepaald moment reden er zelfs vijf 911’s op de eerste vijf plaatsen. Ook hier hield het succes echter geen stand. Bijzonder hard trof het het Duitse team Proton Competition, dat alle drie de auto’s door ongevallen verloor. Ook de zusterauto onder de inschrijving van Dempsey-Proton Racing en de auto van Iron Lynx vielen voortijdig uit. Het Britse team GR Racing daarentegen had een uitstekende race: rijders Riccardo Pera, Michael Wainwright en Ben Barker bleven uit de problemen en werden als derde geklasseerd. Daarachter volgden Rahel Frey, Sarah Bovy en Michelle Gatting in de roze 911 van het Iron Dames-team, die een prima prestatie leverden. Ook voor de groene Project 1-AO-911, uitgevoerd als dinosaurus, leek er een goed resultaat in te zitten, maar door problemen in de slotfase viel de auto van Matteo Cairoli, PJ Hyett en Gunnar Jeannette in de laatste twee uur terug van de eerste naar de zevende plaats.

“Dit was een teleurstellende Le Mans, we hadden ons meer voorgenomen”, zei Thomas Laudenbach, directeur Porsche Motorsport. “Ondanks het resultaat, dat ons niet tevreden stemt, dank ik alle medewerkers in Weissach, bij Porsche Penske Motorsport en alle partners. Er waren meerdere redenen waarom we vandaag niet succesvol waren. Daar gaan we nu nauwkeurig naar kijken en we zullen verder vooruitgang boeken. Daarom kijk ik positief naar de toekomst. Felicitaties aan de winnaars van Ferrari, die een prima prestatie geleverd hebben.”

Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport, Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport Urs Kuratle, hoofd fabrieksautosport LMDh

Urs Kuratle, hoofd fabrieksautosport LMDh, vulde aan: “Aan het begin was ons tempo heel goed, maar toen de incidenten eenmaal begonnen, leek het wel alsof het niet meer ophield… Dat maakt het des te pijnlijker. Zonder defecten zouden we flink vooraan meegereden hebben. Volgend jaar komen we sterker terug.” Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport, verklaarde: “Het was keihard werk voor het team. We hebben tegenslagen gekend, maar we nemen ook positieve aspecten mee. We zijn alle uitdagingen aangegaan en onze auto’s telkens wanneer het mogelijk was met veel inzet weer de baan op gebracht. Dat was een belangrijk signaal en een sterke prestatie van onze crew.”