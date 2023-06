De 24 Uur van Le Mans is als weinig andere sportevenementen goed voor geweldig mooie foto’s. Vierenzestig.nl is in de gelukkige omstandigheid, gebruik te kunnen maken van de zeer omvangrijke productie van de officiële fotografen van Porsche Motorsport, die tot de besten in hun vak behoren. Geniet van de mooiste beelden van Nick Dungan, Drew Gibson, Michele Scudiero en Jürgen Tap, die we in de loop van het weekeinde in meerdere afleveringen presenteren.