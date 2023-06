VANDAAG de start van ‘The race all races’ de 24 uur van Le Mans 2023



Om 12.00 tot 12.15 warmup

De start is 16.00 uur

Finish: Zondag 11 juni 16.00 uur



Waar. kan ik de 24 uur van Le mans kijken?

De 24 uur van Le Mans is in Nederland gratis te zien bij Eurosport. Deze heeft de uitzendrechten van de autorace in 2023 in handen voor Nederland. Via Eurosport 1 kan je vrijwel de gehele race kijken op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Een tweede manier om naar de 24 uur van Le Mans op tv te kijken is via de televisiezender RTL 5, RTL 7. Zij het wel met onderbrekingen (voetbal wedstrijd reclames). Tijdens de voetbalwedstrijd kun je op RTL5 de race verder volgen.