Livestream evenement: “75 jaar Porsche sportwagens”, verjaardagsfeest op 8 juni 2023

Porsche viert een succesverhaal waaraan pioniersgeest, technisch inzicht en durf ten grondslag ligt. 75 jaar geleden maakte Ferry Porsche zijn droom waar, een eigen sportwagen. Met de Porsche 356 No. 1 Roadster, legden hij en zijn team de basis voor de Porche-legende die nog immer voortleeft.

Op 8 juni 1948 kreeg deze auto zijn officiële goedkeuring. Vandaag, exact 75 jaar later, viert Porsche dit jubileum samen met genodigden, beroemdheden en mensen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van Porsche en enkele wereldmedia. Porsche nodigt ook de rest van de wereld uit die dit verjaardagsfeest kunnen volgen via een livestream.

De livestream uitzendingen zijn in het Duits en Engels en starten om 21.40 uur. Een spectaculaire show van muziek, licht en choreografie maken deel uit van de festiviteiten. Tijdens het evenement, dat één uur duurt, geeft Porsche een vooruitblik op hun visie op de sportwagen van de toekomst. In vijf acts verkent Porsche de thema’s Heritage, Zeitgeist, Performance, Pioneering Spirit en Dreams samen met hedendaagse aaanwezigen, merkambassadeurs, Porsche-dromers en auto’s uit de 75-jarige geschiedenis van het merk. Fans en liefhebbers over de hele wereld worden uitgenodigd om live via hun schermen deel te nemen aan de festiviteiten, terwijl Porsche het uitgebreide ‘Driven by Dreams, een speciale tentoonstelling 75 jaar Porsche Sportwagens, aftrapt.

De volgende dag, 9 juni, gaat de tentoonstelling in het Porsche Museum open voor het publiek.

De livestream is vanaf 21.40 uur te volgen via de onderstaande kanalen.

Porsche Newsroom – newsroom.porsche.com // in Duits en Engels

Porsche NewsTV – newstv.porsche.com // in Duits en Engels

Youtube – youtube.com/@Porsche

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/porsche-ag/

Twitch – https://www.twitch.tv/porsche