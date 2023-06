Porsche viert historische verjaardag op Historic Grand Prix: 60 jaar Porsche 911

De Historic Grand Prix 2023 (16-18 juni) vormt voor Porsche het ideale decor voor een bijzonder feest. De legendarische Porsche 911 viert tijdens het event op CM.com Circuit Zandvoort zijn 60e verjaardag in stijl. Niet alleen met de aanwezigheid van spraakmakende historische én eigentijdse circuit- en productiemodellen, maar ook met indrukwekkende demonstraties op de duinenpiste. De feestlocatie is het speciale, vrij toegankelijke Porsche Paviljoen aan de binnenzijde van de Tarzanbocht. Hier worden bezoekers getrakteerd op een nu al historische reis door de tijd en op bijzondere Porsche-activiteiten.

De Porsche 911 kwam in 1963 op de markt en accelereerde door naar een iconische status. Dat zat hem om te beginnen in het design met de elegante ‘flyline’ en de brede heupen. Ook de technische opzet met de motor, versnellingsbak en aandrijving achterin maakte de 911 direct uniek. Door de jaren heen heeft Porsche het 911-concept steeds verder verfijnd. Het design evolueerde, maar is tot op de dag van vandaag herkenbaar. Elke technologische innovatie leidde tot nog meer rijplezier. In het Porsche Paviljoen wordt de evolutie van de 911 zichtbaar gemaakt aan de hand van onder meer een 911 T (F-model), een 911 Turbo (G-model), een 911 Targa ‘Rijkspolitie’ (type 964) en een 911 Speedster (type 991). De spectaculaire nieuwe 911 Dakar (922) is een special guest die de veelzijdige sportiviteit van de 911 reeks nog eens onderstreept.

Gemaakt voor de weg én het circuit

Vanaf het begin heeft Porsche het circuit als belangrijkste ontwikkelingslaboratorium gezien. Hier werden belangrijke nieuwe technologieën als de turbo, lichtgewicht carrosseriebouw en hybride-aandrijving tot op het bot getest. Daardoor is de 911 ook uitgegroeid tot één van de meest succesvolle raceauto’s ooit. Speciaal voor de Historic Grand Prix komen diverse legendarische bolides over uit het Porsche Museum in Stuttgart. Bezoekers krijgen in het 1.350 m2 grote Porsche Paviljoen de unieke mogelijkheid om bolides als de Porsche 935 ‘Baby’, de 953 Paris-Dakar woestijnracer, de 911 GT1 en diverse Cup- en RS-modellen te bewonderen én op de foto te zetten. Daarnaast komen ook diverse bijzondere 911-uitvoeringen in actie op de baan, wat een feest voor alle zintuigen betekent.

Neem je favoriete 911 mee naar huis

Het ruim opgezette Porsche Paviljoen – waar ook Porsche-ambassadeur en eregast Gijs van Lennep regelmatig te vinden zal zijn – staat zelf ook bol van de actie. In de Porsche Shop vinden liefhebbers de coolste Porsche-items, zoals schaalmodellen, de nieuwste kledingcollecties en Classic-onderdelen. In de Photobooth ga je in Dakar-stijl op de foto en de kleinste Porsche-fans kunnen in de kids corner lekker spelen en knutselen. Natuurlijk is er een cadeautje voor iedere bezoeker: van elke 911-generatie is een speciale poster gemaakt. Iedereen kan zijn of haar favoriete model kiezen en de bijbehorende poster gratis mee naar huis nemen (zolang de voorraad strekt).

VIP-toegang via de Porsche24 app

Arrangementen met toegang tot de VIP-hospitality van het Porsche Paviljoen, waarvan het terras een perfect uitzicht biedt op de actie in de Tarzanbocht, zijn nog beperkt beschikbaar via de Porsche24 app . In samenwerking met BOSS, Gassan Diamonds, TAG Heuer en Salentein zorgt Porsche voor een onvergetelijk historisch raceweekend.