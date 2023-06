Puur Porsche treffen 18 juni 2023

Het aftellen is begonnen!

18 juni is het weer zover, het jaarlijkse ๐—ฃ๐—จ๐—จ๐—ฅ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ป en ook dit jaar is het grootste en leukste Porsche-evenement van Nederland weer in Eindhoven-Best.

Hebben jullie er zin in? Wij namelijk wel….

Het Puur Porsche Treffen trekt jaarlijks een kleine 2.000 Porsches die met hun eigenaren en andere geรฏnteresseerden naar dit mooie recreatiepark komen voor een meeting aan de waterkant. Niet alleen komen deze liefhebbers uit heel Nederland maar ook uit diverse andere landen om ons heen. Het event is verzorgd met verschillende standhouders, heerlijke foodtrucks en de meest prachtige Porsches.

Kom jij ook?

De toegang bedraagt โ‚ฌ 10 per geparkeerde auto, ongeacht het aantal inzittende. Aan de poort betalen is ook mogelijk. Maar vooraf een ticket kopen zorgt er wel voor dat u minder lang hoeft te wachten bij de ingang.ย Tickets zijn verkrijgbaar via deze link

Het adres isย Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best.