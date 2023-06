Unieke expositie ter gelegenheid van 60 jaar Porsche 911 bij Porsche Centrum Gelderland

Naast het 75-jarig bestaan van Porsche als sportwagenfabrikant wordt dit jaar ook het 60-jarig bestaan van de Porsche 911 gevierd, want in september 1963, het begin van modeljaar 1964, beleefde de auto zijn première op de IAA in Frankfurt. Ter gelegenheid van het jubileum van dit legendarische model is er morgen en overmorgen (zaterdag 3 en zondag 4 juni), een unieke expositie van maar liefst 80 verschillende 911’s bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. Gratis toegankelijk (wel even aanmelden via deze link of voor Porsche-rijders via de Porsche24-app) en een bezoek absoluut waard, zo stelde Vierenzestig.nl al vast tijdens een bezoek vooraf.

Er zullen misschien wel meer mensen over een expositie van verschillende 911-modellen hebben nagedacht, maar het verschil met Mark Wegh, directeur/eigenaar van Porsche Centrum Gelderland en het bijbehorende Porsche Classic Center Gelderland, is dat die zo’n plan dan ook gewoon uitvoert en niet blijft hangen bij mogelijke praktische bezwaren. Dat is het kenmerk van een echte ondernemer, en stiekem vindt hij het als rasechte Porsche-liefhebber natuurlijk ook gewoon geweldig om zo’n unieke collectie Porsches voor twee dagen in zijn bedrijf te hebben staan! En geef hem eens ongelijk…

“Het oorspronkelijke plan was 60 verschillende modellen, maar toen gingen we een beetje zoeken en vonden er her en der steeds meer, dus het zijn er uiteindelijk 80 geworden”, zegt initiatiefnemer Mark Wegh met nauwelijks verholen trots. “Echt alle modellen zijn anders, allemaal verschillend, dus dat is voor Nederland zeker uniek en bijzonder.” We durven zelfs wel de stelling aan dat dit in heel Europa een unieke expositie is, waar liefhebbers heel speciale modellen vinden.

Natuurlijk kon Mark Wegh bij het samenstellen van de expositie putten uit zijn eigen collectie, want hij beschikt zelf over een fraaie verzameling Porsches. “De rest konden we voor dit weekeinde lenen van klanten, vrienden en andere verzamelaars”, vertelt hij. “Daarbij helpt het zeker dat wij ook nooit moeilijk doen als er een verzoek komt tot uitlenen van een bepaalde auto. Onze aanvragen werden ook zonder uitzondering positief beantwoord.” Daarbij bleef de inbreng niet alleen beperkt tot Nederland: ook uit verzamelingen in België, Duitsland, Tsjechië en Frankrijk zijn dit weekeinde bijzondere Porsche 911’s in Heteren te zien.

Daarbij loopt het spectrum van een heel vroege 901, de aanduiding waaronder de 911 aanvankelijk gepresenteerd werd, totdat Peugeot daarvoor een stokje stak, want dat had de rechten vastgelegd op typeaanduidingen van drie cijfers met een nul in het midden, tot aan de huidige 911-modelgeneratie, bij Porsche intern aangeduid als 992. “En daarbij hebben we een aantal echt bijzondere auto’s”, somt Mark Wegh op. “Bijvoorbeeld een 911 R uit 1967 waarvan er destijds slechts 19 zijn gemaakt. Of een Turbo S ‘flatnose’, waarvan er maar vijf zijn. Of de 912, waarvan een paar jaar geleden tijdens de veiling opeens bleek dat het de auto was die prinses Beatrix ooit als kerstcadeau aan prins Claus gegeven heeft! Een 911 uit 1965, nog helemaal origineel en ongerestaureerd, een van de eerste 911 Targa’s met softwindow uit 1967, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.”

Voor wie geïnteresseerd is in competitie-Porsches is de 911 R uit 1967 waarschijnlijk de interessantste auto, want het is zeker de zeldzaamste. De R, voor ‘Racing’, werd op initiatief van Ferdinand Piëch ontwikkeld voor competitiedoeleinden, want ook de 911 S was naar de zin van Piëch nog te zwaar. Zo ontdeed hij samen met monteur Rolf Wüterich de auto van alles wat niet strikt noodzakelijk was, verving alle plaatwerkdelen als de voorklep, de portieren en de spatborden door delen van glasvezel en liet de ramen van plexiglas maken. Bij elk onderdeel van metaal waar dat mogelijk was, werden gaten geboord om gewicht te besparen en uiteindelijk kon zo een gewichtsreductie van de 1.030 kilogram van de 911 S tot rond de 800 kilogram voor de 911 R worden gerealiseerd. Daarmee is de 911 R de lichtste 911 ooit.

Natuurlijk zijn ook de diverse GT2- en GT3-, R- en RS-modellen van de recentere 911-generaties te bewonderen, met als meest extreme varianten waarschijnlijk de GT2 RS Clubsport (991) en de daarop gebaseerde 935, uitsluitend bedoeld voor op het circuit. “Maar ook van de 992 heeft Porsche inmiddels een heleboel leuke varianten uitgebracht, zoals de Sport Classic, de Heritage Edition en de Dakar”, aldus Mark Wegh. Het behoeft geen betoog dat ook deze modellen in Heteren te bewonderen zijn. Net als de special “50 Jahre” op basis van de 991, een 996 GT3 RS die ooit nieuw werd geleverd aan Superbike-wereldkampioen Troy Bayliss, twee Rijkspolitie-Porsches, een 959, een Kremer-RSR in ‘Vaillant’-groen en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

Het beste is dus gewoon om dit weekeinde zelf in Heteren te komen kijken. “Het wordt een heel leuk feestje, het is gewoon geweldig om de passie met anderen te kunnen delen”, zegt Mark Wegh, die zelf als weinig anderen weet wat de passie voor Porsche betekent. Porsche-rijders kunnen zich aanmelden via de Porsche 24-app, anderen via de link in de eerste alinea. Voor Porsche 911’s is er een aparte parkeerplaats, er zijn ook diverse horecafaciliteiten en bezoekers kunnen profiteren van de nodige speciale aanbiedingen. Het jubileum wordt in Heteren in ieder geval in stijl gevierd!

Dit is de lijst 911’s die u deze zaterdag en zondag kan bewonderen bij Porsche Centrum Gelderland.