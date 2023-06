Vijf Nederlanders in top 10 in Porsche Mobil 1 Supercup Monaco

Met Larry ten Voorde (Team GP Elite) als tweede, Loek Hartog (Team GP Elite) op de vierde plaats, Morris Schuring (Fach Auto Tech) als zesde, Huub van Eijndhoven (GP Elite) als zevende en beste nieuwkomer en Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) als tiende eindigden er maar liefst vijf Nederlanders in de top tien in de eerste race van de Porsche Mobil 1 Supercup 2023. Op het stratencircuit van Monte Carlo behaalde de Brit Harry King, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, zijn eerste overwinning in de prestigieuze internationale merkencup van Porsche.

Op donderdagavond kregen de coureurs tijdens de vrije training voor het eerst de gelegenheid om kennis te maken met het circuit. Dat bleek voor velen niet eenvoudig, want tot driemaal toe werd de sessie met de rode vlag onderbroken nadat coureurs van het juiste spoor waren geraakt. Uiteindelijk zette Larry ten Voorde met 1:34,316 minuten de snelste tijd neer, 0,421 seconden sneller dan zijn naaste concurrent. Ook Jaap van Lagen als vijfde en Loek Hartog als zesde eindigden in de top tien, Morris Schuring greep daar als elfde net naast. Lucas Groeneveld liet de 15e tijd noteren, terwijl Huub van Eijndhoven als 19e de op twee na snelste nieuwkomer in Monaco was. Michael Verhagen (CLRT) sloot de sessie als 24e af.

Derde Monaco-pole op rij voor Larry ten Voorde

Op vrijdagavond was er de kwalificatie, waarin Larry ten Voorde gelijk bij zijn eerste poging al de snelste tijd liet noteren. Zijn tijd van 1:33,573 minuten bleek uiteindelijk ook goed voor de pole-position. Het was het derde jaar op rij waarin hij in Monaco de beste kwalificatietijd op zijn naam schreef, een record in de Porsche Mobil 1 Supercup. Eerder waren onder anderen Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen twee keer op rij pole-sitters op het stratencircuit. “Met de eerste set zat ik er meteen bovenop. Het was alles of niets. De pole is belangrijk hier, ik heb het gehaald”, aldus Ten Voorde.

In de kwalificatie, die in de slotfase tot tweemaal toe met de rode vlag werd onderbroken en na de laatste interruptie met nog anderhalve minuut op de klok ook niet meer werd hervat, reed Loek Hartog de vierde tijd. Morris Schuring en Huub van Eijndhoven kwalificeerden zich respectievelijk als zevende en achtste, Lucas Groeneveld volgde op de 14e plaats. Jaap van Lagen, ook een eerdere racewinnaar in Monte Carlo, kwam vanwege de onderbrekingen niet verder dan de 17e tijd en was daarmee bepaald niet tevreden. “De auto was goed genoeg voor een tijd bij de eerste drie. Door de rode vlaggen kon ik niet meer pushen, zeer teleurstellend”, zei Van Lagen. Michael Verhaegen werd als 23e geklasseerd.

Prachtige omstandigheden voor de seizoensstart

Bij stralende zonneschijn werd op eerste Pinksterdag op het middaguur de eerste race van het seizoen gestart. Bij de start kwam Ten Voorde niet optimaal weg: het duurde even voor hij het aangrijppunt van de koppeling vond en van die fractie van een seconde maakte Harry King, die vanaf de tweede plaats startte, direct gebruik om de leiding te pakken. Ten Voorde sloot aan op de tweede plaats. In de openingsronde plaatste hij in de bocht bij het vroegere Loews-hotel een aanval, maar King liet zich niet van de wijs brengen en verdedigde zijn positie.

Loek Hartog behield zijn vierde plaats, terwijl Morris Schuring en Huub van Eijndhoven beiden één positie wisten te winnen. Ook Jaap van Lagen kende een sterke openingsfase: na de eerste ronde kwam hij al als twaalfde door en in de derde ronde was hij opgeklommen naar de negende plaats. Terwijl er verderop in het veld enkele deelnemers strandden, kende ook Morris Schuring even een spannend moment toen hij met de linker achterkant van zijn auto even de vangrail ter afgrenzing van de baan raakte, maar de jongste rijder in het veld kon de race zonder problemen voortzetten.

Finish achter de safety-car

Jaap van Lagen verspeelde in de achtste ronde wat tijd bij het uitkomen van de bocht Sainte-Devote en verloor zo de negende positie aan de Australiër Harri Jones. Een ronde later was de race ten einde voor Lucas Groeneveld, toen hij bij de bocht van het Casino de controle over zijn Porsche verloor. In de 13e ronde crashte Jukka Hunkavuori op vrijwel dezelfde plek. Daarop besloot de wedstrijdleiding de safety-car de baan op te sturen. Omdat de berging van de gestrande Porsche langer duurde dan gedacht, eindigde de race na de geplande 17 ronden ook achter de safety-car. Harry King behaalde daarmee de overwinning, voor Larry ten Voorde en de Deense Porsche-juniorrijder Bastian Buus. “Jammer dat het met de overwinning niet is gelukt, maar in ieder geval goede punten om de kampioenschapsstrijd mee te beginnen”, verklaarde Ten Voorde. Loek Hartog, die de snelste raceronde op zijn naam schreef, eindigde op de vierde plaats, twee posities voor Morris Schuring en drie plaatsen voor Huub van Eijndhoven, die als zevende de best geklasseerde “rookie” was. Jaap van Lagen sloot een keurig gereden inhaalrace als tiende af, waarmee hij alleszins tevreden was. Michael Verhagen werd als 17e geklasseerd.

Na de seizoensstart in de straten van Monte Carlo volgt een pauze in het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup, voordat de eerste van in totaal drie “double-headers”, twee races in twee opeenvolgende weekenden, van dit seizoen op het programma staat. De volgende race wordt op zondag 2 juli verreden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, een week later gevolgd door de derde race op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.

2023 Porsche Mobil 1 Supercup calendar*

26 – 28 May: Monaco GP, Monte Carlo

30 June – 2 July: Austrian GP, Spielberg

7 – 9 July: British GP, Silverstone

21 – 23 July: Hungarian GP, Budapest

28 – 30 July: Belgian, Spa-Francorchamps

25 – 27 August: Dutch GP, Zandvoort

1 – 3 September: Italian GP, Monza

* Subject to change

2023 Porsche Mobil 1 Supercup, registered drivers

1 Porsche Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing)

2 Harri Jones (AUS/BWT Lechner Racing)

3 Harry King (UK/BWT Lechner Racing)

4 Morris Schuring (NL/Fach Auto Tech)

5 Alexander Fach (CH/Fach Auto Tech)

6 Gustav Burton (UK/Fach Auto Tech)

7 Leon Köhler (D/Huber Racing)

8 Simone Iaquinta (I/Huber Racing)

9 Jorge Lorenzo (E/Team Huber Racing)

10 Pablo Marcelo Otero (RA/Team Huber Racing)

11 Dorian Boccolacci (F/CLRT)

12 Benjamin Paque (B/CLRT)

13 Michael Verhagen (NL/CLRT)

14 Jaap van Lagen (NL/Dinamic Motorsport)

15 Giorgio Amati (I/Dinamic Motorsport)

16 Gianmarco Quaresmini (I/Dinamic Motorsport)

17 Risto Vukov (NMK/Ombra)

18 Keagan Masters (ZA/Ombra)

19 Riccardo Pera(I/Ombra)

20 Roar Lindland (N/Pierre Martinet by Alméras)

21 Yves Baltas (USA/Pierre Martinet by Alméras)

22 Alessandro Ghiretti (F/Martinet by Alméras)

23 Jukka Honkavuori (SF/Martinet by Alméras)

24 Loek Hartog (NL/Team GP Elite)

25 Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite)

26 Lucas Groeneveld (NL/Team GP Elite)

27 Ghislain Cordeel (B/GP Elite)

28 Huub van Eijndhoven (NL/GP Elite)