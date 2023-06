Le Mans viert dit jaar zijn 100 jarige bestaan, een eeuw lang al wordt er op dit legendarische circuit indrukwekkende autosport historie geschreven. Zo zijn er heel wat iconische gevechten geleverd tussen beroemde autofabrikanten. Om deze bijzondere mijlpaal te vieren heeft RM Sotheby’s samen met Le Mans en de ACO een passende veiling georganiseerd. 24 auto’s, met allemaal historie op Le Mans op hun palmares, passeren de veilinghamer. Een van deze bijzondere bolides is een Porsche 962.

Rothmans Porsche

RM Sotheby’s gaat een van de drie originele Porsche 962’s van het Rothmans Porsche fabrieksteam veilen. De Porsche 962 was de opvolger van de 956 die beiden het succesvolle Groep C programma van Porsche aanvoerden. Deze 962 met chassisnummer 004 maakte deel uit van drie 962’s die door Rothmans Porsche ingezet werden voor het seizoen in 1985 en ’86. Chassis 004 verscheen drie keer aan de start van de 24 uur van Le Mans, pakte pole in ’86 en de 5de plaats overall in ’88. Debuut race voor de Porsche was de 24 uur van Le Mans in 1985. John Watson, Vern Schuppan en Al Holbert stuurden naar de vijfde startplaats bij de kwalificaties. 12 uur lang reden ze op de tweede positie achter de Joest Porsche 956, maar na 21 uur racen gooiden motorproblemen roet in het eten en moesten ze opgeven. De laatste race voor 004 met het Rothmans Porsche team was de 1000 uur op de Nürburgring in ’86. De Porsche werd in 1987 overgenomen door Joest Racing en dat team knoopte er met deze auto nog twee seizoenen aan vast. Coureurs als Jacky Ickx, Jochen Mass, Bob Wollek, Derek Bell en Hans-Joachim Stuck hebben achter het stuur gezeten van deze 962.

Richtprijs

Je kunt nu zelf achter het stuur van dit racebeest kruipen, maar reken er op dat je daarvoor diep in de buidel moet tasten, de richtprijs is 6 tot 9 miljoen euro. Het volledige palmares van dit fraaie stukje Porsche historie is hier terug te vinden. De veiling is op 9 juni en uiteraard in Le Mans zelf.

Foto’s en video: courtesy of RM Sotheby’s