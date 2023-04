Het beste kwartaal ooit. Het eerste kwartaal van 2023; 80.767 nieuwe Porsches geleverd.

Een groei van 18% meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wat een sterke start van 2023. Echt Porschewaardig.

Detlev von Platen

“We zijn blij met dit uitstekende resultaat. Een bewijs van de grote vraag naar onze producten en de kracht van ons merk”, aldus Detlev von Platen, Executive Board Member for Sales and Marketing bij Porsche AG. “Het is buitengewoon tevredenstellend dat we in alle verkoopregio’s meer afzetten, ondanks de nog steeds onrustige economische markt en problemen met de verkrijgbaarheid van onderdelen.”

In China en Noord Amerika jaar-op-jaar aanzienlijke stijging

In Europa leverde Porsche het eerste kwartaal 18.420 nieuwe auto’s af. 14% hoger dan dezelfde periode in 2022. Thuismarkt Duitsland was goed voor 8.247 stuks, een groei van 19%. De grootste individuele markt voor Porsche is, het zal je niet verbazen, China. 21,365 nieuwe Porsches, een groei van maar liefst 21%. Jaar-op-jaar lopen hier de verkopen op. Mogelijke verklaring is dat China opkrabbelt na Corona. Maar het hoogste percentage is voor de Noord Amerikanen. 30% meer, dat zijn 19,651 exemplaren. De overige markten waren goed voor 13.084 auto’s. Toch ook een groei van 5%.

SUV

Hoewel de 911 erg gewild blijft onder de Porsche-rijders, 11.063 (+19%), zijn het de SUV’s die op kop lopen. Macan; 23.880 (+30%) en Cayenne; 23.387 (+23%). Ook de Panamera en 918-modellen zitten in de lift met respectievelijk 8.479 (+10%) en 4.806 (+6%).

Taycan

Na de bliksemsnelle start van de Taycan, lijkt er nu een kentering te komen. Met 9.152 nieuw geleverde Taycans is er sprake van een daling van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Volgens Porsche wel te verklaren. De problemen met de onderdelenvoorziening spelen vooral de elektrische auto’s parten.

Vertrouwen in de rest van het jaar

De goede start van het jaar geeft Detlev von Platen vertrouwen in de rest van het jaar.

Bron: Porsche News Room