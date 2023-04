Wereldpremière nieuwe Porsche Cayenne op Auto Shanghai

De nieuwe Porsche Cayenne beleeft op 18 april haar wereldpremière op de Auto Shanghai 2023.

China is voor Porsche de grootste individuele markt en dus zeer geschikt om de luxueuze SUV voor het eerst in zijn geheel aan het publiek te tonen. Eerder werd al een tipje van de sluier gelicht, maar over een paar uur kan je dus de nieuwe Cayenne helemaal bewonderen.

Livestream

De wereldpremière is namelijk te volgen op https://newstv.porsche.com/en/ om 4.20 uur Nederlandse tijd (CEST) vannacht. Ben je heel benieuwd? Dan moet je dus vroeg uit de veren.

Bron: Porsche Newsroom