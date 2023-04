100 jaar 24 Uur Le Mans: Speciale expositie in Technik Museum Sinsheim

Dit jaar is het een eeuw geleden dat voor het eerst de 24 Uur van Le Mans verreden werd. Dat heuglijke feit wordt op tal van manieren gevierd, onder andere met meerdere tentoonstellingen. Een daarvan vindt tot en met 28 mei plaats in het museum Autoworld in Brussel, een andere werd eveneens afgelopen weekeinde geopend, maar is nog tot en met 7 januari 2024 te zien in het Technik Museum Sinsheim, tussen Frankfurt en Stuttgart. Vierenzestig.nl keek er rond.

De Concorde is een enorme blikvanger langs de Autobahn A6.

Wie er ooit langs kwam, bijvoorbeeld onderweg naar Stuttgart (dat schijnt onder Porsche-liefhebbers een populaire bestemming te zijn), kent ongetwijfeld de spectaculaire aanblik van de Concorde en de Russische Toepolev bij Sinsheim langs de Duitse Autobahn A6. Wie meer met voetbal dan met vliegtuigen heeft, kan, in zuidelijke richting rijdend, beter naar rechts kijken, want daar bevindt zich het stadion van Bundesligaclub Hoffenheim. Wij zetten echter koers naar die vliegtuigen, want die horen bij het Technik Museum Sinsheim, en dat is het doel van onze rit.

De Carrera RSR van Jochen Rohr uit 1994 maakt deel uit van de museumcollectie.

Zoals de naam al aangeeft, is het Technik Museum Sinsheim niet alleen een automuseum. We noemden de vliegtuigen al, maar er staan ook locomotieven, stoomwalsen, tractoren (ja, ook van Porsche!), dragsters, racefietsen, tanks, amfibievoertuigen, terreinwagens, vrachtauto’s en zelfs een compleet orgel. In de algemene auto(sport)hal zagen we een 911 Carrera RSR 3.8 uit 1994, ooit in onderdelen opgebouwd en geracet door de Duitse Amerikaan Jochen Rohr in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie.

De Le Mans-expositie is ondergebracht in een aparte hal van het museum.

Maar waar we echt voor kwamen, was de expositie ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de 24 Uur van Le Mans, ingericht en sinds afgelopen zaterdag geopend in een aparte hal van het museum. Bij binnenkomst valt direct de ruime opzet op, waarbij op meerdere plaatsen auto’s gegroepeerd zijn. Aan de rechterkant van de hal is een rij met modernere raceauto’s, waarbij vanuit Porsche-perspectief een 919 Hybrid uit 2015 en de winnende Dauer-962 uit 1994 de belangrijkste blikvangers zijn.

De Porsche 919 Hybrid uit 2015, waarmee Mark Webber, Timo Bernhard en Brendon Hartley tweede werden in Le Mans.

De 919 is de rode auto met het startnummer 17, in dat jaar bestuurd door het trio Mark Webber, Timo Bernhard en Brendon Hartley, die er in Le Mans als tweede mee eindigden, op een ronde van de winnende Porsche van Nico Hülkenberg, Earl Bamber en Nick Tandy. De 962 uit 1994 is de winnende FAT Turbo-Express-Porsche van Hurley Haywood, Yannick Dalmas en Mauro Baldi.

De winnende FAT-Turbo-Express-Dauer-Porsche 962 uit 1994.

Wat verderop is een 956 te vinden, chassisnummer 102, in de vroege Groep C-jaren 1983 tot en met 1985 ingezet door het team van John Fitzpatrick, met als beste WK-resultaat de derde plaats in de 1000-kilometer-race van Spa in 1983 met Fitzpatrick en David Hobbs als rijders. Eerder dat jaar werd de auto, uitgevoerd in de groen-witte Skoal Bandit-kleuren, met Fitzpatrick, Guy Edwards en Rupert Keegan, vijfde tijdens de 24 Uur van Le Mans. Een jaar later reed de auto opnieuw in Le Mans, toen onder de vlag van Team Australia en in het rood, maar viel met rijders Peter Brock en Larry Perkins voortijdig uit.

De Porsche 956, chassisnummer 102, van John Fitzpatrick, die drie seizoenen lang reed.

Tegen de achterwand van de hal staan drie auto’s in het geel, die echter niets met Le Mans te maken hebben. Het zijn een Chrysler Viper en twee Porsches van de Duitse racefamilie Schrey, onder andere bekend uit de vanuit ons land georganiseerde Ferrari Porsche Challenge. De eerste Porsche is een 964, die met veel plastic door het Duitse bedrijf DP Motorsport is omgebouwd tot 935-lookalike. Met deze auto won Daniel Schrey in het jaar 1998 onder andere de titel in de Euro GT Challenge, de opvolger van de Ferrari Porsche Challenge, en werd hij twee jaar later kampioen in de Duitse Spezial Tourenwagen Trophy. De tweede gele Porsche is een 964 Turbo, ook van DP Motorsport.

De gele 935-lookalike van Daniel Schrey is een door DP Motorsport met veel plastic ongebouwde 964, die nooit in Le Mans was.

De volgende display behelst een aantal auto’s uit de jaren vijftig en zestig, waaronder een 356 A GT uit 1959, eigendom van de Zwitserse Amerikaan Dennis Thalman. Net als meerdere auto’s in deze afdeling ook hier geen auto met originele Le Mans-historie, maar in ieder geval reed de 356 vijf keer in Le Mans Classic, inclusief overwinningen in het algemeen klassement van zijn tijdperk plus de Index of Performance in 2006 en opnieuw de Index of Performance in 2010.

De 356 A GT van Dennis Thalman reed vijf keer Le Mans Classic.

De laatste Porsche in de tentoonstelling is een 908/02 “Flunder” uit 1969. Het is chassisnummer 22, de auto waarmee Steve McQueen in 1970 samen met Peter Revson als tweede eindigde in de 12 Uur van Sebring. Later dat jaar werd de auto ingezet als camera-auto tijdens de 24 Uur van Le Mans voor McQueens gelijknamige film. Daarbij werd de auto bestuurd door Herbert Linge en Jonathan Williams. In de daaropvolgende jaren reed de auto nog vier keer in Le Mans, in 1971 en 1972 in het bezit van de Duitser Hans-Dieter Weigel en daarna twee jaar met twee rijders uit Ecuador, Guillermo Ortega en Fausto Merello. Na een flinke crash in Le Mans in 1974 verwierf de Oostenrijkse verzamelaar August Deutsch de auto, die vervolgens een jarenlange restauratie onderging. Sinds 2000 is de auto weer grotendeels in oorspronkelijke toestand, de auto is sinds een aantal jaren eigendom van Robert Fink en was ook enkele malen in Le Mans Classic te zien.

Op informatieborden zijn gegevens over de races te vinden, maar wel een beetje jammer is dat er afbeeldingen van modelauto’s gebruikt zijn.

De expositie in Sinsheim bestaat natuurlijk niet alleen maar uit Porsches. Er zijn twee Toyota’s en twee Audi’s plus een Lotus Evora GTE uit het recentere verleden van de race, terwijl het tijdperk van de jaren vijftig en zestig ook met een Borgward Hansa, een René Bonnet Djet, een Triumph TRS, een Ford Mustang en een Shelby Cobra Daytona in beeld wordt gebracht. De Mustang en de Cobra zijn replica’s, de Djet is een Targa Florio-auto. Symbolisch voor het oudste tijdvak van de race zijn de winnende Lorraine-Dietrich uit 1926, in ieder geval wel een echte Le Mans-auto, plus onder andere een Blower-Bentley, een Lagonda, een Alfa Romeo en een Bugatti, maar allemaal zonder vermelding van enige racehistorie. Dat zoveel auto’s geen echte Le Mans-auto’s zijn, is voor liefhebbers wellicht wat teleurstellend.

Een grote vitrine is gevuld met modelauto’s, waarvan een deel is opgesteld in een diorama met de pitstraat van Le Mans.

Leuk is een grote vitrine met talrijke modelauto’s in schaal 1:43. Andere vitrines zijn gevuld met diverse objecten, zoals overalls en helmen, plus schilderwerk van de Duitse autosportkunstenaar Uli Ehret. Informatiepanelen geven een overzicht van de historie van de race en diverse karakteristieke passages op het circuit.

De expositie is ruim van opzet.

Het Technik Museum Sinsheim is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur, op zater-, zon- en feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur. Nadere informatie is te vinden via www.technik-museum.de

De Porsche 908-02 werd ondermeer gebruikt als camera-auto voor de film “Le Mans” van Steve McQueen en is een van de in totaal zeven Porsches tijdens de Le Mans-expositie in Sinsheim.

Foto’s René de Boer