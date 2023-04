64 voorjaarsrit “Over Limburgse heuvels en door de Peel” was een succes!

Eindelijk was het dan zover. De start van de Vierenzestig voorjaarsrit heette dit jaar “Over Limburgse heuvels en door de Peel”. Voor sommigen was dit de eerste rit dit jaar, voor anderen was deze editie van de 64 voorjaarsrit de start van een nieuw rijdseizoen na de winterstop. Deze inmiddels traditionele jaarlijkse 64 voorjaarsrit werd georganiseerd door 64 Porsche Portal, in samenwerking met Porsche Centrum Maastricht van waaruit wij de voorjaarsrit 2023 dit jaar mochten starten.

Misschien had deze rit beter “Tussen hemel en aarde” kunnen heten, want het was alsof iets of iemand ons een handje had geholpen. Waar het weer de week er voor dagen lang verschrikkelijk was met de hele dagen regen en wind, begon deze zondagochtend nog een beetje grijs, zeker koud maar in ieder geval droog en eindigde met een strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Dit was de dag waar we allemaal op gehoopt hadden.

Startlocatie Porsche Centrum Maastricht

In de vroege ochtend verzamelden de deelnemers zich in het diepe Zuiden van Nederland, in Maastricht, en wel bij het Porsche Centrum Maastricht (van Porsche groep Zuid), waar de deelnemers bij binnenkomst hartelijk werden ontvangen door onze evenemententeam. De deelnemers kregen na de formaliteiten hun routeboek en een goed gevulde goodiebag, met daarin voor de bestuurder en bijrijder wat te drinken en een stuk fruit. Maar er was meer; de deelnemers kregen van Porsche Centrum Maastricht nog diverse leuke Porsche items.

Verder hadden Luxury ins en Eq performance een mooie kortingsactie voor de deelnemers van deze 2023 editie van de 64 voorjaarsrit ter beschikking gesteld. Net als FFS Nederland Fire Suppression Systems, die later op de eind locatie aanwezig zou zijn.

Wij begonnen met een werkelijk overheerlijk en top verzorgd ontbijt. Enigen van ons waren al vroeg onderweg en hadden al een aardige afstand afgelegd (we hadden zelfs deelnemers uit Friesland en vanaf de Belgische kust). Dus was het ontbijt zeker welkom. Het was een erg gezellige, ongedwongen, bijna feestelijke sfeer in de showroom van Porsche Centrum Maastricht, die uiteraard gevuld was met een grote variëteit aan de verschillende types en modellen Porsches. Er stonden ook twee hele speciale Porsches, twee van nieuwste Porsche 911 992 GT3 RS die werkelijk net waren binnen gekomen voor klanten. Op de tweede etage stonden de verschillende Porsche Occasion en approved Porsches. Modellen in allerlei kleuren en uitvoeringen. Wij voelden ons als een kind in een speelgoedwinkel. Het was een lust voor het oog. Wat een privilege om tussen al dit moois van Porsche Centrum Maastricht de dag te mogen beginnen. Maar het was zeker ook een mooi moment om in gesprek te gaan met de andere deelnemers die ook de passie voor het merk Porsches hebben.

Het ontbijt, dat werd geserveerd door C-Forward hospitality service, was overheerlijk en er was een ruime keuze aan warme en koude gerechtjes en dranken (zie menukaart). Het personeel was zeer attent en zorgde ervoor dat werkelijk niemand iets tekort kwam. Na een officieel hartelijke welkom woord van Dion Sartorius van Porsche Centrum Maastricht en schrijver dezes namens het bestuur van 64 Porsche Portal, legde Pieter Lys van de evenementencommissie de details uit van de dag, en het proces om de route te rijden volgens het bolletje-pijltje principe. Pieter is een van onze Belgische teamleden, wat de uitleg voor onze Belgische deelnemers vergemakkelijkte, maar bij “de ronde punt” toch vragende blikken opwierp bij de Nederlandse deelnemers. Een kleine vertaling naar het Nederlands; rotonde gaf hier uitkomst.

Daarna mocht iedereen naast de showroom ook een kijkje nemen in de werkplaats van het Porsche Centrum Maastricht. Het was interessant om te zien waar de diverse types Porsches worden onderhouden en/of gerepareerd door het deskundige personeel van het Porsche Centrum Maastricht. Al met al was het geweldig om zo de dag te beginnen.

De route die was uitgestippeld ging van start langs het vliegveld van Maastricht, en vervolgens via mooie landweggetjes werden de equipes meegenomen op een leuke reis door het prachtige landschap van Limburg en Noord-Brabant. De route voerde langs historische dorpen en adembenemende vergezichten. De deelnemers konden de schoonheid van deze streek in volle glorie aanschouwen terwijl ze achter het stuur van hun Porsche zaten. Het was een route met af en toe een kleine uitdaging, maar dat maakte het alleen maar leuker. Het gaf de rijder ook de kans om zijn of haar Porsche iets beter te leren kennen, maar om zeker te genieten van de prachtige omgeving van dit eerste deel van de rit.

Lunch

Rond het middaguur werd er gestopt bij het restaurant Arrosto in Roosteren voor een heerlijke lunch. Het was de perfecte gelegenheid om onder het genot van de lunch ervaring over de eerste helft van de rit met andere deelnemers uit te wisselen. Het restaurant bood niet alleen lekker eten, maar ook een leuke sfeer die prima paste bij deze voorjaarsrit.

Bij deze lunch locatie stond onze Jos in de snijdende koude wind deelnemers te fotograferen. Want koud was het best wel. Koud was het ook bij Pieter en Yves op hun foto locatie. Terwijl ze naar hun positie reden om deelnemers te fotograferen, zien ze kort daarvoor wegafzetting hekken staan aan de kant van de weg. “Maar goed dat die niet op de weg staan”, zeggen ze nog….. Na 20 minuten komt de eerste deelnemer dan eindelijk voorbij, stopt en zegt dat de weg nu is afgezet met diezelfde afzetting hekken. Een situatie kan in zeer korte tijd veranderen. Was deze deelnemer er niet stiekem voorbij gereden dan … Zo zie je maar weer dat dit soort kleinigheidjes niet te voorkomen zijn. Pieter en Yves hadden de de route zelfs twee maal nagereden en dan toch dit. Maar ook dat hadden beide heren snel weer onder controle.

Nou denk je misschien bij de volgende foto’s…. heee….een vreemde eend in de bijt. Dat is Jean Pierre Jorissen die ons even kwam bezoeken op de lunch locatie met zijn Renault Alpine. Van hem kregen wij ook deze foto’s. JP bedankt.

Na de lunch vervolgde de route zich tussen weilanden, langs boerderijen en oude landhuizen. De kans om te genieten van het prachtige uitzicht over het landschap.

Het tweede deel bestond uit wat langere stukken. Verder was er in het routeboek een veiligheid ingebouwd zodat iedereen die van de route zou komen altijd weer terug op de route kan komen

Fotomomenten tijdens de route

Eind locatie t’Klooster

Uiteindelijk eindigde de tourrit bij een unieke locatie in het Brabantse Uden. Deze historische locatie, t’Klooster, is zoals de naam al doet vermoeden, een voormalig klooster uit 1882. Waar nu een van onze deelnemers, Maurice, woont met zijn gezin, en tevens zijn bedrijf is gehuisvest. De perfecte locatie voor de afsluiting van de dag. Voor het voormalig klooster stonden alle Porsche opgesteld. Waar de eerste deelnemers bij aankomst meteen hun ervaringen onderling begonnen uit te wisselen. Dat dit niet onopgemerkt voorbij ging aan de lokale bevolking was al snel duidelijk. En zo was een praatje snel gemaakt. Het zal zeker ook de Udense gastvrijheid en Brabantse gezelligheid zijn, de reacties waren alleen maar positief.

Maar ik wil graag eerst gastheren aan het woord laten;

Salud! Een bedrijf in premium dranken voor wie educatie heel belangrijk is. Gevestigd in t Klooster in Uden. Voormalig Klooster uit 1882 omgebouwd tot woonhuis en kantoor. Met uiteraard een mooie bar voor de tastings en proeverijen.

Ons motto: “Drink Less, drink better”.

Omdat de meesten met de auto waren hadden we ook de mogelijkheid om low alcohol cocktails te schenken. De trend van dit moment wat perfect past bij ons motto!

De producten van Salud zijn van premium kwaliteit en hebben vaak leuke unieke features. Bijvoorbeeld:

Scapegrace black gin&tonic:

Een zwarte gin die roze wordt als je er tonic bij gooit.

Starward whisky: Premixed cocktails.

Direct vanuit de koelkast in te schenken voor een heerlijke ijskoude whisky cocktail.

Wil je deze low alcohol krijgen voeg je gewoon wat prosecco of soda water toe.

AH Riise rum: Deense rum met ginger ale of ginger beer. Een echte highball met maar 2 ingrediënten makkelijk thuis te maken. Ginger ale wordt ook wel een light & sunny genoemd. Lichte cocktail die perfect is in de zomer maanden.

Hetzelfde product met ginger beer wordt ook wel de dark & stormy genoemd. Net wat pittiger. Low alcohol kun je wat limoensap toevoegen en wat minder Rum.

Crystal head vodka Moscow mule.

45ml vodka. (low alcohol 15ml vodka)

Ginger Ale

Sap van een halve limoen.

Garneren met munt.

Ook via deze weg willen wij Lieke en Maurice hartelijke bedanken voor hun gastvrijheid en hulp om deze dag zo succesvol af te sluiten. Er komt zeker een vervolg…

Binnen konden wij genieten van een welverdiend drankje en overheerlijke hapjes. Er was een echte bartender die de heerlijkste cocktails (low alchohol) toebereidde. De bartender en cocktails werden aangeboden door onze gastheer Maurice en zijn (gast)vrouw Lieke. Onze gastvrouw Lieke en haar vriendin willen wij graag extra bedanken voor hun (niet geplande) inzet achter de schermen.

De drankjes, cocktails, snacks en hapjes waren, al zeg ik het zelf, heerlijk. Er was meer dan genoeg en dus was het volop genieten terwijl we napraatten over de start bij Porsche Centrum Maastricht, de tourrit, de diverse uitdagingen onderweg en natuurlijk over onze Porsches. Maar er was nog meer dan alleen heerlijke snacks, hapjes drankjes en cocktails. Tussen de drankjes en gerechten door was er ook nog presentatie van een unieke brandblusser door FFS Nederland Fire Suppression Systems. Een geweldige brandblusser die niet alleen klein is maar ook zeer praktisch en ook thuis te gebruiken is. De houdbaarheid is 10 jaar+.

Er was ook nog een leuke verloting met verschillende op Porsche geïnspireerde prijzen, zoals de door Next Level Cars beschikbaar gestelde Techart kalenders, een door GP Elite geschonken cap en de door meervoudige Porsche kampioen Larry ten Voorde gesigneerde foto/kaarten. En er was meer. Diverse Max Verstappen auto reiniging/waspakket die ter beschikking waren gesteld door Het Belgische Brico (een dochter onderneming van de Nederlandse Praxis), en van Moving Intelligence mochten wij diverse erg fraaie sleutelhangers weggeven. Nee er waren geen ritprijzen, wij houden liever een verloting waar elk equipe kans maakt op een van de leuke prijzen.

De dag was naar onze mening een succes van begin tot eind. Namens “64 Porsche Portal” willen we iedereen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor jullie deelname en support. We hopen dat iedereen net zo heeft genoten als wij. De rit was niet alleen een gelegenheid om te genieten van onze auto’s, de schoonheid van Limburg en Noord-Brabant, maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en bestaande vriendschappen te versterken. “64 Porsche Portal” bewijst hiermee maar weer eens dat het bezitten van een Porsche niet alleen gaat om de auto zelf, maar ook om de mensen die passie hebben voor het merk Porsche en deze willen delen met gelijkgestemde mensen. Een laatste opmerking waar wij telkens weer enthousiast van worden, is dat de wij van de dames die kaartlezen en als bijrijder meereden horen dat ze het ook naar hun zin hebben gehad en zo samen met hun partner een geweldig dag hadden.

Misschien nu een goed moment om wat mensen te bedanken zoals Adriaan de Boet van Porsche Groep Zuid, onze gastvrouw en heren van PCM. Lieke en Maurice van Salud!/t’Klooster. Sabrina Mortelmans voor extra loterijprijzen. Uit ons team wil ik ook graag enige mensen bedanken. Om te beginnen wil ik Pieter en Yves in het zonnetje te zetten. De hoeveelheid tijd en werk die beiden in het uitzetten en twee keer narijden van een route hebben gestoken is meer dan de meesten van ons zullen doen vermoeden. Pieter, Yves; wederom een groot compliment voor weer een geweldige mooie en veilige route en een goed verzorgd, duidelijk routeboek. En natuurlijk de foto’s en video opnames die ze hebben gemaakt. Ook een groot compliment aan Laura en Jos, die voor de innerlijke mens hebben gezorgd op de lunch locatie en eind locatie. Ook dat gaat en komt er niet vanzelf en ik denk dat ik mag zeggen dat wij er allemaal zeer van genoten hebben. Jos is tevens ook een van onze fotografen en drone piloot die net als Pieter en Yves in de kou stond langs de route. En voor ik het vergeet Jos ontwierp het rallybord van deze rit. Dus Yves Pieter Laura Jos BEDANKT!

Reacties deelnemers

“Wat wil je nog meer dan te beginnen met een lekker verzorgd ontbijt, een mooi roadboek langs mooie wegen, een lekkere lunch, een toffe eindlocatie met lekkere hapjes, leuke mensen om je heen met dezelfde passie. Daarom dank ik het ” 64 Porsche Portal “team die deze dag hebben samen gesteld om nooit te vergeten. 👏👏👏” . “Eindlocatie; Het waren super lekkere hapjes die op een originele manier waren gepresenteerd. Ook leuk dat we 2 verschillende soorten gin mochten proeven.

Gastvrijheid was top.”

“Zeer geslaagde rit, toffe bende, goede pits locatie en lekker eten”

Co-auteur; Jos Berkien

Foto’s Video’s; Jos Berkien, Pieter Lys en Yves Huisman, Alain Feld