Foto-impressie Porsches op 33e Techno Classica in Essen (nog tot en met a.s. zondag!)

Nog tot en met zondag aanstaande, 16 april, zijn de beurshallen van de Messe Essen in de Westduitse stad weer gevuld met het mooiste op het gebied van klassieke automobielen. De 33e editie van de Techno Classica, de wereldwijd toonaangevende klassiekerbeurs, is een must voor liefhebbers, zeker ook van Porsche. Vierenzestig.nl was op de eerste beursmiddag al in Essen en keek uitgebreid rond, waarbij de camera vrijwel constant in de aanslag bleef.

Van prachtige pre-A-356’s via originele raceauto’s met competitiehistorie als een 550 A Spyder of een 904-6 tot aan de Carrera GT als laatste analoge supercar, en alles wat daartussen zit, van tractoren tot aan 911’s in alle soorten en maten. Dat alles, en meer, bijvoorbeeld op het gebied van onderdelen, boeken en brochures, miniaturen, posters, werkplaatshandboeken, onderdelencatalogi en instrcuctieboekjes, vindt de Porsche-liefhebber op de Techno Classica.



Weliswaar is Porsche zelf niet met een eigen stand vertegenwoordigd, anders dan bijvoorbeeld concerngenoten als Volkswagen, Audi en Skoda, maar de diverse Duitse clubs zorgen in hal 3, de meest prestigieuze van de beurshallen, voor een flinke inbreng. Wie van plastic houdt, kan terecht bij DP Motorsport, dat het 50-jarig bestaan viert. Elders zagen we prachtig gerestaureerde Fuchs-wielen van de Franse specialist Art Restoration, een originele Porsche-Jagdwagen en nog veel meer fraais. We geven hier geen overzicht van hoogtepunten of prijzen, daarvoor moeten geïnteresseerden de beurs gewoon zelf bezoeken. Trek goede schoenen aan, neem flink de tijd en geniet!

Openingstijden: donderdag 13 april, zaterdag 15 april en zondag 16 april van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag 14 april van 9.00 tot 19.00 uur. Dagkaarten kosten 25 Euro en zijn in de voorverkoop te bestellen via www.siha.de.

Tekst: René de Boer

Foto’s: Rebocar/R. de Boer