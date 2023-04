Negende Porsche Collectors’ Day groot succes

Met bezoekers uit vele landen binnen en buiten Europa deed de International Porsche Collectors’ Day ook bij de negende editie zijn naam weer alle eer aan. Opnieuw was het Porsche Classic Center Gelderland de passende locatie en wederom overtrof het evenement alle voorgaande edities, waarmee het opnieuw een enorm succes was.

In de ochtenduren was het nog grijs en bewolkt, maar in ieder geval droog, wat na de overvloedige regenval van de voorafgaande dagen al een enorme stap vooruit was. Rond het middaguur kwam ook de zon erbij en al bleven de temperaturen aan de lage kant, zeker in combinatie met de wind, daarmee werd het nog aangenamer.

De vele aanwezigen, zowel verkopers als bezoekers, hadden het toch al naar hun zin, want zij konden terecht in het gebouw van Porsche Classic Center Gelderland, bestaande uit de ruime showroom en de naastgelegen werkplaatsruimten. “Dit is echt heel erg goed”, zei Eric Kuin, die fraaie boeken en exclusieve miniaturen op zijn tafel te koop aanbood. “De tafels zijn gratis, keurig met een afdekking tot op de grond erop en je krijgt als aanbieder ook nog eens een prima verzorgd lunchpakket. Dat is in vergelijking met andere beurzen echt uniek, dat vind je nergens. Hulde!”

Kuin had als absoluut topstuk een blikken model van de Franse fabrikant Joustra (klinkt Fries, maar het staat voor Jouets de Strasbourg) van een Porsche 356 met “Rijkspolitie”-opschrift, in nieuwstaat met doos op zijn tafel. “De Duitse “Polizei”-uitvoering kom je vaker tegen, maar deze Nederlandse versie was zelfs bij Franse kenners van het merk grotendeels onbekend”, verklaarde hij.

Anderen zochten het meer in het papier: folders, instructieboekjes, persmappen, posters, tijdschriften… “Ik heb wat leuke folders kunnen inkopen en ook aardig wat verkocht”, meldde Remco Kuiper, die met zijn bedrijf Automotive Literature Europe in Haaksbergen zo langzamerhand de toonaangevende Europese aanbieder op het gebied van gedrukte automobilia is.

Jörg Walz, die een grote verzameling Porsche-modelauto’s heeft en ook boeken over de historie van Porsche aan de hand van zijn eigen modelauto’s samenstelde, was met zijn echtgenote vanuit Stuttgart gekomen en had het ook zeer naar zijn zin. “Ik heb niet echt iets nieuws gevonden, maar ik ben verbaasd over hoe groot dit evenement is en hoe goed de sfeer is. Echt geweldig”, vond hij. “Gisteren zijn we in Zandvoort geweest, lekker langs het strand gelopen, vandaag hier, we maken er een leuk weekeinde van.”

Organisator Henk Koop, al jarenlang samen met Mark Wegh van het Porsche Classic Center Gelderland en Porsche Center Gelderland de stuwende kracht achter het evenement, was eveneens zeer tevreden: “Het is weer groter dan afgelopen jaar: meer aanbieders, meer strekkende meters tafel, meer bezoekers, top!” Volgens Koop waren er bezoekers uit Chili, Texas, Taiwan en tal van Europese landen, die de reis naar Heteren hadden gemaakt. “Je hebt drie beurzen als deze: in Los Angeles in februari, de beurs van Strähle in Fellbach in november en deze, maar dit is inmiddels wel de grootste”, stelt hij. “Bovendien voeren hier verzamelaars echt de boventoon, wat ook de bedoeling is. Ik was in februari ook in Los Angeles, maar daar bestaat driekwart van het aanbod inmiddels uit onderdelen, zeker sinds de beurs is overgenomen door Stoddard, en nog maar een kwart uit miniaturen en documentatie, terwijl hier juist nog sterker dan in voorgaande jaren de nadruk op verzamelobjecten ligt, wat ook de bedoeling is. Onderdelen kun je ook ergens anders vinden.”

Inderdaad constateerden we in vergelijking met voorgaande jaren dat het “oud ijzer” in Heteren was afgenomen. Natuurlijk waren er nog wel zaken als toerentellers, snelheidsmeters, stuurwielen, een paar wielen en aanverwante objecten te vinden, maar het overgrote deel van het aanbod bestond uit Porsche-gerelateerde automobilia als modelauto’s, boeken, brochures, instructieboekjes, werkplaatshandboeken, onderdelencatalogi, persmappen, tijdschriften, autosportdocumentatie, wat kaarten en foto’s, posters, badges, rallyschilden, kalenders, speldjes, munten en medailles. En dat was al meer dan voldoende om de ruimte mee te vullen.

“We hadden zo’n honderd meter tafel meer dan vorig jaar en konden in totaal ruim 2.300 bezoekers verwelkomen, wat heel mooi is”, zei Mark Wegh van Porsche Center Gelderland. “De eersten kwamen al om half negen, maar je zag dat het met name toen de Formule 1 afgelopen was, echt druk werd. Veel buitenlandse bezoekers, maar ook veel Nederlanders en Belgen en ook veel leuke auto’s buiten. Of ik zelf nog wat gevonden heb? Ja, bij een Fransman, een aantal leuke oude Norev- en Solido-modellen, met originele doosjes. Daar ben ik blij mee, maar het leukste vond ik als altijd weer het contact met zoveel mensen. Het is gewoon een eldorado voor Porsche-liefhbbers, mensen die dezelfde passie delen. Dat maakt het zo gaaf!”

Voeg daarbij het feit dat het allemaal gratis toegankelijk was, in de geweldige ambiance van het Porsche Classic Center Gelderland (heel anders dan bijvoorbeeld Los Angeles, waar toegang 20 Dollar kost en zelfs 35 als je vroeg wilt komen, en waar de beurs plaatsvindt in twee anonieme zalen van een al even anoniem vliegveldhotel), en het is duidelijk dat liefhebbers nu al uitkijken naar de tiende editie, naar alle waarschijnlijkheid ergens in april 2024.

Tekst: René de Boer

Foto’s: Rebocar/R. de Boer