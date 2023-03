GP-Elite steekt haar ambities voor 2023 niet onder stoelen of banken

Het is een grijze winderige dag wanneer pers en genodigden op Zandvoort arriveren voor de team presentatie van GP-Elite. Zoals het GP-Elite betaamt is ook dit jaar weer flink uitgepakt om het de gasten naar de zin te maken. Voor een select gezelschap, waaronder ook Vierenzestig, is tevens een nadere kennismaking met het trainingprogramma, dat GP-Elite voor de Porsche rijder aanbiedt, georganiseerd. Over dat laatste meer in een vervolg artikel.

GP-Elite heeft zich de afgelopen seizoenen op een weergaloze manier gepresenteerd met de winst van het kampioenschap tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup die vooraf gaat aan de Formule 1. Ook voor het seizoen 2023 straalt de ambitie er weer vanaf wanneer Marc Schipper zijn plannen op verzoek van de ceremoniemeester Mark Koense ontvouwt. Allereest wordt kort terug geblikt op de historie. “15 jaar geleden begonnen we hier met een trackday op Circuit Zandvoort en kijk eens waar we nu staan” verteld Marc Schippers vol trots. Met een korte terugblik passeren de overwinningen van Larry ten Voorde als algemeen kampioen en Max van Splunteren als rookie kampioen in 2020 in de Supercup. Ook In 2021 is dit succes voortgezet met opnieuw een kampioenschap voor Larry ten Voorde en het teamkampioenschap voor Team GP Elite. Afgelopen jaar moest het team genoegen nemen met een tweede plaats. “Nog steeds erg goed maar als team willen we gewoon winnen” aldus Marc Schipper. GP-Elite analyseert dan ook goed de concurrentie en onderzoekt manieren om zichzelf voor 2023 weer te verbeteren. Aan de passie en het enthousiasme gaat het niet liggen blijkt wel uit de glimmende pretoogjes van Marc.

Vervolgens nemen Mark Koense en Marc Schipper on mee in het uitgebreide programma dat GP-Elite biedt. Voor elke Porsche rijder toegankelijk begint het met trainingen, de Porsche Track Experience en Performance training, waar deelnemers werken aan hun wagenbeheersing in een veilige omgeving en onder begeleiding van professionele instructeurs. Hierbij gaat het vooral om het plezier in het autorijden en de autosport licht Marc toe. Hierover meer in het vervolgartikel.

En voor wie de ervaringen met de trainingen naar meer smaakt is de volgende stap bij de Porsche Sprint Challenge Benelux te vinden waar GP-Elite afgelopen seizoen alle drie de treden van het podium wist te bemachtigen. “Dit is een klasse die met een overzichtelijk budget voor veel Porsche rijders nog haalbaar is en de ultieme raceklasse om de skills te verbeteren” verteld Marc.

Maar de ladder naar de top wordt niet alleen naar boven gevolgd, ook in de breedte heeft GP-Elite het programma uitgebreid met de Porsche Sprint Challenge Southern Europe. Tweedaagse race evenementen die voornamelijk in de wintermaanden plaatsvinden op de prachtige circuits die Zuid-Europe te bieden heeft. De kick-off dit jaar kende 3 evenementen met een groot deelnemersveld. Het succes hiervan betekent dat in januari 2024 naast Portimão, Valencia en Barcelona ook Estoril aan de kalender zal worden toegevoegd zodat de fanatieke rijders ook in de wintermaanden hun skills kunnen verbeteren.

Dan is het de beurt aan de rijders presentatie beginnende met de Porsche Carrera Cup Benelux. Met een startveld van 30 auto’s afgelopen seizoen is dit een populaire klasse waar voor GP-Elite Sacha Norden, de Duitse Maik Rosenberg en de Franse Cédric Chassang in uit zullen komen. Sacha Norden werd afgelopen seizoen met de Cayman GT4 van GP Elite kampioen in de Sprint Challenge Benelux en ziet dit nu als een logische vervolgstap terwijl Maik Rosenberg vooral een schat aan ervaring in de Nürburgring Endurance Series heeft opgedaan maar nu zijn focus meer op sprintraces wil leggen.

Voor de Porsche Mobil 1 Supercup is een nieuwe livery ontwikkeld waar een hele korte teaser van werd getoond. De succesvolle coureurs Max van Splunteren en Jesse van Kuijk hebben hun race ambities voorlopig opgeschort en dus werden er ook wat nieuwe namen op het podium gezet. Vier van de coureurs komen zelfs uit in zowel de Porsche Carrera Cup Deutschland als de Porsche Mobil 1 Supercup en hebben dus een bijzonder druk seizoen voor de boeg. Larry ten Voorde zal net als voorgaande seizoenen het team aanvoeren en proberen die eerste plaats weer terug te veroveren. Huub van Eijndhoven en Ghislain Cordeel, die respectievelijk afgelopen seizoen in de Carrera Cup Duitsland en de Carrera Cup Benelux uitkwamen, zullen in beide series actief zijn. Als nieuwkomer verwelkomt GP-Elite Loek Hartog, die twee seizoenen in buitenlandse teams reed en nu een mooi plaatsje bij GP-Elite heeft gevonden. Lucas Groeneveld zal uitsluitend in de Porsche Mobil 1 Supercup uitkomen terwijl de uit Duitsland afkomstige Sören Spreng alleen in de Carrera Cup Duitsland zal rijden. Een prachtige line-up van enthousiaste coureurs die het zeer waarschijnlijk ver gaan schoppen dit seizoen in de internationale autosport.

Vervolgens wordt nog even vooruitgeblikt op de toekomst. Na ook dit jaar deel te hebben genomen aan de 24 Uur van Dubai met een 911 GT3 R geeft Marc aan dat er twee nieuwe 911 GT3 R’s aankomen om meer in endurance racen te gaan doen. Endurance racen is een totaal andere expertise dan sprint racen en Marc laat weinig los op de vraag van Koense of het volgend jaar Le Mans gaat worden. Maar wetende dat vanaf 2025 ook de GT3 klasse aan de 24 uur van Le Mans worden toegevoegd denken wij dat hier de droom van Marc zomaar waarheid zou kunnen worden.

Voor de liefhebbers die de prestaties van GP-Elite willen volgen, het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Carrera Cup Deutschland begint met twee races op 28 en 29 april op het Circuit de Spa-Francorchamps. De eerste race van de Porsche Mobil 1 Supercup wordt op 21 mei in Imola in Italië voorafgaand aan de Formule 1 verreden.