Aandeel Porsche – update per 1 februari 2023 (koersen actueel t/m 31-01-2023)

100 % koerswinst !! (= 100% rendement!)

Klinkt goed, of niet soms?

Je geld gewoon keihard verdubbelen.

Een illusie of komt het vaker voor?

Je koopt een X-aantal aandelen en binnen het jaar is je geld verdubbeld. Veel fondsmanagers zullen ervoor tekenen! Zijn er overeenkomsten bij deze aandelen, die in koers verdubbelen? Lijken de grafieken bijvoorbeeld op elkaar? Met andere woorden, is er een patroon zichtbaar?

Zou ook u kunnen profiteren van wat er nog komt zoal op de beurs in 2023?

Het (verrassende) antwoord (met ACTUELE voorbeelden) leest en ziet u verderop in dit artikel!

Terug naar de waan van de dag, en waar het allemaal mee begon;

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

De afgebeelde RSI staat geheel neutraal in het midden. De waarde is 50, de kans naar beneden is even groot als de kans dat de indicator naar boven zal gaan. Een enorme terugval is echter niet te verwachten.

Grafiek midden:

De lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen laten al meer dan een jaar een dalend verloop zien. Beide indicatoren vertoeven al bijna een heel jaar BOVEN de dagelijkse koers waarmee de dalende trend onweerlegbaar wordt bevestigd. Zolang deze indicatoren BOVEN de koers blijven is aandelenbezit ZINLOOS! De aandelen worden alleen maar minder waard!

En toch…er valt genoeg te verdienen met de aankoop en verkoop van Call- en Putopties…

Grafiek onderin:

Het MACD vertoont divergentie met de koers. De bodem welke nu gevormd wordt is hoger dan de voorgaande terwijl de koers lager is. Helaas wordt deze positieve divergentie NIET bevestigd door de RSI dus van een een betrouwbaar signaal is geen sprake. Deze zinnen stonden hier ook al vermeldt bij de laatste update van december 2022. Ze staan er nogmaals om te laten zien dat de gebruikte indicatoren inderdaad betrouwbaar zijn.

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 31-01-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 39, geen enkele reden voor euforie. De dalende trend zet zich voort. Aandelenbezit wordt “beloond” met lagere waarden!

Het middenstuk. De steunlijn van het (grotere) dalende trendkanaal is doorbroken, wat op zich al een slecht signaal is. Deze steunlijn fungeert nu als weerstand wanneer de koersen gaan stijgen. Een toegevoegde dalende steunlijn biedt wat steun maar overtuigend is het niet. Ook hier geldt dat alle MA’s BOVEN de koers te vinden zijn. Enkel het groene MA-10 zit enigszins in de koers maar laat nog steeds een dalend verloop zien. De dalende trend is stevig intact!

Grafiek onderin. Het MACD zoekt langzaam maar zeker de diepte op met nieuwe diepere bodems. Geen enkel teken van herstel te zien!

Het nieuwe aandeel Porsche AG.

Wat nieuw is, is lekker, is spannend. Er zijn nog geen resultaten beschikbaar, de stijging komt louter en alleen van..vertrouwen?

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 31-01-2023)

Grafiek bovenin: De grafiek heeft al wat meer data en dus wordt het ook zinvol om daarover iets te vermelden. De RSI afgebeeld bovenin staat in positief gebied boven de neutrale 50-lijn. Ook het 5-daags gemiddelde van diezelfde RSI is onder de notering te vinden wat positief is.

Wie bereid is goed en aandachtig te kijken ziet dat zowel de daling van de koers alsook de stijging van de koers al in een vroeg stadium waarneembaar is in het verloop van de RSI.

Zo is een lagere top in de koers na een top waar een hogere notering te zien is, een indicatie voor een dalend verloop op korte termijn. Zie hiervoor de toppen in de koers van oktober en november en vergelijk deze met de toppen van de RSI in dezelfde periode. De RSI is een “snelle” indicator.

Het middenstuk. Er zijn drie lijnen getekend, namelijk A, B en C. A is een weerstandslijn terwijl B en C de steunlijnen zijn. Daarnaast is het getal 1 te zien wat een kruising van het MA-10 en het MA-30 aangeeft, een VERKOOPSIGNAAL. Het cijfer 2 staat bij de groene lijn die de kruising van het MA-30 door het MA-10 accentueert, een KOOPSIGNAAL. De koers kan nu richting lijn A waar het vorige all time high (de hoogste koers ooit) getest kan worden.

Grafiek onderin. Het MACD laat bodemvorming zien als teken dat de weg omhoog weer ingeslagen is. Deze zin stond hier ook al het overzicht van december. De bodem is inmiddels gevormd waarna de koers (inderdaad) naar boven is gegaan. Het MACD geeft nog geen enkele aanleiding om te denken dat de koers binnenkort naar beneden gaat dus de weerstand van lijn A kan inderdaad getest worden.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 31-01-2023)

Grafiek bovenin: Te weinig historie voor een zinnige analyse.

Het middenstuk. Idem.

Grafiek onderin. Idem.

Illusie of zit er meer in? U mag zelf uw conclusie trekken!

