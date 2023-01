Racepremière nieuwe Porsches: de mooiste foto’s uit Daytona

Komend weekeinde start met de 61e editie van de Rolex 24 At Daytona het seizoen 2023 in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Bij de Amerikaanse klassieker beleven twee nieuwe Porsches hun racepremière: de 963, waarmee Porsche na vijf jaar afwezigheid terugkeert op het hoogste niveau in de lange-afstandsracerij, en de 911 GT3 R op basis van de huidige modelgeneratie 992. De afgelopen dagen werd er in Daytona al volop getest tijdens de traditionele Roar before the Rolex 24. Porsche is met topfotografen Jürgen Tap en Bob Chapman ter plekke. Vierenzestig.nl presenteert de mooiste foto’s uit Daytona.

Daytona: Rolex 24 at Daytona on January, 19, 2023, (Photo by Juergen Tap)

In de kwalificatie zette de Braziliaan Felipe Nasr de Porsche 963 van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport met het startnummer 7 op de tweede plaats, een prima uitgangspositie voor de grote race. De Brit Nick Tandy was in de nummer 6-Porsche op weg naar de snelste tijd, maar verloor de controle over de auto bij het aanremmen van de Le Mans-chicane en belandde daardoor in de bandenstapels. Zijn tijden werden geschrapt, waardoor de nummer 7-Porsche als negende in de GTP-klasse vertrekt.

De nieuwe Porsche 911 GT3 R kwam in vergelijking met de concurrentie, aangevoerd door Mercedes, in de testsessies en de kwalificatie nog wat snelheid tekort. Laurens Vanthoor kwalificeerde de Pfaff-Porsche als achtste in de GTD-Pro-categorie. Snelste Porsche in de GTD-klasse was de nummer 16-911 van Wright Motorsports, waarin de Belg Jan Heylen de 14e tijd reed. De beide Porsches van het debuterende team Kellymoss with Riley met respectievelijk Jeroen Bleekemolen en Kay van Berlo ,in de rijdersbezetting eindigden op de 19e en 20e plaats in de klasse.

De volgende Porsches staan op de inschrijflijst:

Categorie GTP, prototypes:

#6 Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, Mathieu Jaminet (FRA), Nick Tandy (GBR), Dane Cameron (USA)

#7 Porsche 963, Porsche Penske Motorsport, Matt Campbell (AUS), Felipe Nasr (BRA), Michael Christensen (DEN)

Categorie GTD-Pro, GT3-auto’s:

#9 Porsche 911 GT3 R, Pfaff Motorsports, Klaus Bachler (AUT), Patrick Pilet (FRA), Laurens Vanthoor (BEL)

Categorie GTD, GT3-auto’s:

#16 Porsche 911 GT3 R, Wright Motorsports, Ryan Hardwick (USA), Jan Heylen (BEL), Zach Robichon (CAN), Dennis Olsen (NOR)

#53 Porsche 911 GT3 R, MDK Motorsports, Mark Kvamme (USA), Trenton Estep (USA), Jan Magnussen (DEN), Jason Hart (USA)