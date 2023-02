Kay van Berlo gekozen tot Selected Driver van Porsche North America

Kay van Berlo uit het Brabantse Veghel, die het volledige Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship rijdt, is door Porsche North America gekozen als Selected Driver, wat betekent dat hij kan rekenen op speciale ondersteuning van de Amerikaanse Porsche-organisatie. Na twee succesvolle jaren in de Porsche Carrera Cup North America presented by The Cayman Islands rijdt Van Berlo dit jaar in een nieuwe 911 GT3 R van het team Kellymoss with Riley in de GTD-klasse van het IMSA-kampioenschap, dat komend weekeinde van start gaat met de Rolex 24 At Daytona.

Naast Van Berlo is ook Trenton Estep, in de afgelopen twee seizoenen een voorname concurrent van de Brabantse coureur in de Noord-Amerikaanse Porsche Cup, een Selected Driver van Porsche North America. Beiden kunnen ze rekenen op de ondersteuning van de Amerikaanse oud-Porsche-fabrieksrijder Patrick Long alsmede financiële ondersteuning bij hun campagne voor het komende seizoen.

“Een geweldige optie om mee te kunnen doen aan het Porsche Selected-programma in Amerika”, zegt Van Berlo in een reactie aan Vierenzestig.nl. “Het is een van de weinige Carrera Cups waar ze zo’n programma hebben buiten het juniorprogramma om. Uiteraard heb ik twee keer meegedaan aan de ‘shoot out’ (voor de positie van fabrieksondersteunde juniorrijder, red.), waarbij ik beide keren uiteindelijk niet gewonnen heb. Om dan nu in een programma als dit verder te kunnen, is een geweldige optie. Het is voor mij altijd een droom geweest om mezelf omhoog te werken binnen de Porsche-familie en in de Porsche-piramide. Na drie jaar Carrera Cup, een jaar in Duitsland en twee jaar in Amerika, denk ik dat dit het juiste moment is om de volgende stap te zetten. Om dat dan te doen met support van Porsche is geweldig! Het is maar een eenjarig contract, maar ik hoop het dit jaar goed te doen en dit te kunnen uitbouwen.”

Foto: Porsche