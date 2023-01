Imposante Turbo collectie passeert veilinghamer in Parijs

Een buitengewone verzameling Turbo Porsches van een eigenaar passeert komende maand de veilinghamer in Parijs. Op één Porsche na, een 944 Turbo, allemaal luchtgekoelde 911 Turbo’s vanaf de eerste, de 930, die de toch ietwat naargeestige bijnaam ‘widow maker’ mee kreeg, tot aan de laatste luchtgekoelde 911 Turbo, de 993.

Leichtbau

De eigenaar van al dit fraais is zorgvuldig te werk gegaan om zich verzekerd te zijn van de beste exemplaren voor zijn verzameling. Twaalf stuks in totaal en het pronkstuk is een 964 Turbo S Leichtbau. En voor zo’n Leichtbau breng je best een paar duiten mee. 1 tot 1,2 miljoen euro is de richtprijs voor zo’n fraai stukje 911 Turbo historie met slechts 28 duizend km op de teller.

De volledige verzameling:

1996 Porsche 911 993 Turbo est. €150,000 – 250,000

1991 Porsche 911 964 Turbo 3.3 est. €100,000 – 150,000

1977 Porsche 911 930 Turbo 3.0 est. €160,000 – 240,000

1987 Porsche 911 930 Turbo 3.3 Targa est. 180,000 – 250,000

1993 Porsche 911 964 Turbo 3.6 est. €200,000 – 300,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 est. €250,000 – 350,000

1998 Porsche 911 993 Turbo S est. €400,000 – 500,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 est. €270,000 – 350,000

1993 Porsche 911 964 Turbo S Leichtbau est. €1,000,000 – 1,200,000

1975 Porsche 911 930 Turbo 3.0 est. €250,000 – 350,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 Cabriolet est. €150,000 – 250,000

1990 Porsche 944 Turbo est. €35,000 – 55,000

Foto’s: Bonhams

1996 Porsche 911 993 Turbo est. €150,000 – 250,000

1991 Porsche 911 964 Turbo 3.3 est. €100,000 – 150,000

1977 Porsche 911 930 Turbo 3.0 est. €160,000 – 240,000

1987 Porsche 911 930 Turbo 3.3 Targa est. 180,000 – 250,000

1993 Porsche 911 964 Turbo 3.6 est. €200,000 – 300,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 est. €250,000 – 350,000

1998 Porsche 911 993 Turbo S est. €400,000 – 500,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 est. €270,000 – 350,000

1993 Porsche 911 964 Turbo S Leichtbau est. €1,000,000 – 1,200,000

1975 Porsche 911 930 Turbo 3.0 est. €250,000 – 350,000

1989 Porsche 911 930 Turbo 3.3 Cabriolet est. €150,000 – 250,000

1990 Porsche 944 Turbo est. €35,000 – 55,000

Parijs

Zit jouw favoriete Turbo er ook bij? Al dit fraais wordt door veilinghuis Bonhams op 2 februari geveild in het Grand Palais Éphémère in de schaduw van de Eiffeltoren in Parijs.