In 2016 is onderzocht of Porsche verslavend is…

Maar wat is er met mijn Porscheverslaving gebeurt sinds 2016?

In 2016 kreeg ik van Porsche Nederland een uitnodiging. Ik mocht meedoen aan een onderzoek “is Porsche verslavend” Schijnbaar voldeed ik aan bepaalde criteria.

Amsterdam; het jaar 2016. Neurowetenschapper Prof. Dr. Victor Lamme, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen aan de UvA en CEO van Neurensics, onderwierp ons Porsche-rijders in een MRI-scanner aan diverse tests waarbij gelijktijdig een hersenscan werd gemaakt. Wat bleek? Bij bijvoorbeeld het zien van Porsches en zaken geassocieerd met Porsche werd het nucleus accumbens geactiveerd. Dit is het hersengebied dat normaliter met plezier wordt geassocieerd.

De diagnose bij mij was verpletterend …. ik was verslaafd aan Porsche, tenminste ik had alle verschijnselen van een Porscheverslaving.

Hier de download link naar het onderzoek van Prof. Dr. Victor Lamme.

2016 tot 2023 en de gevolgen voor mij…

Nou sinds 2016 tot 2023 zijn er heel wat jaren, laten we ze maar testjaren noemen, verstreken en ben ik “bang” dat de symptomen van deze heerlijke, oooo sorry vreselijke, verslaving alleen maar erger zijn geworden.

Ik ben zelf van een “normale” Porsche 911 996 Carrera…

naar een Porsche 911 996 Twin Turbo gegaan. De verslaving heeft mij bij de inmiddels ruim 500 pk sterke turbo, ook aardig wat dingen laten vervangen, en dat naast het reguliere onderhoud. Het onderhoudsschema dat ik voor mijn Porsche aanhoud, ligt dan ook hoger dan voorgeschreven. Het geeft mij een beter gevoel als de olie vaker wordt vervangen, net zoals de multiriem, filters en bougies. Zo blijven ontwenningsverschijnselen weg. Ook de ophanging, vering, draagarmen en rubbers moesten “echt” wel vervangen worden. Soms zegt het stemmetje in mijn hoofd of de onderdelen moeten worden vervangen door origineel/OEM of dat ze een upgrade krijgen zoals met de Billsteins B16. Allemaal natuurlijk de gevolgen van de Porscheverslaving.

Ik betrap mij er ook vaker op dat ik niet de altijd kortste weg neem, maar wel vaak de leukste weg. En ja ik rijd er bijna dagelijks mee. Dus ze is zeker geen garage queen. Ook met regen en sneeuw mag ze “buiten spelen”. Mijn excuus is dat ik maximaal wil (moet) genieten van mijn Porsche. Natuurlijk komt dit alles zeker door deze Porsche verslaving. Ik kan er dus niets aan doen.

En andere symptoom is dat ik ook vaker zonder enige reden bij een van de Porsche Centra binnenloop. Ook bezoek ik steeds meer Porsche-meetings, treffen en beurzen. En bij musea is het ook al niet minder geworden, eerder meer. Van een privé Facebookaccount zijn het meerdere Porsche Facebookaccounts geworden met meer dan 60.000 volgers. En is er deze website bijgekomen. Met het hebben van Porschedingetjes is het ook al niet minder geworden. Word nog steeds erg blij als ik weer iets cadeau krijg wat met Porsche te doen heeft. Maar wat ik persoonlijk erg leuk vind is dat de Porsche-vriendengroep steeds groter en groter wordt. Allemaal liefhebbers van Porsche, eigenaren van de diverse types en modellen Porsches. Mij maakt het niet uit of iemand nu een luchtgekoelde of een watergekoelde rijdt. Een Boxster, 924, 912 of een 918 of een Carrera GT.

Maar ik ben natuurlijk niet de enige met deze Porscheverslaving.

Dus wat zijn jouw symptomen? Ik/wij zijn er heel nieuwsgierig naar. Zou jij ons meer willen vertellen over jouw Porscheverslaving? Reageer dan op dit artikel of stuur een reactie aan info@vierenzestig.nl of alain@vierenzestig.nl. Natuurlijk mag dat ook anoniem! Doe dat dan onder vermelding van APV (Anonieme Porsche Verslaafde).

Artikelen uit 2016

Quote Volkskrant; “Is het echt zo verslavend om in een Porsche te rijden?

Sportwagens. Ze hebben geen noemenswaardige achterbank en wekken daarnaast de indruk dat de eigenaar wellicht ergens iets compenseert. Daar moet toch wat tegenover staan, wil je er honderdduizenden euro’s aan uitgeven. Uit nieuw onderzoek blijkt precies wat dat is, meldden de kranten Metro en Het Financiele Dagblad en maandblad Playboy recentelijk: een sportauto zoals Porsche is net zo verslavend als seks, alcohol en chocolade.”

Quote RTL nieuws; “In het kader van ‘span een wetenschapper voor uw marketingkar’: neurowetenschapper Victor Lamme die Porsche-rijders onder de MRI-scanner legde.

Porsche heeft recent een flink aantal Porscherijders laten doorlichten. Er werden hersenscans gemaakt terwijl plaatjes van de auto te zien waren. Wat bleek: het nucleus accumbens werd geactiveerd. Dat gebied wordt normaliter met plezier geassocieerd. De verwachte beloning was volgens Lamme hoog, en de dreiging van gevaar laag. Blije Porsche-plaatjes kijkende subjecten dus. “Dat suggereert dat Porsche potentieel een verslavende prikkel kan zijn. Je kan dus potentieel verslaafd raken aan het rijden in een Porsche”, aldus Lamme.

Slaaf van je hersenen?

In het filmpje dat gemaakt werd voor het project zien we op de achtergrond Lamme’s boek in beeld “De Vrije Wil Bestaat Niet”. Over wie er echt de baas is in het brein. Lamme bevindt zich in de school neurowetenschappers die de mens als een soort slaaf van zijn hersenen ziet. Net als de schrijver van ‘Wij zijn ons Brein’, Dick Swaab. De types die bij DWDD beweren dat Jack de Vries niet anders kon dan vreemdgaan, want zijn hersenen dwongen hem daar toe.” Nu wil ik best geloven dat rijden in een auto verslavend kan zijn, maar ik ken werkelijk niemand die dagelijks onpraktisch grote omwegen maakt in zijn Porsche, omdat hij niet uit wil stappen. “Kom, nog een rotonde, maar dit is echt de laatste”. Waanzin

Het persbericht is een symptoom van twee verschijnselen: de wetenschapswereld die bij het zoeken van contact met de buitenwereld, met name de corporate wereld vindt. En het idee dat wij als mensen te reduceren zijn tot If-Then-Else-formules. Dat Porsche een MRI-scanner inhuurt is niet zo dramatisch als het feit dat het gros van ons medisch onderzoek door de farmaceutische industrie betaald wordt. Het vertelt wel hetzelfde verhaal over de rol die geld is gaan spelen in onze universitaire ziekenhuizen. Het idee dat ons gedrag als mens te verklaren is uit de beelden die op moderne MRI-scanners te zien zijn, is een waanzinnig idee. Het doet denken aan de tijd dat de knapste koppen ter wereld meenden al ons gedrag terug te kunnen voeren op de verhouding tussen onze lichaamssappen. Directeur van het Neuro Imaging Center in Groningen Prof. Gert ter Horst zei niet zo lang geleden: “We weten van nog geen 10% van de hersenactiviteit wat het eigenlijk is”. Of Porsche rijden echt zo verslavend is als sex, drugs of alcohol is eenvoudig te weerleggen doordat er (op een blog met de naam na) geen enkele Porsche-rehab te vinden is. Nog niet.”