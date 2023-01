Veilingnieuws Scottsdale: Bonhams komt met mooie selectie Porsches 356

Altijd al een vroege Porsche 356 Coupé of Cabriolet met de kenmerkende Knickscheibe voorruit willen hebben of juist een later exemplaar, of misschien kriebelt het wel bij de Speedster variant? Veilinghuis Bonhams heeft een mooi aanbod aan Porsches 356 eind deze maand bij hun veiling in Scottsdale.

Knickscheibe 356 Pre-A

Een 356 Pre-A 1500S Cabriolet uit 1952 is het oudste exemplaar wat de veilingcatalogus siert en een van de drie met zo’n bijzondere voorruit. Deze cabriolet is er een van 130 exemplaren geproduceerd in 1952. Het tweede volledige jaar dat Porsche de 356 in Duitsland produceerde na de eerste exemplaren in Gmünd, Oostenrijk, geproduceerd te hebben. Een van de opvallende wijzigingen die de 356 onderging vanaf dat modeljaar, was de voorruit. De gescheiden voorruit, beter bekend als de split window, maakte plaats voor een voorruit uit een geheel met een knik in het midden, de knickscheibe. Veel van deze vroege cabriolets zijn er niet op de markt en de richtprijs voor deze Porsche ligt tussen de 220 en 250 duizend dollar.

Ook met een Knickscheibe, komt een 356 Pre-A 1500 Coupé die aangeboden wordt. Deze Porsche rolde in maart 1954 uit de fabriek met bestemming Porsche importeur Max Hoffman in Amerika. De Porsche is ruim veertig jaar familiebezit gebleven. Recent heeft de 356 een volledige restauratie ondergaan voor de lieve som van 275 duizend dollar. Aandrijflijn en carrosseriedelen zijn matching numbers. Deze in concours staat verkerende Porsche 356 staat met een richtprijs van 275 tot 325 duizend dollar in de catalogus van het veilinghuis.

Continental Coupé

Is deze Coupé je net wat te duur, een ietsiepietsie lager prijskaartje hangt aan een eveneens fraaie Pre-A Coupé. Ook deze heeft alle originele carrosseriedelen nog, evenals motor en versnellingsbak. Een 356 Pre-A 1500 Continental Coupé uit het jaar 1955 in Türkishrot. De toevoeging Continental was het geesteskind van Max Hoffman. Een typeaanduiding voor de Amerikaanse markt die weinig meer omhanden had dan een aantal goudkleurige badges. Niet zo heel veel 356’s dragen de toevoeging Continental dus een beetje een hebbedingetje is het wel. Deze Porsche wordt verwacht 250 tot 300 duizend dollar op te brengen.

356 Speedster

Maar zo’n geknikte voorruit ten spijt, iconischer dan de Speedster gaat de 356 niet worden. Less is more in dit geval, want de kleine voorruit is de blikvanger. Waar een 356 Speedster vandaag de dag erg gewild is en er diep in de buidel getast moet worden om er een te bemachtigen, was dat in de jaren ’50 net even anders. Het was ook bij deze Porsche waar Max Hoffman zijn invloed als Porsche importeur voor Amerika had doen gelden. De 356 America Roadster legde de basis voor de Speedster.

Naar Hoffman’s idee was het de bedoeling om een goedkoper model op de Amerikaanse markt te krijgen om te kunnen concurreren met de Britse sportwagens. Op sportief vlak was de Roadster een succes, maar uiteindelijk deden de productiekosten de auto de das om. De auto was gewoonweg nog te duur en daarmee geen verkoopsucces. De Speedster moest het tij keren en zo geschiedde. De 356 Cabriolet diende als basis en daarmee werden de hoge kosten voor productie de kop ingedrukt. Een lage voorruit die eenvoudig verwijderd kon worden, een eenvoudige soft top, kuipstoelen en losse zijruiten markeerden het concept van de Speedster, gebouwd op de stalen body van de cabriolet.

Met een verkoopprijs van een kleine 3000 dollar was de Porsche een succes. Maar voor dat bedrag krijg je vandaag de dag net het stuurwiel mee, een goede Speedster kan nu zomaar meer dan het honderdvoudige opbrengen. Bonhams veilt een Pre-A 1500 Super Speedster uit 1956. De Porsche is onderworpen aan een grondig uitgevoerde restauratie en komt met een matching numbers motor. Richtprijs ligt tussen de 350 en 400 duizend dollar.

Naast deze bijzondere exemplaren gaan er nog vijf fraaie 356’s onder de hamer. Een korte opsomming;

1964 Porsche 356 SC 1600 Coupé est. $110,000 – 130,000

1964 Porsche 356C ‘GT Outlaw’ Coupé est. $130,000 – 160,000

1960 Porsche 356 Super 90 ‘Outlaw’ Coupé est. $175,000 – 225,000

1963 Porsche 356B 1600 Super Cabriolet est. $150,000 – 200,000

1963 Porsche 356B 1600 Coupé est. $90,000 – 120,000

Foto’s: Bonhams

Van welke Porsche 356 gaat jouw hart sneller kloppen? De veiling is 27 januari in The Westin Kierland Resort & Spa in Scottsdale, Arizona.