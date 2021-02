Testprogramma nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo doet ook Nederland aan

De Porsche Taycan Cross Turismo doorloopt momenteel zijn laatste tests. Het uitgebreide Porsche-testprogramma vond plaats op racecircuits zoals de Nürburgring-Nordschleife en het Grand Prix-circuit in Hockenheim en op testlocaties over de hele wereld – waaronder Nardò in Zuid-Italië. Daarnaast werd de auto onder de zwaarste Afrikaanse omstandigheden getest, maar dan nagebootst op een testterrein van het R&D Porsche Center in het Duitse Weissach. De Cross Turismo-prototypes hebben samen 998.361 testkilometers afgelegd, het equivalent van 25 rondjes om de aarde.

Parallel aan de laatste testritten maakt een gecamoufleerde Taycan Cross Turismo sinds het begin van dit jaar een wereldwijde testtour met vertegenwoordigers van de media. In slechts zes weken bezoekt dit prototype de vijf grootste markten voor de multifunctionele versie van de Taycan: de VS, Groot-Brittannië, Noorwegen, ons eigen Nederland en Duitsland.

De nieuwe versie van de Taycan heeft alle sterke punten van de elektrische sportsedan, zoals de superieure prestaties en een groot bereik. Het onderstel met vierwielaandrijving en luchtvering is in hoogte verstelbaar. De nieuwe variant biedt echter meer hoofdruimte voor de passagiers achterin en een groot laadvolume onder de achterklep. De ruimte voor de inzittenden en hun bagage is zorgvuldig geoptimaliseerd. Alleen al de bouw van de mock-up, een gedetailleerd model van het interieur op ware grootte, heeft zo’n 2.000 uur geduurd.

“Bij de ontwikkeling van de Cross Turismo konden we natuurlijk voortbouwen op onze ervaring met de Taycan. De grootste uitdaging was het combineren van sportiviteit en offroad-capaciteiten,” vertelt Stefan Weckbach, productmanager voor de Cross Turismo-modellijn. “De Cross Turismo moet in staat zijn om te presteren op het circuit, maar ook bestand zijn tegen modder en grind.” De laatste condities werden gesimuleerd op de ‘Endurance Testing Ground’ van het ontwikkelingscentrum in Weissach. Weckbach: “Het resultaat is indrukwekkend. De Cross Turismo is geen hardcore terreinwagen, maar is dé specialist op onverharde en modderige wegen. Het is een soort Zwitsers zakmes, maar dan op wielen tot 21 inch.”

Bij Porsche doorlopen elektrische auto’s hetzelfde zware testprogramma als de sportwagens met een verbrandingsmotor. Bij het testen van elektrische modellen wordt echter ook veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld het opladen van de accu of het regelen van de temperatuur van de aandrijflijn en het interieur bij extreme temperaturen. Andere typische ontwikkelingsdoelen van Porsche zijn circuitprestaties, herhaaldelijk accelereren onder volledige belasting en een hoge actieradius die geschikt is voor dagelijks gebruik.

Porsche deed uitgebreide tests in het laboratorium en op testbanken. Ook werd de nieuwe Taycan Cross Turismo aerodynamisch verfijnd in de windtunnel waar het model zo’n 325 uren de zwaarste stormen trotseerde. De Taycan sportsedan had daar in de loop van z’n ontwikkeling al 1.500 uur doorgebracht.







Porsche heeft een nieuw type fietsendrager ontworpen voor op de achterzijde van de Cross Turismo, die uiteraard ook het zware testprogramma met ruwe wegen en rijdynamiekproeven heeft moeten doorstaan. De fietsdrager stelt nieuwe normen op het gebied van bediening, ergonomie, rijveiligheid en stabiliteit. Op de brede, ver uit elkaar liggende rails zijn meerdere e-bikes te vervoeren.

De digitale wereldpremière van de eerste elektrische cross-utility van Porsche vindt plaats op 4 maart om 16.00 uur (CET) op newstv.porsche.com.